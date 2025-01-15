MetaTrader 5 на macOS

MetaTrader 5 / Трейдинг
preview
Мы подготовили специальный установщик торговой платформы MetaTrader 5 для macOS. Это полноценный визард, позволяющий установить приложение как нативное. Он выполняет все необходимые действия: определяет вашу систему, скачивает и устанавливают последнюю версию Wine для нее, настраивает его, а затем устанавливает внутри него MetaTrader. Все происходит в автоматическом режиме, вам нужно лишь дождаться окончания установки, после чего вы можете сразу же приступать к полноценной работе с платформой.

Скачать установщик можно по ссылке или через меню «Справка» торговой платформы:

Ссылки на скачивание в меню платформы


Системные требования

Минимальной версией macOS для установки MetaTrader 5 является Catalina (10.15.7). Платформа работает на всех современных версиях системы и поддерживает все процессоры Apple, начиная с M1 и заканчивая последними вышедшими версиями.


Подготовка: проверьте версию Wine

Если вы уже используете MetaTrader в macOS, проверьте текущую версию Wine — она выводится в журнал платформы при запуске:

LP 0 15:56:29.402 Terminal MetaTrader 5 x64 build 4050 started for MetaQuotes Software Corp.
PF 0 15:56:29.403 Terminal Windows 10 build 18362 on Wine 8.0.1 Darwin 23.0.0, 12 x Intel Core i7-8750H  @ 2.20GHz, AVX2, 11 / 15 Gb memory, 65 / 233 Gb disk, admin, GMT+2

Если у вас Wine версии ниже 8.0.1, мы настоятельно рекомендуем удалить старую платформу вместе с префиксом Wine, в котором она установлена. Заранее отдельно сохраните все необходимые файлы — шаблоны, скачанные советники, индикаторы и т.д. Саму платформу можно удалить как обычно, перенеся ее из раздела «Приложения» в корзину. Удалить префикс Wine можно через Finder. Выберите меню «Переход \ Переход к папке» и введите название каталога — ~/Library/Application Support/.

Перейдите к каталогу с префиксом Wine

Перейдя в него, удалите следующие папки:

~/Library/Application Support/Metatrader 5
~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader5


Установка

Платформа MetaTrader 5 устанавливается как обычное приложение для macOS. Запустите скачанный файл и следуйте указаниям. В процессе вам будет предложено установить дополнительные пакеты Wine (Mono, Gecko), согласитесь — они нужны для работы.

Installing MetaTrader 5 in MacOS


Дождитесь окончания установки и приступайте к работе с MetaTrader 5:

MetaTrader 5 в Mac OS


Каталог данных MetaTrader 5

Для MetaTrader 5 в Wine создается собственный виртуальный логический диск с необходимым окружением. На диске каталог данных платформы при установке по умолчанию находится по следующему пути:

~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader5/drive_c/Program Files/MetaTrader 5


Особенности настройки языка интерфейса

При установке MetaTrader 5 для Wine автоматически добавляется поддержка только того языка (локали), который использовался в текущий момент для macOS. В большинстве случаев этого достаточно. Если вы выхотите использовать для платформы другой язык, то перед ее установкой переключите язык macOS на соответствующий и перезагрузите компьютер. Далее установите платформу. После этого язык macOS можно вернуть к исходному.

Скачать MetaTrader 5 для macOS


Попробуйте мобильное приложение MetaTrader 5 для iPhone/iPad. Оно позволяет следить за рынком, совершать сделки и управлять торговым счетом из любой точки мира.

Последние комментарии
cytrader
cytrader | 20 нояб. 2020 в 20:43

XM уже предлагает терминалы MT4 и MT5 на Mac OS. Они работают на Catalina и Big Sur.

Я недавно обновился до Big Sur, и оба терминала работают отлично.

magicmarco
magicmarco | 21 апр. 2022 в 08:47
Здравствуйте, я установил раскрученный МТ5, который работает с кроссовером. Я не могу найти папки на моем mac, чтобы скопировать профили и индикаторы. Как работает эта штука с кроссовером?
Thiago Duarte
Thiago Duarte | 25 дек. 2022 в 02:26
Все работает отлично, файл dmg работает идеально. Спасибо!
p4rnak
p4rnak | 11 нояб. 2023 в 01:28

Ребята, пожалуйста, просто установите MT5 через приложение "Cross Over" на MacOS (ventura проверена).

Это удивительно... Высокая скорость, как в Windows.

Удачи

[Удален] | 28 дек. 2023 в 06:03
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px 'Helvetica Neue'}

Ошибка в POL_Wine

Запуск 64-битного процесса mt5setup.exe не поддерживается в 32-битных виртуальных приводах


Можете ли вы помочь мне с этим кодом

