Математика

Для проведения вычислений в разных областях математики предлагается несколько библиотек:

  • Статистика – функции для работы с различными распределениями из теории вероятности
  • Нечеткая логика –  библиотека нечеткой логики, в которой реализованы системы нечеткого логического вывода Мамдани и Сугено
  • ALGLIB – анализ данных (кластеризация, деревья решений, линейная регрессия, нейронные сети), решения дифференциальных уравнений, преобразования Фурье, численное интегрирование, задачи оптимизации,  статистический анализа и многое другое.