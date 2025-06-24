Установка MetaTrader 5 и других приложений от MetaQuotes на HarmonyOS NEXT

Пользователи устройств Huawei с операционной системой HarmonyOS NEXT теперь могут с легкостью устанавливать и запускать платформы MetaTrader 5, MetaTrader 4, а также другие приложения от MetaQuotes. Это стало возможным благодаря DroiTong — инструменту совместимости, который позволяет запускать Android-приложения в среде HarmonyOS NEXT. Мы подготовили руководство, которое поможет вам установить торговые приложения на ваше устройство.

Пошаговая инструкция по установке

Установите DroiTong — откройте Huawei AppGallery на устройстве с HarmonyOS NEXT, найдите приложение DroiTong и установите его.







Скачайте APK-файлы MetaQuotes — с помощью встроенного браузера загрузите или скопируйте на устройство следующие APK-файлы: MetaTrader 5

MetaTrader 4

Tradays - экономический календарь

MQL5 Channels Вы также можете перенести эти файлы с другого устройства.



Установите приложения через DroiTong — после загрузки APK-файлов откройте на своем устройстве файловый менеджер (Files). Найдите нужный APK-файл (например, MetaTrader 5) и нажмите на него. Система предложит открыть файл с помощью DroiTong. Согласитесь, чтобы установить приложение.







Завершите установку — следуйте инструкциям на экране для подтверждения установки. После установки приложение будет готово к использованию. По этой же схеме вы можете установить и другие программы MetaQuotes.

Запуск приложений

После установки все приложения MetaQuotes будут доступны через виджет DroiTong на домашнем экране HarmonyOS NEXT. Чтобы открыть нужное приложение, просто нажмите на его иконку.

Важно! Все функции работают стабильно, за исключением push-уведомлений торгового терминала, которые пока не поддерживаются в этой среде.



Обновление приложений

Чтобы обновить установленное приложение, скачайте актуальную версию APK-файла и повторите процесс установки, как описано выше. Все ваши данные и настройки сохранятся и автоматически применятся при следующем запуске.

Чтобы удалить приложение, откройте DroiTong, перейдите в раздел "Удаление программ", выберите нужное приложение и подтвердите удаление.

Заключение

Благодаря инструменту для запуска Android-приложений DroiTong программы MetaQuotes теперь доступны и на устройствах с HarmonyOS NEXT — как на смартфонах, так и на ноутбуках. Продолжайте работать в привычной среде и торговать с комфортом — теперь и в экосистеме Huawei.