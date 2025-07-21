WebSocket для MetaTrader 5 — Асинхронные клиентские соединения с помощью Windows API

Введение

В статье «WebSocket для MetaTrader 5: использование Windows API» показано использование Windows API для реализации клиента WebSocket в приложениях MetaTrader 5. Представленная там реализация была ограничена синхронным режимом работы.

В настоящей статье мы вновь рассмотрим применение Windows API для создания клиента WebSocket для программ MetaTrader 5 с целью достижения асинхронной клиентской функциональности. Практическая методология реализации этой цели предполагает создание пользовательской динамически подключаемой библиотеки (DLL), экспортирующей функции, подходящие для интеграции с приложениями MetaTrader 5.

Соответственно, в настоящей статье будет рассмотрен процесс разработки DLL, а затем представлена демонстрация ее применения на примере программы MetaTrader 5.





Асинхронный режим WinHTTP

Предпосылки для асинхронной работы в библиотеке WinHTTP, как указано в ее документации, двоякие. Во-первых, во время вызова функции WinHTTPOpen хэндл сессии должен быть настроен с помощью флага WINHTTP_FLAG_ASYNC или WINHTTP_FLAG_SECURE_DEFAULTS.

hSession = WinHttpOpen(L "MyApp" , WINHTTP_ACCESS_TYPE_NO_PROXY, WINHTTP_NO_PROXY_NAME, WINHTTP_NO_PROXY_BYPASS, WINHTTP_FLAG_ASYNC); if (hSession == NULL) ErrorCode = ERROR_INVALID_HANDLE; return ErrorCode;

После создания действительного хэндла сессии пользователи должны зарегистрировать функцию обратного вызова, чтобы получать уведомления о различных событиях, связанных с определенными вызовами функции WinHTTP. Эта функция обратного вызова статуса информируется о ходе асинхронных операций с помощью флагов уведомлений.

Регистрация функции обратного вызова осуществляется через функцию WinHttpSetStatusCallback, которая также позволяет указывать флаги уведомлений, которыми будет управлять обратный вызов. Пользователи могут подписаться на полный набор уведомлений или на более ограниченное подмножество. Кроме того, отдельные функции обратного вызова могут быть назначены для хэндлов сессий, запросов и WebSocket соответственно.

Важно отметить, что регистрация функции обратного вызова сразу после создания хэндла сессии не является обязательной; функция WinHttpSetStatusCallback может быть вызвана для любого действительного хэндла HINTERNET на любом этапе до или во время инициализации соединения веб-сокет.

if (!WinHttpSetOption(hWebSocket, WINHTTP_OPTION_CONTEXT_VALUE, (LPVOID) this , sizeof ( this ))) { ErrorCode = GetLastError (); return ErrorCode; } if (WinHttpSetStatusCallback(hWebSocket, WebSocketCallback, WINHTTP_CALLBACK_FLAG_ALL_COMPLETIONS, 0 ) == WINHTTP_INVALID_STATUS_CALLBACK) { ErrorCode = GetLastError (); return ErrorCode; }

Сигнатура определяемой пользователем функции обратного вызова включает параметр, указывающий на определенную пользователем структуру данных, обычно называемую значением контекста. Этот механизм облегчает передачу данных из функции обратного вызова.

Значение контекста должно быть указано перед регистрацией функции обратного вызова посредством вызова функции WinHttpSetOption с флагом опции WINHTTP_OPTION_CONTEXT_VALUE. Уместно признать, что при эмпирическом тестировании возникли трудности с надежным получением зарегистрированного значения контекста с помощью этого метода.

Хотя нельзя полностью сбрасывать со счетов возможность ошибки реализации, последовательный сбой потребовал использования глобальной переменной в качестве альтернативы, и эта деталь будет рассмотрена при последующем обсуждении реализации библиотеки DLL.

Наконец, важным соображением, касающимся определяемой пользователем функции обратного вызова, является требование потокобезопасности. Однако, учитывая, что данная работа предполагает создание библиотеки DLL для использования в среде MetaTrader 5, это ограничение может быть снято. Это связано с однопоточным характером программ MetaTrader 5 в целом, и, хотя DLL-код выполняется в пуле потоков процесса загрузки, в программах MetaTrader 5, активен только один поток.

void WebSocketCallback(HINTERNET hInternet, DWORD_PTR dwContext, DWORD dwInternetStatus, LPVOID lpvStatusInformation, DWORD dwStatusInformationLength)





Реализация библиотеки DLL

Библиотека DLL создается в среде Visual Studio с использованием языка программирования C++. Этот процесс требует установки рабочей нагрузки "C++ Desktop Development" в Visual Studio вместе с комплектом разработки программного обеспечения (SDK) для Windows 10 или Windows 11. Пакет SDK для Windows является обязательным условием, поскольку он предоставляет файл библиотеки WinHTTP (.lib), с которым будет связана библиотека DLL во время компиляции. Результирующая библиотека DLL содержит, по крайней мере, три основных компонента.

Первый - это класс, который инкапсулирует основные функциональные возможности клиента WinHTTP WebSocket. Второй - это отдельная функция обратного вызова, которая работает совместно с глобальной переменной, облегчая манипулирование соединением WebSocket как внутри области действия функции обратного вызова, так и за ее пределами. Третий компонент состоит из набора упрощенных функций-обёрток, которые будут предоставлены библиотекой DLL для использования в программах MetaTrader 5. Реализация начинается с кода, определенного в заголовочном файле asyncwebsocketclient.h.



Этот заголовочный файл начинается с объявления класса WebSocketClient, где каждый экземпляр представляет отдельное клиентское соединение.

class WebSocketClient { private : HINTERNET hSession; HINTERNET hConnect; HINTERNET hRequest; HINTERNET hWebSocket; DWORD initialized; DWORD bytesTX; DWORD ErrorCode; DWORD completed_websocket_operation; std::queue<Frame>* frames; ENUM_WEBSOCKET_STATE status; DWORD Initialize(VOID); VOID Reset( bool reset_error = true ); public : WebSocketClient(VOID); WebSocketClient( const WebSocketClient&) = delete ; WebSocketClient(WebSocketClient&&) = delete ; WebSocketClient& operator =( const WebSocketClient&) = delete ; WebSocketClient& operator =(WebSocketClient&&) = delete ; ~WebSocketClient(VOID); DWORD bytesRX; std:: vector <BYTE> rxBuffer; WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE rxBufferType; HINTERNET WebSocketHandle(VOID); DWORD Connect( const WCHAR* host, const INTERNET_PORT port, const DWORD secure); DWORD Send(WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE bufferType, void * pBuffer, DWORD dwLength); DWORD Close(WINHTTP_WEB_SOCKET_CLOSE_STATUS status, CHAR* reason = NULL ); DWORD QueryCloseStatus(USHORT* pusStatus, PVOID pvReason, DWORD dwReasonLength, DWORD* pdwReasonLengthConsumed); DWORD Receive(PVOID pBuffer, DWORD pLength, DWORD* bytesRead, WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE* pBufferType); ENUM_WEBSOCKET_STATE Status(VOID); VOID Read(BYTE* pBuffer, DWORD pLength, WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE* pBufferType); DWORD ReadAvailable(VOID); DWORD LastError(VOID); DWORD EnableCallBack(VOID); VOID SetError( const DWORD errorcode); DWORD LastOperation(VOID); VOID Free(VOID); VOID OnError( const WINHTTP_ASYNC_RESULT* result); VOID OnReadComplete( const DWORD read, const WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE buffertype); VOID OnClose(VOID); VOID OnSendComplete( const DWORD sent); VOID OnCallBack( const DWORD operation); };

Наряду с классом для представления кадра сообщения определяется структура, Frame.

struct Frame { std:: vector <BYTE>frame_buffer; WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE frame_type; DWORD frame_size; };

Далее, для описания различных состояний соединения WebSocket объявлено перечисление ENUM_WEBSOCKET_STATE.

enum ENUM_WEBSOCKET_STATE { CLOSED = 0 , CLOSING = 1 , CONNECTING = 2 , CONNECTED = 3 , SENDING = 4 , POLLING = 5 };

Далее, asyncwebsocketclient.h объявляет глобальную переменную с именем clients. Эта переменная представляет собой контейнер, в частности, карту, предназначенную для хранения активных подсоединений WebSocket. Глобальный масштаб этого контейнера map обеспечивает его доступность для любой функции обратного вызова, определенной в библиотеке.

extern std::map<HINTERNET, std::shared_ptr<WebSocketClient>>clients;

Файл asyncwebsocketclient.h завершается определением набора функций, определяемых интерфейсом WEBSOCK_API. Этот определитель служит для отметки этих функций для экспорта библиотекой DLL. Эти функции составляют вышеупомянутые функции-обёртки и представляют собой интерфейс, через который разработчики будут взаимодействовать с библиотекой DLL в своих приложениях MetaTrader 5.

VOID WEBSOCK_API client_reset(HINTERNET websocket_handle); DWORD WEBSOCK_API client_connect( const WCHAR* url, INTERNET_PORT port, DWORD secure, HINTERNET* websocket_handle); void WEBSOCK_API client_disconnect(HINTERNET websocket_handle); DWORD WEBSOCK_API client_send(HINTERNET websocket_handle, WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE buffertype, BYTE* message, DWORD length); DWORD WEBSOCK_API client_read(HINTERNET websocket_handle, BYTE* out , DWORD out_size, WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE* buffertype); DWORD WEBSOCK_API client_poll(HINTERNET websocket_handle); DWORD WEBSOCK_API client_lasterror(HINTERNET websocket_handle); DWORD WEBSOCK_API client_readable(HINTERNET websocket_handle); ENUM_WEBSOCKET_STATE WEBSOCK_API client_status(HINTERNET websocket_handle); DWORD WEBSOCK_API client_lastcallback_notification(HINTERNET websocket_handle); HINTERNET WEBSOCK_API client_websocket_handle(HINTERNET websocket_handle);

Изучение определения функции WebSocketCallback() показывает использование глобальной переменной clients для управления уведомлениями. Текущая реализация настроена на обработку так называемых уведомлений о завершении в документации WinHTTP. Эти уведомления активируются после успешного завершения любой асинхронной операции. Например, WINHTTP_CALLBACK_STATUS_WRITE_COMPLETE сигнализирует о завершении операции отправки, а WINHTTP_CALLBACK_STATUS_READ_COMPLETE указывает на завершение операции чтения.

void WebSocketCallback(HINTERNET hInternet, DWORD_PTR dwContext, DWORD dwInternetStatus, LPVOID lpvStatusInformation, DWORD dwStatusInformationLength) { if (WinHttpWebSocketClient::clients.find(hInternet)!= WinHttpWebSocketClient::clients.end()) { WinHttpWebSocketClient::clients[hInternet]->OnCallBack(dwInternetStatus); switch (dwInternetStatus) { case WINHTTP_CALLBACK_STATUS_CLOSE_COMPLETE: WinHttpWebSocketClient::clients[hInternet]->OnClose(); break ; case WINHTTP_CALLBACK_STATUS_WRITE_COMPLETE: WinHttpWebSocketClient::clients[hInternet]->OnSendComplete(((WINHTTP_WEB_SOCKET_STATUS*)lpvStatusInformation)->dwBytesTransferred); break ; case WINHTTP_CALLBACK_STATUS_READ_COMPLETE: WinHttpWebSocketClient::clients[hInternet]->OnReadComplete(((WINHTTP_WEB_SOCKET_STATUS*)lpvStatusInformation)->dwBytesTransferred, ((WINHTTP_WEB_SOCKET_STATUS*)lpvStatusInformation)->eBufferType); break ; case WINHTTP_CALLBACK_STATUS_REQUEST_ERROR: WinHttpWebSocketClient::clients[hInternet]->OnError((WINHTTP_ASYNC_RESULT*)lpvStatusInformation); break ; default : break ; } } }

Аргумент hInternet функции обратного вызова служит хэндлом HINTERNET, по которому обратный вызов был первоначально зарегистрирован. Этот хэндл используется для индексации члена в глобальном контейнере map, clients, возвращая указатель на экземпляр WebSocketClient. Конкретное уведомление об обратном вызове передается через аргумент dwInternetStatus. Примечательно, что данные, представленные аргументами lpvStatusInformation и dwStatusInformationLength, меняются в зависимости от значения dwInternetStatus.

Например, когда dwInternetStatus принимает значения WINHTTP_CALLBACK_STATUS_READ_COMPLETE или WINHTTP_CALLBACK_STATUS_WRITE_COMPLETE, параметр lpvStatusInformation содержит указатель на структуру WINHTTP_WEB_SOCKET_STATUS, а dwStatusInformationLength указывает размер справочных данных.

Наша реализация выборочно обрабатывает подмножество уведомлений, предоставляемых этой функцией обратного вызова, каждое из которых приводит к изменению состояния соответствующего экземпляра WebSocketClient. В частности, метод OnCallBack() фиксирует коды состояния, связанные с этими уведомлениями. Эта информация хранится в экземпляре WebSocketClient, где она может быть доступна пользователям с помощью функции-обёртки.

VOID WebSocketClient::OnCallBack( const DWORD operation) { completed_websocket_operation = operation; }

Метод OnReadComplete() в классе WebSocketClient отвечает за передачу необработанных данных в буфер фреймов в очереди, из которого пользователи впоследствии могут запрашивать доступность данных для извлечения.

VOID WebSocketClient::OnReadComplete( const DWORD read, const WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE buffertype) { bytesRX = read; rxBufferType = buffertype; status = ENUM_WEBSOCKET_STATE::CONNECTED; Frame frame; frame.frame_buffer.insert(frame.frame_buffer.begin(), rxBuffer.data(), rxBuffer.data() + read); frame.frame_type = buffertype; frame.frame_size = read; frames->push(frame); }

Метод OnSendComplete() обновляет внутренние поля, которые указывают на успешную операцию отправки, что также вызывает изменение состояния клиента WebSocket.

VOID WebSocketClient::OnSendComplete( const DWORD sent) { bytesTX = sent; status = ENUM_WEBSOCKET_STATE::CONNECTED; return ; }

Наконец, метод onError() фиксирует любую информацию, связанную с ошибкой, предоставленную с помощью аргумента lpvStatusInformation.

VOID WebSocketClient::OnError( const WINHTTP_ASYNC_RESULT* result) { SetError(result->dwError); Reset( false ); }

Установление соединения с сервером осуществляется с помощью функции client_connect(). Эта функция вызывается с адресом сервера (в виде строки), номером порта (в виде целого числа), логическим значением, указывающим, должно ли соединение быть безопасным, и указателем на значение в HINTERNET. Функция возвращает значение DWORD, а также задает аргумент HINTERNET. В случае возникновения какой-либо ошибки в процессе соединения функция установит для аргумента HINTERNET значение NULL и вернет ненулевой код ошибки.

Внутренняя функция client_connect() инициализирует экземпляр класса WebSocketClient и использует его для установления соединения. После успешного установления соединения указатель на этот экземпляр WebSocketClient сохраняется в глобальном контейнере clients, а хэндл WebSocket экземпляра служит уникальным ключом. Этот хэндл WebSocket используется для уникальной идентификации конкретного соединения WebSocket как во внутренних операциях библиотеки DLL, так и во внешних, выполняемых вызывающей программой MetaTrader 5.

DWORD WEBSOCK_API client_connect( const WCHAR* url, INTERNET_PORT port, DWORD secure, HINTERNET* websocketp_handle) { DWORD errorCode = 0 ; auto client = std::make_shared<WebSocketClient>(); if (client->Connect(url, port, secure) != NO_ERROR) errorCode = client->LastError(); else { HINTERNET handle = client->WebSocketHandle(); if (client->EnableCallBack()) { errorCode = client->LastError(); client->Close(WINHTTP_WEB_SOCKET_CLOSE_STATUS::WINHTTP_WEB_SOCKET_SUCCESS_CLOSE_STATUS); client->Free(); handle = NULL ; } else { clients[handle] = client; *websocketp_handle = handle; } } return errorCode; }

Инициализацией и установлением соединений WebSocket управляет метод Connect() класса WebSocketClient. Процесс подключения изначально выполняется синхронно. После этого функция обратного вызова регистрируется в хэндле WebSocket посредством вызова метода EnableCallBack(), что позволяет получать уведомления об асинхронных событиях.

DWORD WebSocketClient::Connect( const WCHAR* host, const INTERNET_PORT port, const DWORD secure) { if ((status != ENUM_WEBSOCKET_STATE::CLOSED)) { ErrorCode = Close(WINHTTP_WEB_SOCKET_CLOSE_STATUS::WINHTTP_WEB_SOCKET_SUCCESS_CLOSE_STATUS, NULL ); return WEBSOCKET_ERROR_CLOSING_ACTIVE_CONNECTION; } status = ENUM_WEBSOCKET_STATE::CONNECTING; if (hSession == NULL ) { ErrorCode = Initialize(); if (ErrorCode) { Reset( false ); return ErrorCode; } } URL_COMPONENTS UrlComponents; std::unique_ptr <WCHAR> scheme( new WCHAR[ 0x20 ]); std::unique_ptr <WCHAR> hostName( new WCHAR[ 0x100 ]); std::unique_ptr <WCHAR> urlPath( new WCHAR[ 0x1000 ]); DWORD dwFlags = 0 ; if (secure) dwFlags |= WINHTTP_FLAG_SECURE; if (scheme == NULL || hostName == NULL || urlPath == NULL ) { ErrorCode = ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY; Reset(); return ErrorCode; } ErrorCode = 0 ; memset(&UrlComponents, 0 , sizeof (URL_COMPONENTS)); UrlComponents.dwStructSize = sizeof (URL_COMPONENTS); UrlComponents.dwSchemeLength = - 1 ; UrlComponents.dwHostNameLength = - 1 ; UrlComponents.dwUserNameLength = - 1 ; UrlComponents.dwPasswordLength = - 1 ; UrlComponents.dwUrlPathLength = - 1 ; UrlComponents.dwExtraInfoLength = - 1 ; if (!WinHttpCrackUrl(host, NULL , 0 , &UrlComponents)) { ErrorCode = GetLastError (); Reset(); return ErrorCode; } if (wcsncpy_s(scheme.get(), 0x20 , UrlComponents.lpszScheme, UrlComponents.dwSchemeLength) != 0 || wcsncpy_s(hostName.get(), 0x100 , UrlComponents.lpszHostName, UrlComponents.dwHostNameLength) != 0 || wcsncpy_s(urlPath.get(), 0x1000 , UrlComponents.lpszUrlPath, UrlComponents.dwUrlPathLength) != 0 ) { ErrorCode = GetLastError (); Reset( false ); return ErrorCode; } if (port == 0 ) { if ((_wcsicmp(scheme.get(), L "wss" ) == 0 ) || (_wcsicmp(scheme.get(), L "https" ) == 0 )) { UrlComponents.nPort = INTERNET_DEFAULT_HTTPS_PORT; } else if ((_wcsicmp(scheme.get(), L "ws" ) == 0 ) || (_wcsicmp(scheme.get(), L "http" )) == 0 ) { UrlComponents.nPort = INTERNET_DEFAULT_HTTP_PORT; } else { ErrorCode = ERROR_INVALID_PARAMETER; Reset( false ); return ErrorCode; } } else UrlComponents.nPort = port; hConnect = WinHttpConnect(hSession, hostName.get(), UrlComponents.nPort, 0 ); if (!hConnect) { ErrorCode = GetLastError (); Reset( false ); return ErrorCode; } hRequest = WinHttpOpenRequest(hConnect, L "GET" , urlPath.get(), NULL , WINHTTP_NO_REFERER, WINHTTP_DEFAULT_ACCEPT_TYPES, dwFlags); if (!hRequest) { ErrorCode = GetLastError (); Reset( false ); return ErrorCode; } if (!WinHttpSetOption(hRequest, WINHTTP_OPTION_CLIENT_CERT_CONTEXT, WINHTTP_NO_CLIENT_CERT_CONTEXT, 0 )) { ErrorCode = GetLastError (); Reset( false ); return ErrorCode; } #pragma prefast(suppress: 6387 , "WINHTTP_OPTION_UPGRADE_TO_WEB_SOCKET does not take any arguments." ) if (!WinHttpSetOption(hRequest, WINHTTP_OPTION_UPGRADE_TO_WEB_SOCKET, 0 , 0 )) { ErrorCode = GetLastError (); Reset( false ); return ErrorCode; } if (!WinHttpSendRequest(hRequest, WINHTTP_NO_ADDITIONAL_HEADERS, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 )) { ErrorCode = GetLastError (); Reset( false ); return ErrorCode; } if (!WinHttpReceiveResponse(hRequest, 0 )) { ErrorCode = GetLastError (); Reset( false ); return ErrorCode; } hWebSocket = WinHttpWebSocketCompleteUpgrade(hRequest, NULL ); if (hWebSocket == 0 ) { ErrorCode = GetLastError (); Reset( false ); return ErrorCode; } status = ENUM_WEBSOCKET_STATE::CONNECTED; return ErrorCode; } DWORD WebSocketClient::EnableCallBack(VOID) { if (!WinHttpSetOption(hWebSocket, WINHTTP_OPTION_CONTEXT_VALUE, (LPVOID) this , sizeof ( this ))) { ErrorCode = GetLastError (); return ErrorCode; } if (WinHttpSetStatusCallback(hWebSocket, WebSocketCallback, WINHTTP_CALLBACK_FLAG_ALL_COMPLETIONS, 0 ) == WINHTTP_INVALID_STATUS_CALLBACK) { ErrorCode = GetLastError (); return ErrorCode; } return ErrorCode; }

После установления соединения с сервером и получения действительного хэндла пользователи могут инициировать взаимодействие с удаленной конечной точкой. Передача данных на сервер осуществляется посредством вызова функции client_send(). Для этой функции требуются следующие параметры: допустимый хэндл WebSocket, значение перечисления WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE, указывающее тип передаваемого кадра WebSocket, массив BYTE, содержащий полезную нагрузку данных, и аргумент ulong, указывающий размер массива данных. Функция возвращает нулевое значение, если никаких непосредственных ошибок обнаружено не было; в противном случае она возвращает определенный код ошибки.

Внутренняя функция WinHttpWebSocketSend() вызывается асинхронно. Следовательно, возвращаемое значение client_send() представляет промежуточный статус, означающий отсутствие предварительных ошибок во время настройки операции отправки. Результат фактической передачи данных возвращается не синхронно. Напротив, результат передается асинхронно через уведомление, доступное через зарегистрированную функцию обратного вызова. В контексте успешной операции отправки ожидается уведомление WINHTTP_CALLBACK_STATUS_WRITE_COMPLETE. И наоборот, если во время какой-либо операции (отправки или получения) возникает ошибка, в функцию обратного вызова обычно передается уведомление WINHTTP_CALLBACK_STATUS_REQUEST_ERROR.

DWORD WEBSOCK_API client_send(HINTERNET websocket_handle, WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE buffertype, BYTE* message, DWORD length) { DWORD out = 0 ; if (websocket_handle == NULL || clients.find(websocket_handle) == clients.end()) out = WEBSOCKET_ERROR_INVALID_HANDLE; else out = clients[websocket_handle]->Send(buffertype, message, length); return out ; }

Уведомления, полученные внутренней функцией обратного вызова, можно получить с помощью функции client_lastcallback_notification(). Эта функция возвращает самое последнее уведомление, полученное обратным вызовом для определенного соединения, идентифицируемое хэндлом WebSocket, предоставленным в качестве единственного аргумента. Последующий фрагмент кода иллюстрирует потенциальный подход к обработке этих уведомлений в программе MetaTrader 5. Символические константы, соответствующие этим уведомлениям, определены в файле asyncwinhttp.mqh, который является производным от исходного файла заголовков winhttp.h.

DWORD WEBSOCK_API client_lastcallback_notification(HINTERNET websocket_handle) { DWORD out = 0 ; if (websocket_handle == NULL || clients.find(websocket_handle) == clients.end()) out = WEBSOCKET_ERROR_INVALID_HANDLE; else out = clients[websocket_handle]->LastOperation(); return out ; }

Для получения данных, передаваемых сервером, первоначально требуется перевести клиента в состояние, называемое состоянием опроса, путем вызова функции client_poll(). Это действие вызывает внутреннюю функцию WinHttpWebSocketReceive() в классе WebSocketClient. Аналогично операции отправки, функция WinHTTP вызывается асинхронно, что приводит к немедленному возврату промежуточного состояния.

Класс WebSocketClient включает в себя внутренние буферы для размещения необработанных данных по их поступлении. Как только операция чтения успешно завершена, эти данные помещаются в очередь во внутренней структуре данных. Этим процессом управляет метод OnReadComplete() класса WebSocketClient. По завершении операции чтения состояние соединения WebSocket меняется, и оно перестает активно "прослушивать" входящие сообщения.

Это означает, что асинхронный запрос на чтение не является непрерывным и не представляет собой постоянный опрос. Для получения последующих сообщений с сервера необходимо снова вызвать функцию client_poll(). По сути, вызов client_poll() переводит клиент WebSocket во временное, неблокирующее состояние опроса, захватывая данные, когда они становятся доступными, и впоследствии запуская уведомление WINHTTP_CALLBACK_STATUS_READ_COMPLETE.

Текущее состояние клиента WebSocket можно запросить, вызвав функцию client_status(), которая возвращает значение типа перечисления ENUM_WEBSOCKET_STATE.

DWORD WEBSOCK_API client_poll(HINTERNET websocket_handle) { DWORD out = 0 ; if (websocket_handle == NULL || clients.find(websocket_handle) == clients.end()) out = WEBSOCKET_ERROR_INVALID_HANDLE; else out = clients[websocket_handle]->Receive(clients[websocket_handle]->rxBuffer.data(), (DWORD)clients[websocket_handle]->rxBuffer.size(), &clients[websocket_handle]->bytesRX, &clients[websocket_handle]->rxBufferType); return out ; } ENUM_WEBSOCKET_STATE WEBSOCK_API client_status(HINTERNET websocket_handle) { ENUM_WEBSOCKET_STATE out = {}; if (websocket_handle == NULL || clients.find(websocket_handle) == clients.end()) out = {}; else out = clients[websocket_handle]->Status(); return out ; }

Поиск необработанных данных, полученных с сервера, облегчается функцией client_read(), принимающей следующие аргументы:

действительный хэндл WebSocket HINTERNET,

ссылка на предварительно выделенный массив BYTE, значение ulong, определяющее размер вышеупомянутого массива,

ссылка на значение WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE.

DWORD WEBSOCK_API client_read(HINTERNET websocket_handle, BYTE* out , DWORD out_size, WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE* buffertype) { DWORD rout = 0 ; if (websocket_handle == NULL || clients.find(websocket_handle) == clients.end()) rout = WEBSOCKET_ERROR_INVALID_HANDLE; else clients[websocket_handle]->Read( out , out_size, buffertype); return rout; } DWORD WEBSOCK_API client_readable(HINTERNET websocket_handle) { DWORD out = 0 ; if (websocket_handle == NULL || clients.find(websocket_handle) == clients.end()) out = 0 ; else out = clients[websocket_handle]->ReadAvailable(); return out ; }

Полученные данные записываются в предоставленный массив BYTE, а тип кадра WebSocket копируется в аргумент buffertype. Важно отметить, что эта функция работает путем считывания данных из внутренней очереди полученных кадров, а не напрямую взаимодействует с сетевым сокетом. Следовательно, client_read() является синхронной операцией, независимой от асинхронных механизмов библиотеки WinHTTP. Ненулевое возвращаемое значение указывает на сбой при копировании данных из внутренней очереди. После успешного извлечения кадра с помощью этой функции кадр удаляется (деактивируется) из внутренней очереди. Функция client_readable() может быть вызвана для определения размера фрейма данных, который в данный момент находится в начале очереди фреймов, полученных от сервера.

Коды ошибок можно получить, вызвав функцию client_lasterror(). Функция возвращает значение DWORD для последней обнаруженной ошибки. Пользователи также могут получить текущее значение хэндла WebSocket с помощью client_websocket_handle(). Это может быть полезно при попытке определить, был ли хэндл закрыт или нет.

DWORD WEBSOCK_API client_lasterror(HINTERNET websocket_handle) { DWORD out = 0 ; if (websocket_handle == NULL || clients.find(websocket_handle) == clients.end()) out = WEBSOCKET_ERROR_INVALID_HANDLE; else out = clients[websocket_handle]->LastError(); return out ; } HINTERNET WEBSOCK_API client_websocket_handle(HINTERNET websocket_handle) { HINTERNET out = NULL; if (websocket_handle == NULL || clients.find(websocket_handle) == clients.end()) out = NULL; else out = clients[websocket_handle]->WebSocketHandle(); return out ; }

Плавное завершение соединения с сервером инициируется вызовом функции client_disconnect(). Эта функция не возвращает значение. Однако немедленно переводит состояние клиента WebSocket в состояние закрытия. Если впоследствии с сервера будет получен соответствующий кадр закрытия, будет запущено уведомление WINHTTP_CALLBACK_STATUS_CLOSE_COMPLETE, тем самым изменяя состояние WebSocket на закрытое.

void WEBSOCK_API client_disconnect(HINTERNET websocket_handle) { if (clients.find(websocket_handle) != clients.end()) { if (clients[websocket_handle]->WebSocketHandle() != NULL ) { clients[websocket_handle]->Close(WINHTTP_WEB_SOCKET_CLOSE_STATUS::WINHTTP_WEB_SOCKET_SUCCESS_CLOSE_STATUS); } } return ; }

Последней функцией, экспортируемой библиотекой DLL, является client_reset(). В идеале эта функция должна вызываться после отключения от сервера. Его цель - освободить буферы внутренней памяти, связанные с закрытым соединением. Хотя использование этой функции и не является строго обязательным, она может быть полезна для высвобождения ресурсов памяти, которые могут потребоваться в других местах во время выполнения программы. Вызов функции client_reset() фактически делает недействительными все данные, связанные с указанным хэндлом WebSocket, включая коды ошибок, сообщения об ошибках и любые непрочитанные данные, оставшиеся во внутренней очереди кадров.

VOID WEBSOCK_API client_reset(HINTERNET websocket_handle) { if (clients.find(websocket_handle) != clients.end()) { clients[websocket_handle]->Free(); clients.erase(websocket_handle); } }





Переопределение класса CWebsocket

Прежде чем приступить к изучению приложения MetaTrader 5, использующего функции, описанные в предыдущем разделе, мы проведем переопределение класса CWebsocket, которое ранее обсуждалось в вышеупомянутой статье. Это переопределение позволит перепрофилировать класс для использования с недавно разработанным асинхронным клиентом WebSocket. Исходный код для этой адаптации находится в файле asyncwebsocket.mqh. П



еречисление ENUM_WEBSOCKET_STATE было расширено, чтобы включить дополнительные состояния, отражающие асинхронную природу клиента. Состояние опроса (POLLING) включается при запуске операции асинхронного чтения. После того, как базовый сокет получает данные и делает их доступными для извлечения, функция обратного вызова сигнализирует о завершении операции асинхронного чтения, и состояние клиента WebSocket переходит в состояние по умолчанию: СОЕДИНЕНО (CONNECTED). Аналогично, операция асинхронной отправки переводит состояние в режим ОТПРАВКИ (SENDING). Результат этой операции передается асинхронно через функцию обратного вызова, в результате чего успешная передача приводит к возврату в состояние СОЕДИНЕНИЯ по умолчанию.

enum ENUM_WEBSOCKET_STATE { CLOSED = 0 , CLOSING = 1 , CONNECTING = 2 , CONNECTED = 3 , SENDING = 4 , POLLING = 5 };

В класс CWebsocket интегрировано несколько новых методов для реализации его расширенных возможностей. Остальные методы сохраняют свои исходные сигнатуры, и только их внутренние реализации изменены для включения новой зависимости DLL. Вот эти методы:

Connect(): Этот метод служит начальной точкой взаимодействия для установления соединения с сервером. Он принимает следующие параметры:

_serveraddress: Полный адрес сервера (строковый тип данных).

_port: Номер порта сервера (тип данных ushort).

_secure: Логическое значение, указывающее, следует ли устанавливать безопасное соединение (логический тип данных).

Реализация этого метода была значительно упрощена, так как большая часть логики установления соединения теперь обрабатывается базовой библиотекой DLL.

bool CWebsocket::Connect( const string _serveraddress, const INTERNET_PORT port= 443 , bool secure = true ) { if (initialized) { if ( StringCompare (_serveraddress,serveraddress, false )) Close(); else return ( true ); } serveraddress = _serveraddress; int dot= StringFind (serveraddress, "." ); int ss=(dot> 0 )? StringFind (serveraddress, "/" ,dot):- 1 ; serverPath=(ss> 0 )? StringSubstr (serveraddress,ss+ 1 ): "/" ; int sss= StringFind (serveraddress, "://" ); if (sss< 0 ) sss=- 3 ; serverName= StringSubstr (serveraddress,sss+ 3 ,ss-(sss+ 3 )); serverPort=port; DWORD connect_error = client_connect(serveraddress,port, ulong (secure),hWebSocket); if (hWebSocket<= 0 ) { Print ( __FUNCTION__ , " Connection to " , serveraddress, " failed.

" , GetErrorDescription(connect_error)); return ( false ); } else initialized = true ; return ( true ); }

Если метод Connect() возвращает логическое значение true, указывающее на успешное соединение, передача данных может начаться через клиент WebSocket. Для этой цели предусмотрены два метода:

SendString(): Этот метод принимает строку в качестве входных данных.

Send(): Этот метод принимает массив беззнаковых символов в качестве единственного параметра.

Оба метода возвращают логическое значение true при успешном запуске операции отправки и внутренне вызывают приватный метод clientsend(), который управляет всеми операциями отправки для класса.

bool CWebsocket::SendString( const string msg) { if (!initialized || hWebSocket == NULL ) { Print ( __FUNCTION__ , " No websocket connection " ); return ( false ); } if ( StringLen (msg)<= 0 ) { Print ( __FUNCTION__ , " Message buffer is empty " ); return ( false ); } BYTE msg_array[]; StringToCharArray (msg,msg_array, 0 , WHOLE_ARRAY ); ArrayRemove (msg_array, ArraySize (msg_array)- 1 , 1 ); DWORD len=( ArraySize (msg_array)); return (clientsend(msg_array,WINHTTP_WEB_SOCKET_BINARY_MESSAGE_BUFFER_TYPE)); } bool CWebsocket::Send(BYTE &buffer[]) { if (!initialized || hWebSocket == NULL ) { Print ( __FUNCTION__ , " No websocket connection " ); return ( false ); } return (clientsend(buffer,WINHTTP_WEB_SOCKET_BINARY_MESSAGE_BUFFER_TYPE)); }

Вызов метода Poll() инициирует операцию асинхронного чтения на более низком уровне, переводя клиент WebSocket в состояние ОПРОСА (POLLING). Это состояние означает, что клиент ожидает ответа от сервера.

ulong CWebsocket::Poll( void ) { if (hWebSocket!= NULL ) return client_poll(hWebSocket); else return WEBSOCKET_ERROR_INVALID_HANDLE; }

Чтобы убедиться, что данные были получены и успешно считаны клиентом, пользователю доступны два варианта:

CallBackResult(): Этот метод проверяет последнее уведомление, полученное от функции обратного вызова. Результатом успешной операции чтения должно стать уведомление о завершении чтения.

ReadAvailable(): Этот метод возвращает размер (в байтах) данных, доступных в данный момент для извлечения из внутреннего буфера.

ulong CWebsocket::CallBackResult( void ) { if (hWebSocket!= NULL ) return client_lastcallback_notification(hWebSocket); else return WINHTTP_CALLBACK_STATUS_DEFAULT; } ulong CWebsocket::ReadAvailable( void ) { if (hWebSocket!= NULL ) return (client_readable(hWebSocket)); else return 0 ; }

Затем к необработанным данным, передаваемым сервером, можно получить доступ с помощью методов Read() или ReadString(). Оба метода возвращают размер получаемых данных. Для функции ReadString() требуется передаваемая по ссылке строковая переменная, в которую будут записаны полученные данные, тогда как функция Read() записывает данные в массив беззнаковых символов.

ulong CWebsocket::Read(BYTE &buffer[],WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE &buffertype) { if (!initialized || hWebSocket == NULL ) { Print ( __FUNCTION__ , " No websocket connection " ); return ( false ); } ulong bytes_read_from_socket= 0 ; clientread(buffer,buffertype,bytes_read_from_socket); return (bytes_read_from_socket); } ulong CWebsocket::ReadString( string &_response) { if (!initialized || hWebSocket == NULL ) { Print ( __FUNCTION__ , " No websocket connection " ); return ( false ); } ulong bytes_read_from_socket= 0 ; ZeroMemory (rxbuffer); WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE rbuffertype; clientread(rxbuffer,rbuffertype,bytes_read_from_socket); _response=(bytes_read_from_socket)? CharArrayToString (rxbuffer): "" ; return (bytes_read_from_socket); }

Когда клиент WebSocket больше не требуется, соединение с сервером может быть прервано с помощью метода Close(). Метод Abort() отличается от метода Close() тем, что он принудительно закрывает соединение WebSocket путем закрытия базовых хэндлов, что также возвращает значения внутренних свойств класса к их состояниям по умолчанию. Этот метод может быть явно вызван для выполнения очистки ресурсов.

Наконец, метод WebSocketHandle() возвращает базовый хэндл WebSocket HINTERNET.

void CWebsocket::Close( void ) { if (!initialized || hWebSocket == NULL ) return ; else client_disconnect(hWebSocket); } void CWebsocket::Abort( void ) { client_reset(hWebSocket); reset(); } HINTERNET CWebsocket::WebSocketHandle( void ) { if (hWebSocket!= NULL ) return client_websocket_handle(hWebSocket); else return NULL ; }





Использование библиотеки DLL

В данном разделе представлена иллюстративная программа, разработанная для демонстрации использования asyncwinhttpwebsockets.dll. Программа включает в себя графический пользовательский интерфейс (GUI), устанавливающий подключение к сервису websocket echo, размещенному по адресу https://echo.websocket.org. Этот ресурс специально предназначен для тестирования клиентских реализаций WebSocket. Для создания этого приложения необходима свободно доступная, простая и быстрая библиотека MQL5 с графическим интерфейсом пользователя. Программа реализована в виде советника (EA) в среде MetaTrader 5. В пользовательском интерфейсе есть две кнопки, позволяющие устанавливать и завершать подключение к указанному серверу. Кроме того, предусмотрено поле для ввода текста, позволяющее пользователям вводить сообщения для передачи на сервер.



Выполняемые клиентом WebSocket операции записываются и отображаются, при этом для каждой записи в логе ставится временная метка для указания времени ее возникновения. Исходный код этой программы приведен ниже.

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <EasyAndFastGUI\WndCreate.mqh> #include <asyncwebsocket.mqh> class CApp: public CWndCreate { protected : CWindow m_window; CTextEdit m_rx; CTable m_tx; CButton m_connect; CButton m_disconnect; CTimeCounter m_timer_counter; CWebsocket* m_websocket; public : CApp( void ); ~CApp( void ); void OnInitEvent( void ); void OnDeinitEvent( const int reason); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); void OnTimerEvent( void ); bool CreateGUI( void ); protected : private : uint m_row_index; void EditTable( const string newtext); }; CApp::CApp( void ) { m_row_index = 0 ; m_timer_counter.SetParameters( 10 , 50 ); m_websocket = new CWebsocket(); } CApp::~CApp( void ) { if ( CheckPointer (m_websocket) == POINTER_DYNAMIC ) delete m_websocket; } void CApp::OnInitEvent( void ) { } void CApp::OnDeinitEvent( const int reason) { CWndEvents::Destroy(); } void CApp::OnTimerEvent( void ) { CWndEvents::OnTimerEvent(); if (m_timer_counter.CheckTimeCounter()) { ENUM_WEBSOCKET_STATE client_state = m_websocket.ClientState(); ulong operation = m_websocket.CallBackResult(); switch (( int )operation) { case WINHTTP_CALLBACK_STATUS_CLOSE_COMPLETE: if (client_state == CLOSED) { EditTable( "[" + TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )+ "]" + "[Disconnected]" ); m_websocket.Abort(); } break ; case WINHTTP_CALLBACK_STATUS_WRITE_COMPLETE: if (client_state!=POLLING) { m_websocket.Poll(); EditTable( "[" + TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )+ "]" + "[Send Complete]" ); } break ; case WINHTTP_CALLBACK_STATUS_READ_COMPLETE: if (m_websocket.ReadAvailable()) { string response; m_websocket.ReadString(response); EditTable( "[" + TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )+ "]" + "[Received]-> " +response); } break ; case WINHTTP_CALLBACK_STATUS_REQUEST_ERROR: EditTable( "[" + TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )+ "]" + "[Error]-> " +m_websocket.LastErrorMessage()); m_websocket.Abort(); break ; default : break ; } } } bool CApp::CreateGUI( void ) { if ( CheckPointer (m_websocket) == POINTER_INVALID ) { Print ( __FUNCTION__ , " Failed to create websocket client object " , GetLastError ()); return false ; } if (!CWndCreate::CreateWindow(m_window, "Connect to https://echo.websocket.org Echo Server " , 1 , 1 , 750 , 300 , true , false , true , false )) return ( false ); if (!CWndCreate::CreateTextEdit(m_rx, "" ,m_window, 0 , false , 0 , 25 , 750 , 750 , "Click connect button below, input your message here, then press enter key to send" )) return ( false ); if (!CWndCreate::CreateButton(m_connect, "Connect" ,m_window, 0 , 5 , 50 , 240 , false , false , clrNONE , clrNONE , clrNONE , clrNONE , clrNONE )) return ( false ); if (!CWndCreate::CreateButton(m_disconnect, "Disonnect" ,m_window, 0 , 500 , 50 , 240 , false , false , clrNONE , clrNONE , clrNONE , clrNONE , clrNONE )) return ( false ); string tableheader[ 1 ] = { "Client Operations Log" }; if (!CWndCreate::CreateTable(m_tx,m_window, 0 , 1 , 10 ,tableheader, 5 , 75 , 0 , 0 , true , true , 5 )) return ( false ); m_tx.TextAlign( 0 , ALIGN_LEFT ); m_tx.ShowTooltip( false ); m_tx.DataType( 0 , TYPE_STRING ); m_tx.IsDropdown( false ); m_tx.SelectableRow( false ); int cwidth[ 1 ] = { 740 }; m_tx.ColumnsWidth(cwidth); CWndEvents::CompletedGUI(); return ( true ); } void CApp::EditTable( const string newtext) { if (newtext== NULL ) return ; if ((m_row_index+ 1 )==m_tx.RowsTotal()) { m_tx.AddRow(m_row_index+ 1 , true ); m_tx.Update(); } m_tx.SetValue( 0 ,m_row_index++,newtext, 0 , true ); m_tx.Update( true ); } void CApp::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT) { if (lparam==m_rx.Id()) { if (m_websocket.ClientState() == CONNECTED) { string textinput = m_rx.GetValue(); if ( StringLen (textinput)> 0 ) { EditTable( "[" + TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )+ "]" + "[Sending]-> " +textinput); m_websocket.SendString(textinput); } } } return ; } else if (id == CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { if (lparam==m_connect.Id()) { if (m_websocket.ClientState() != CONNECTED) { EditTable( "[" + TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )+ "]" + "[Connecting]" ); if (m_websocket.Connect( "https://echo.websocket.org/" )) { EditTable( "[" + TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )+ "]" + "[Connected]" ); m_websocket.Poll(); } else EditTable( "[" + TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )+ "]" + "[FailedToConnect]" ); } return ; } if (lparam==m_disconnect.Id()) { if (m_websocket.ClientState() != CLOSED) { EditTable( "[" + TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )+ "]" + "[Disconnecting]" ); m_websocket.Close(); } } return ; } } CApp app; int OnInit ( void ) { ulong tick_counter=:: GetTickCount (); app.OnInitEvent(); if (!app.CreateGUI()) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > error" ); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { app.OnDeinitEvent(reason); } void OnTick ( void ) { } void OnTimer ( void ) { app.OnTimerEvent(); } void OnTrade ( void ) { } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { app.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

На рисунке ниже показано, как работает программа.





Заключение

В настоящей статье подробно описана разработка клиента WebSocket для MetaTrader 5 с использованием библиотеки WinHTTP в асинхронном режиме работы. Для инкапсуляции этой функциональности создан специальный класс и его реализация продемонстрирована в советнике (EA), предназначенном для взаимодействия с сервером echo, размещенным по адресу echo.websocket.org. Полный исходный код, включая код библиотеки динамических ссылок, представлен в дополнительных материалах. В частности, исходные файлы C++, а также файл конфигурации сборки CMakeLists.txt находятся в указанном каталоге C++. Кроме того, каталог MQL5 в дополнительных материалах содержит предварительно скомпилированный файл asyncwinhttpwebsockets.dll для немедленного развертывания.



Для пользователей, желающих создать клиентскую библиотеку на основе предоставленного исходного кода, требуется система сборки CMake. Если установлена система CMake, можно вызвать графический пользовательский интерфейс (cmake-gui). Затем пользователь должен указать каталог исходного кода, который соответствует расположению файла CMakeLists.txt (например, MqlWebsocketsClientDLL\Source\C++), и отдельный каталог сборки, который можно создать в любом желаемом месте.

После этого нажатие кнопки "Configure" (Настроить) запустит процесс настройки. В диалоговом окне пользователю будет предложено "Указать генератор для этого проекта", где следует выбрать соответствующую версию Visual Studio, установленную в системе. В параметре "Дополнительная платформа для генератора" пользователи могут указать "Win32" для компиляции 32-разрядной версии библиотеки DLL; в противном случае, если оставить это поле пустым, по умолчанию будет выполнена 64-разрядная компиляция. После нажатия кнопки "Finish" (Готово) CMake обработает первоначальную конфигурацию.

Затем появится уведомление об ошибке, указывающее на необходимость настройки определенных записей в файле CMakeLists.txt. Для решения этой проблемы пользователь должен найти запись с меткой "ADDITIONAL_LIBRARY_DEPENDENCIES", щелкнуть в соседнем поле и перейти в каталог, содержащий файл winhttp.lib.

После этого пользователь должен найти запись с меткой "OUTPUT_DIRECTORY_Xxx_RELEASE" (где "Xxx" обозначает архитектуру, X64 или X86) и указать соответствующий путь к папке "Библиотеки" ("Libraries") установки MetaTrader.

После настройки этих параметров повторное нажатие кнопки "Configure" должно завершить процесс настройки без дальнейших уведомлений об ошибках. Затем можно сгенерировать файл сборки, нажав кнопку "Сгенерировать» («Generate»). Успешная генерация активирует кнопку "Открыть проект" ("Open Project»), при нажатии на которую откроется сгенерированный файл проекта Visual Studio.

Чтобы создать библиотеку DLL, пользователь должен выбрать "Build", а затем "Build Solution" в Visual Studio. Результирующая библиотека DLL будет доступна в течение нескольких секунд.