Справочник MQL5Константы, перечисления и структурыКонстанты графиковПозиционирование графика
- Типы событий графика
- Периоды графиков
- Свойства графиков
- Позиционирование графика
- Отображение графиков
- Примеры работы с графиком
Позиционирование графика
Три идентификатора из списка ENUM_CHART_POSITION являются возможными значениями параметра position для функции ChartNavigate().
ENUM_CHART_POSITION
|
Идентификатор
|
Описание
|
CHART_BEGIN
|
Начало графика (самые старые цены)
|
CHART_CURRENT_POS
|
Текущая позиция
|
CHART_END
|
Конец графика (самые свежие цены)
Пример:
|
long handle=ChartOpen("EURUSD",PERIOD_H12);