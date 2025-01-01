ДокументацияРазделы
Позиционирование графика 

Три идентификатора из списка ENUM_CHART_POSITION являются возможными значениями параметра position для функции ChartNavigate().

ENUM_CHART_POSITION

Идентификатор

Описание

CHART_BEGIN

Начало графика (самые старые цены)

CHART_CURRENT_POS

Текущая позиция

CHART_END

Конец графика (самые свежие цены)

Пример:

   long handle=ChartOpen("EURUSD",PERIOD_H12);
   if(handle!=0)
     {
      ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);
      ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);
      ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_LINE);
      ResetLastError();
      bool res=ChartNavigate(handle,CHART_END,150);
      if(!res) 
         Print("Navigate failed. Error = ",GetLastError());
      ChartRedraw();
     }