Позиционирование графика

Три идентификатора из списка ENUM_CHART_POSITION являются возможными значениями параметра position для функции ChartNavigate().

ENUM_CHART_POSITION

Идентификатор Описание CHART_BEGIN Начало графика (самые старые цены) CHART_CURRENT_POS Текущая позиция CHART_END Конец графика (самые свежие цены)

Пример: