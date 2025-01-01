Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематика
Математика
Для проведения вычислений в разных областях математики предлагается несколько библиотек:
- Статистика – функции для работы с различными распределениями из теории вероятности
- Нечеткая логика – библиотека нечеткой логики, в которой реализованы системы нечеткого логического вывода Мамдани и Сугено
- ALGLIB – анализ данных (кластеризация, деревья решений, линейная регрессия, нейронные сети), решения дифференциальных уравнений, преобразования Фурье, численное интегрирование, задачи оптимизации, статистический анализа и многое другое.