MetaTrader 5 / Трейдинг
English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
preview
Установка MetaTrader 5 и других приложений от MetaQuotes на HarmonyOS NEXT

Установка MetaTrader 5 и других приложений от MetaQuotes на HarmonyOS NEXT

MetaTrader 5Трейдинг |
1 107 0
MetaQuotes
MetaQuotes

Пользователи устройств Huawei с операционной системой HarmonyOS NEXT теперь могут с легкостью устанавливать и запускать платформы MetaTrader 5, MetaTrader 4, а также другие приложения от MetaQuotes. Это стало возможным благодаря DroiTong — инструменту совместимости, который позволяет запускать Android-приложения в среде HarmonyOS NEXT. Мы подготовили руководство, которое поможет вам установить торговые приложения на ваше устройство.

Пошаговая инструкция по установке

  1. Установите DroiTong — откройте Huawei AppGallery на устройстве с HarmonyOS NEXT, найдите приложение DroiTong и установите его.

    Установите DroiTong из Huawei AppGallery


  2. Скачайте APK-файлы MetaQuotes — с помощью встроенного браузера загрузите или скопируйте на устройство следующие APK-файлы:

    Вы также можете перенести эти файлы с другого устройства.

  3. Установите приложения через DroiTong — после загрузки APK-файлов откройте на своем устройстве файловый менеджер (Files). Найдите нужный APK-файл (например, MetaTrader 5) и нажмите на него. Система предложит открыть файл с помощью DroiTong. Согласитесь, чтобы установить приложение.

    Установите приложение MetaTrader 5 через DroiTong


  4. Завершите установку — следуйте инструкциям на экране для подтверждения установки. После установки приложение будет готово к использованию. По этой же схеме вы можете установить и другие программы MetaQuotes.

Запуск приложений

После установки все приложения MetaQuotes будут доступны через виджет DroiTong на домашнем экране HarmonyOS NEXT. Чтобы открыть нужное приложение, просто нажмите на его иконку.

Запуск приложения MetaTrader 5 с DroiTong

Важно! Все функции работают стабильно, за исключением push-уведомлений торгового терминала, которые пока не поддерживаются в этой среде.


Обновление приложений

Чтобы обновить установленное приложение, скачайте актуальную версию APK-файла и повторите процесс установки, как описано выше. Все ваши данные и настройки сохранятся и автоматически применятся при следующем запуске.

Чтобы удалить приложение, откройте DroiTong, перейдите в раздел "Удаление программ", выберите нужное приложение и подтвердите удаление.

Заключение

Благодаря инструменту для запуска Android-приложений DroiTong программы MetaQuotes теперь доступны и на устройствах с HarmonyOS NEXT — как на смартфонах, так и на ноутбуках. Продолжайте работать в привычной среде и торговать с комфортом — теперь и в экосистеме Huawei.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/18612

Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

MetaQuotes
MetaQuotes
  • www.metaquotes.net
    • Компания MetaQuotes Ltd является разработчиком торговой платформы MetaTrader 5, которая позволяет торговать на разнообразных финансовых рынках.

    Скачать последние билды можно по указанным ниже ссылкам:
     • MetaTrader 5 для десктопа - https://download.terminal.free/cdn/web/metaquotes.ltd/mt5/mt5setup.exe
     • MetaTrader 5 iPhone - https://download.terminal.free/cdn/mobile/mt5/ios
     • MetaTrader 5 Android - https://download.terminal.free/cdn/mobile/mt5/android

    Другие статьи автора

    Перейти к обсуждению на форуме трейдеров
    Подробная информация о торговле на основе объема: Подтверждение тренда Подробная информация о торговле на основе объема: Подтверждение тренда
    Усовершенствованный метод подтверждения тренда сочетает в себе ценовое движение, анализ объема и машинное обучение для выявления подлинных изменений на рынке. Для подтверждения сделки требуются как ценовые пробои, так и скачки объема (на 50% выше среднего), а для дополнительного подтверждения используется нейронная сеть LSTM. Система использует определение размера позиции на основе ATR и динамическое управление рисками, что позволяет ей адаптироваться к различным рыночным условиям и одновременно отфильтровывать ложные сигналы.
    Выявление и классификация фрактальных паттернов посредством машинного обучения Выявление и классификация фрактальных паттернов посредством машинного обучения
    В этой статье мы затронем интригующую тему фрактального анализа и прогнозирования рынков посредством машинного обучения. Это только первые шаги на пути к исследованию многообразных фрактальных структур, которые образуются на графиках финансовых котировок. Мы используем корреляцию для поиска паттернов и алгоритм CatBoost для классификации этих паттернов.
    От начального до среднего уровня: Перегрузка От начального до среднего уровня: Перегрузка
    Возможно, эта статья окажется самой запутанной для начинающих программистов. Ведь здесь я покажу, что не всегда в одном и том же коде все функции и процедуры имеют уникальные имена. Да, мы вполне можем использовать функции и процедуры с одинаковым именем — и это называется перегрузкой.
    Нейросети в трейдинге: Адаптивная периодическая сегментация (LightGTS) Нейросети в трейдинге: Адаптивная периодическая сегментация (LightGTS)
    Предлагаем познакомиться с инновационной техникой адаптивного патчинга — способа гибко сегментировать временные ряды с учётом их внутренней периодичности. А также с техникой эффективного кодирования, позволяющего сохранять важные семантические характеристики при работе с данными разного масштаба. Эти методы открывают новые возможности для точной обработки сложных многомасштабных данных, характерных для финансовых рынков, и существенно повышают стабильность и обоснованность прогнозов.