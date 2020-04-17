Как создать 3D-графику на DirectX в MetaTrader 5

Компьютерная 3D-графика занимается тем, что отображает объекты трехмерного пространства на плоскую поверхность монитора. При этом сами объекты или позиция наблюдателя могут меняться со временем, соответственно, должна меняться и двумерная картинка, создавая иллюзию глубины изображения — поворот, приближение, изменение освещенности и так далее. MQL5 позволяет создавать и управлять компьютерной графикой прямо в терминале MetaTrader 5 с помощью функций DirectX. Для работы этих функций видеокарта пользователя должна поддерживать DX 11 и шейдеры версии 5.0.





Модель объекта

Для того чтобы нарисовать трехмерный объект на плоской поверхности, необходимо создать модель этого объекта в пространственных координатах X, Y и Z. То есть необходимо описать каждую точку на поверхности этого объекта — указать его координаты. В идеале потребуется описать бесконечное количество точек на поверхности объекта, чтобы при любом масштабировании качество картинки не терялось. На практике для описания трехмерной модели используется грубая сетка, состоящая из многоугольников — полигонов. Чем детальнее сетка, тем больше полигонов и тем реалистичнее модель. Но тем больше требуется ресурсов компьютера для расчета модели и построения 3D-графики. Модель чайника в виде сетки полигонов.

Изначально, когда компьютеры и видеокарты не были такими мощными как сейчас, каждый полигон делился на треугольники, так как с помощью треугольника можно однозначно описать положение небольшого участка поверхности и вычислить на нем такие необходимые параметры, как освещенность и отражение падающего света. Совокупность множества таких небольших треугольников позволяет создавать реалистичное трехмерное изображение объекта. Здесь и далее полигон и треугольник будут выступать синонимами, так как представить треугольник гораздо проще, чем полигон с N вершинами.

Куб, составленный из треугольников.

Таким образом, для создания трехмерной модели объекта достаточно описать координаты каждой вершины треугольника, чтобы затем вычислить координаты каждой точки объекта, даже если сам объект перемещается в пространстве или меняется позиция наблюдателя. Вершины треугольника называются вертексами (vertex), соединяющие их отрезки называются ребрами (edge), а поверхность, заключенная между отрезками, называется гранью (face). Зная расположения треугольника в пространстве, мы можем по законам линейной алгебры построить к ней нормаль (вектор, который выходит из поверхности и перпендикулярен ей), и таким образом вычислить, как падающий на грань свет от источника будет окрашивать поверхность и отражаться от неё.

Примеры простых объектов с вершинами, ребрами, гранями и нормалями. Нормаль - стрелка красного цвета.

Создать модель объекта можно разными способами, топология описывает то, как именно полигоны формируют 3D-модель (mesh). Правильная топология позволяет использовать минимальное количество полигонов для описания объекта и в некоторых случаях делает более простым перемещение и поворот объекта в пространстве. Модель сферы в двух топологиях.

Именно игра света и тени на полигонах объекта делает его объемным, в этом и заключается задача трехмерной компьютерной графики — вычислить для каждой точки объекта его расположение в пространстве, рассчитать её цвет и освещенность, чтобы затем спроецировать на экран монитора.



Создание фигуры



Напишем простую программу, которая создает куб. Для этого используем класс CCanvas3D из библиотеки 3D-графики.



Класс CCanvas3DWindow для отрисовки 3D-окна имеет минимум членов и методов, достаточных для понимания. Далее мы будем добавлять всё новые методы с объяснением концепции 3D-графики, которая заложена в функции для работы с DirectX.



class CCanvas3DWindow { protected : CCanvas3D m_canvas; int m_width; int m_height; CDXBox m_box; public : CCanvas3DWindow( void ) {} ~CCanvas3DWindow( void ) {m_box.Shutdown();} virtual bool Create( const int width, const int height){} void Redraw(){} void OnChartChange( void ) {} };

При создании сцены сначала создается холст. Затем для матрицы проекции задается:

Угол зрения в 30 градусов (M_PI/6), под которым мы смотрим на 3D сцену; Соотношение сторон кадра (aspect ratio) как отношение ширины к высоте; И, наконец, расстояние до ближней (0.1f) и дальней (100.f) плоскостей отсечения.

Это означает, что в матрицу проекции будут отображаться только те объекты, которые находятся между этими двумя виртуальными стенками (0.1f и 100.f), при этом объект также должен попадать в горизонтальный угол зрения, равный 30 градусам. Расстояния и, вообще говоря, все координаты в компьютерной графике являются виртуальными. Так как важны не абсолютные величины, а соотношения между расстояниями и размерами.



virtual bool Create( const int width, const int height) { m_width=width; m_height=height; ResetLastError (); if (!m_canvas.CreateBitmapLabel( "3D Sample_1" , 0 , 0 ,m_width,m_height, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Error creating canvas: " , GetLastError ()); return ( false ); } m_canvas.ProjectionMatrixSet(( float ) M_PI / 6 ,( float )m_width/m_height, 0.1 f, 100.0 f); if (!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(- 1.0 ,- 1.0 , 5.0 ),DXVector3( 1.0 , 1.0 , 7.0 ))) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_canvas.ObjectAdd(&m_box); Redraw(); return ( true ); }

После матрицы проекции создается сам 3D-объект — это куб на основе класса CDXBox. Для создания куба необходимо и достаточно указать два вектора, указывающие на противоположные углы куба. Если вы проследите создание куба под отладкой, то обнаружите, как в методе DXComputeBox() создаются все вершины куба (их координаты записываются в массив vertices), а также сами грани куба разбиваются на треугольники, которые перечисляются и запоминаются в массиве indiсes. Итого куб имеет 8 вершин, 6 граней, которые разбиты на 12 треугольников, и 36 индексов, перечисляющих вершины этих треугольников.

Хотя куб имеет всего 8 вершин, но для описания создается 24 вектора, так как для каждой из 6 граней необходимо указать свой набор вершин, имеющих собственную нормаль. Направление нормали в дальнейшем будет влиять на расчет освещения каждой грани. Порядок перечисления вершин треугольника в индексе влияет на то, с какой стороны он будет виден. Порядок заполнения вершин и индексов можно увидеть в коде DXUtils.mqh:



for ( int i= 20 ; i< 24 ; i++) vertices[i].normal=DXVector4( 0.0 ,- 1.0 , 0.0 , 0.0 );

Кроме того, там же для каждой грани описываются текстурные координаты для наложения текстуры:

for ( int i= 0 ; i<faces; i++) { vertices[i* 4 + 0 ].tcoord=DXVector2( 0.0 f, 0.0 f ); vertices[i* 4 + 1 ].tcoord=DXVector2( 1.0 f, 0.0 f ); vertices[i* 4 + 2 ].tcoord=DXVector2( 1.0 f, 1.0 f ); vertices[i* 4 + 3 ].tcoord=DXVector2( 0.0 f, 1.0 f ); }

Каждый из 4-х векторов грани задает один из 4-х углов развертки для наложения текстуры. Это означает, что при рендеринге на каждую грань куба будет натянута структура в виде квадрата для её отрисовки. Если, конечно, текстура будет задана.





Расчет и отрисовка сцены

При каждом изменении 3D-сцены необходимо заново произвести все расчеты. Это означает, что последовательно нужно вычислить:

положение центра каждого объекта в пространстве в мировых координат;

положение каждого элемента объекта — то есть каждой вершины;

глубину пикселя и его видимость для наблюдателя;



положение каждого пикселя на полигоне, заданного его вершинами;

цвет каждого пикселя на полигоне в соответствии с заданной текстурой;



направление падающего на пиксель света и отражение от него;

наложить на каждый пиксель рассеянный свет;

перевести все координаты из мировых в координаты камеры;

перевести координаты камеры в координаты на матрице проекции.

Все эти операции производятся в методе Render объекта CCanvas3D. После рендеринга просчитанное изображение с матрицы проекции переносится на холст с помощью вызова метода Update.



void Redraw() { m_canvas.Render(DX_CLEAR_COLOR|DX_CLEAR_DEPTH, ColorToARGB ( clrBlack )); m_canvas.Update(); }

В нашем примере куб создается только один раз, в дальнейшем с ним никаких изменений не происходит. Поэтому обновлять кадр на холсте придется только в том случае, если были изменения на чарте — изменение его размеров. В этом случае размеры холста подстраиваются под текущие размеры чарта, переустанавливается матрица проекции и обновляется картинка на холсте.



void OnChartChange( void ) { int w=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int h=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); if (w!=m_width || h!=m_height) { m_width =w; m_height=h; m_canvas.Resize(w,h); DXContextSetSize (m_canvas.DXContext(),w,h); m_canvas.ProjectionMatrixSet(( float ) M_PI / 6 ,( float )m_width/m_height, 0.1 f, 100.0 f); Redraw(); } }

Запускаем советника "Step1 Create Box.mq5" и видим белый квадрат на черном фоне. По умолчанию при создании объектам выставляется белый цвет, освещение мы не указали.







Белый куб и схема его расположения в пространстве



При этом ось X направлена вправо, ось Y — вверх, а ось Z от нас — вглубь 3D сцены. Такая система координат называется левосторонней.



Центр куба находится в точке с координатами X=0, Y=0, Z=6. Позиция, с которой мы наблюдаем за кубом, находится в центре координат, это значение по умолчанию. Если мы хотим сменить позицию точки зрения на 3D-сцену, то должны явно задать координаты с помощью функции ViewPositionSet().



Для завершение работы программы необходимо нажать клавишу "Escape".





Вращение объекта вокруг оси Z и угол зрения на сцену

Чтобы оживить немного сцену, придадим кубу вращение вокруг оси Z. Для этого добавим таймер, по событиям которого будем поворачивать куб против часовой стрелки.

Создадим матрицу поворота вокруг оси Z на заданный угол с помощью метода DXMatrixRotationZ() и затем передадим её в качестве параметра в метод TransformMatrixSet() — это изменит положение куба в пространстве. Для обновления изображения на холсте опять вызовем Redraw().



void OnTimer ( void ) { static ulong last_time= 0 ; static float angle= 0 ; ulong current_time= GetMicrosecondCount (); float deltatime=(current_time-last_time)/ 1000000.0 f; if (deltatime> 0.1 f) deltatime= 0.1 f; angle+=deltatime; last_time=current_time; DXMatrix rotation; DXMatrixRotationZ(rotation,angle); m_box.TransformMatrixSet(rotation); Redraw(); }

Запускаем и получаем вращающийся белый квадрат.



Куб вращается вокруг оси Z против часовой стрелки



Исходный код этого примера находится в файле "Step2 Rotation Z.mq5". Обратите внимание, что при создании сцены теперь указан угол M_PI/5, который больше угла=M_PI/6 из предыдущего примера.

m_matrix_view_angle =( float ) M_PI / 5 ; m_canvas.ProjectionMatrixSet( m_matrix_view_angle ,( float )m_width/m_height, 0.1 f, 100.0 f);

Но при этом визуально размеры куба на экране стали меньше. Чем меньше угол зрения мы указываем при задании матрицы проекции, тем большую часть кадра занимает объект. Это аналогично тому, что при взгляде через телескоп мы видим объекты крупнее, хотя сам угол зрения уменьшается.







Управление положением камеры

Класс CCanvas3D имеет 3 метода для установки важных параметров 3D сцены, которые между собой связаны:

ViewPositionSet — устанавливает положение точки зрения на 3D-сцену



ViewTargetSet — устанавливает координаты точки, на которую направлен взгляд



ViewUpDirectionSet — устанавливает направление верхней границы кадра в 3D-пространстве



Все эти методы используются совместно — это означает, что если вы хотите задать любой из этих параметров в 3D-сцене, то должны обязательно инициализировать два остальных параметра. Хотя бы на этапе генерации сцены. Покажем это на следующем примере, где мы будем покачивать влево-вправо верхнюю границу кадра. Для этого добавим в метод Create() 3 строчки:



virtual bool Create( const int width, const int height) { .... m_canvas.ObjectAdd(&m_box); m_canvas.ViewUpDirectionSet(DXVector3( 0 , 1 , 0 )); m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3( 0 , 0 , 0 )); m_canvas.ViewTargetSet(DXVector3( 0 , 0 , 6 )); Redraw(); return ( true ); }

Изменим метод OnTimer() таким образом, чтобы он качал вектор горизонта вправо-влево.

void OnTimer ( void ) { static ulong last_time= 0 ; static float max_angle=( float ) M_PI / 30 ; static float time= 0 ; ulong current_time= GetMicrosecondCount (); float deltatime=(current_time-last_time)/ 1000000.0 f; if (deltatime> 0.1 f) deltatime= 0.1 f; time+=deltatime; last_time=current_time; DXVector3 direction=DXVector3( 0 , 1 , 0 ); DXMatrix rotation; DXMatrixRotationZ(rotation, float ( MathSin (time)*max_angle)); DXVec3TransformCoord(direction,direction,rotation); m_canvas.ViewUpDirectionSet(direction); Redraw(); }

Сохраняем пример под именем "Step3 ViewUpDirectionSet.mq5" и запускаем. Получаем изображение качающегося куба, хотя на самом деле он неподвижен. Такой эффект получается, когда качается влево-вправо сама камера, на которую снимают видео.







Направление верха качается влево-вправо



Необходимо запомнить, что существует связь между координатами цели, камеры и направлением верха — для управления положением камеры необходимо задать также направление верха и координаты цели, на которую направлен взгляд.







Управление цветом объекта

Изменим немного наш код — поместим куб в центр координат и сместим камеру.

virtual bool Create( const int width, const int height) { ... if (!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(- 1.0 ,- 1.0 , - 1.0 ),DXVector3( 1.0 , 1.0 , 1.0 ))) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_box.DiffuseColorSet(DXColor( 0.0 , 0.5 , 1.0 , 1.0 )) ; m_canvas.ObjectAdd(&m_box); m_canvas.ViewUpDirectionSet(DXVector3( 0.0 , 1.0 , 0.0 )) ; m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3( 3.0 , 2.0 ,- 5.0 )) ; m_canvas.ViewTargetSet(DXVector3( 0 , 0 , 0 )) ; Redraw(); return ( true ); }

Кроме того, закрасим куб в голубой цвет — цвет задается в формате RGB с альфа-каналом (альфа-канал указан последним), но при этом значения нормированы на единицу. Таким образом, значение 1 означает 255, а 0.5 — 127.



Добавим вращение вокруг оси X и сохраним изменения в "Step4 Box Color.mq5".





Вид на вращающийся куб сверху справа.





Вращение и перемещение

Объекты можно перемещать и вращать сразу по трем направлениям. Все изменения объектов производятся с помощью матриц, каждую из них можно вычислять по отдельности — вращение, перемещение и трансформация размеров. Изменим пример, камера теперь смотрит на куб сверху и спереди.



virtual bool Create( const int width, const int height) { ... m_canvas.ProjectionMatrixSet(m_matrix_view_angle,( float )m_width/m_height, 0.1 f, 100.0 f); m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3( 0.0 , 2.0 ,- 5.0 ) ); m_canvas.ViewTargetSet(DXVector3( 0.0 , 0.0 , 0.0 )); m_canvas.ViewUpDirectionSet(DXVector3( 0.0 , 1.0 , 0.0 )); if (!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(- 1.0 ,- 1.0 ,- 1.0 ),DXVector3( 1.0 , 1.0 , 1.0 ))) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_box.DiffuseColorSet(DXColor( 0.0 , 0.5 , 1.0 , 1.0 )); DXMatrix rotation,translation; DXMatrixRotationYawPitchRoll(rotation,( float ) M_PI / 4 ,( float ) M_PI / 3 ,( float ) M_PI / 6 ); DXMatrixTranslation(translation, 1.0 ,- 2.0 , 5.0 ); DXMatrix transform; DXMatrixMultiply(transform,rotation,translation); m_box.TransformMatrixSet(transform); m_canvas.ObjectAdd(&m_box); Redraw(); return ( true ); }

Последовательно создаем матрицы поворота и переноса, применяем полученную матрицу трансформации и отрисовываем куб. Сохраняем изменения в "Step5 Translation.mq5" и запускаем.



Вращение и перемещение куба

Напомним, что камера неподвижно смотрит в центр координат немного сверху. Куб был повернут в трех направления и сдвинут вправо, вниз и вглубь сцены.





Работа с освещением



Для получения реалистичного трехмерного изображения необходимо рассчитать освещение каждой точки на поверхности объекта. Для этого используется модель Фонга, которая вычисляет цветовую интенсивность трех компонент освещения — фоновой (ambient), рассеянной (diffuse) и глянцевых бликов (specular). При этом используются следующие параметры:



DirectionLight — направление источника направленного освещения задается в CCanvas3D



AmbientLight — цвет и интенсивность ненаправленного освещения задается в CCanvas3D



DiffuseColor — вычисленная компонента рассеянного света задается в CDXMesh и его наследниках



EmissionColor — компонента фонового освещения задается в CDXMesh и его наследниках



SpecularColor — компонента зеркального отражения (бликовая составляющая) задается в CDXMesh и его наследниках



Модель освещения Фонга



Модель освещения реализована в стандартных шейдерах, сами параметры модели задаются в CCanvas3D, а объектов — в CDXMesh и его наследниках. Внесем изменения в наш пример:

Вернем куб в центр координат. Установим ему белый цвет. Добавим направленный источник желтого цвета, который светит на сцену сверху вниз. Установим синий цвет ненаправленного освещения.

m_canvas.LightColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 0.0 , 0.8 f)); m_canvas.LightDirectionSet(DXVector3( 0.0 ,- 1.0 , 0.0 )); m_canvas.AmbientColorSet(DXColor( 0.0 , 0.0 , 1.0 , 0.4 f)); if (!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(- 1.0 ,- 1.0 ,- 1.0 ),DXVector3( 1.0 , 1.0 , 1.0 ))) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_box.DiffuseColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.0 )); m_box.EmissionColorSet(DXColor( 0.0 , 1.0 , 0.0 , 0.2 f)); Обратите внимание, что в модели Canvas3D не устанавливается позиция направленного источника света, а лишь направление распространения света. Подразумевается, что источник направленного света находится на бесконечном расстоянии и на сцену падает строго параллельный поток света. m_canvas.LightDirectionSet(DXVector3( 0.0 ,- 1.0 , 0.0 )); В данном случае вектор распространения света направлен вдоль оси Y в отрицательном направлении — то есть сверху вниз. Кроме того, если вы задаете параметры направленного источника света (LightColorSet и LightDirectionSet), то необходимо установить и цвет окружающего рассеянного освещения (AmbientColorSet). Потому что по умолчанию цвет окружающего осещения задан белым максимальной интенсивности и все тени будут белого цвета. Это означает, что объекты на сцене будут залиты белым светом ненаправленного освещения, свет направленного источника будет перебит белым светом.

m_canvas.LightColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 0.0 , 0.8 f)); m_canvas.LightDirectionSet(DXVector3( 0.0 ,- 1.0 , 0.0 )); m_canvas.AmbientColorSet(DXColor( 0.0 , 0.0 , 1.0 , 0.4 f)); // обязательно указать На рисунке с помощью GIF-анимации показано последовательное изменение картинки при добавлении освещения. Исходный код примера находится в файле "Step6 Add Light.mq5".





Белый куб с зеленым свечением под желтым источником света в синем окружающем освещении.



Вы можете отключать в приведенном коде методы по работе с цветом, чтобы увидеть как это работает.







Анимация

Анимация — это изменение параметров сцены и объектов во времени. Изменять можно любые доступные свойства в зависимости от времени или событий. В качестве события, управляющего обновлением сцены, заведём таймер на 10 миллисекунд:

int OnInit () { ... ExtAppWindow= new CCanvas3DWindow(); if (!ExtAppWindow.Create(width,height)) return ( INIT_FAILED ); EventSetMillisecondTimer ( 10 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В класс CCanvas3DWindow добавим обработчик этого события, в котором будем изменять параметры объекта (вращение, перемещение и масштабирование) и направление освещения:

void OnTimer ( void ) { static ulong last_time= 0 ; static float time= 0 ; ulong current_time= GetMicrosecondCount (); float deltatime=(current_time-last_time)/ 1000000.0 f; if (deltatime> 0.1 f) deltatime= 0.1 f; time+=deltatime; last_time=current_time; DXMatrix rotation,translation,scale; DXMatrixRotationYawPitchRoll(rotation,time/ 11.0 f,time/ 7.0 f,time/ 5.0 f); DXMatrixTranslation(translation,( float ) sin (time/ 3 ), 0.0 , 0.0 ); DXMatrixScaling(scale, 1.0 f+ 0.5 f*( float ) sin (time/ 1.3 f), 1.0 f+ 0.5 f*( float ) sin (time/ 1.7 f), 1.0 f+ 0.5 f*( float ) sin (time/ 1.9 f)); DXMatrix transform; DXMatrixMultiply(transform,scale,rotation); DXMatrixMultiply(transform,transform,translation); m_box.TransformMatrixSet(transform); DXMatrixRotationZ(rotation,deltatime); DXVector3 light_direction; m_canvas.LightDirectionGet(light_direction); DXVec3TransformCoord(light_direction,light_direction,rotation); m_canvas.LightDirectionSet(light_direction); Redraw(); }

Обратите внимание, что изменения объекта накладываются на начальные значения — как-будто мы каждый раз берем куб из точки его создания и проделываем все операции по вращению/перемещению/растяжению с нуля, то есть память о текущем состояние не сохраняется. В то время как направление источника света мы изменяем по приращениям deltatime от текущего значения к новому.

Вращающийся куб с динамичным изменением направления источника света.



В результате получилась очень сложная 3D анимация. Код примера находится в файле "Step7 Animation.mq5".







Управление камерой с помощью мышки

Остался последний элемент анимации в 3D графике — реакция на действия пользователя. Добавим в наш пример управление камерой с помощью мышки. Для этого подписываемся на события мыши и создаем соответствующие обработчики:

int OnInit () { ... EventSetMillisecondTimer ( 10 ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , 1 ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , 1 ) return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , 0 ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , 0 ); delete ExtAppWindow; ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW , true ); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) ExtAppWindow.OnChartChange(); if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) ExtAppWindow.OnMouseMove(( int )lparam,( int )dparam,( uint )sparam); if (id== CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) ExtAppWindow.OnMouseWheel(dparam);

Создаем в CCanvas3DWindow обработчик движения мышью, который изменяет углы направления камеры при движениях мыши с зажатой левой кнопкой мыши:

void OnMouseMove( int x, int y, uint flags) { if ((flags& 1 )== 1 ) { if (m_mouse_x!=- 1 ) { m_camera_angles.y+=(x-m_mouse_x)/ 300.0 f; m_camera_angles.x+=(y-m_mouse_y)/ 300.0 f; if (m_camera_angles.x<-DX_PI* 0.49 f) m_camera_angles.x=-DX_PI* 0.49 f; if (m_camera_angles.x>DX_PI* 0.49 f) m_camera_angles.x=DX_PI* 0.49 f; UpdateCameraPosition(); } m_mouse_x=x; m_mouse_y=y; } else { m_mouse_x=- 1 ; m_mouse_y=- 1 ; } }

И обработчик вращения колесика, который измененяет расстояние камеры до центра сцены:



void OnMouseWheel( double delta) { m_camera_distance*= 1.0 -delta* 0.001 ; if (m_camera_distance> 50.0 ) m_camera_distance= 50.0 ; if (m_camera_distance< 3.0 ) m_camera_distance= 3.0 ; UpdateCameraPosition(); }

Оба обработчика вызывают метод UpdateCameraPosition() для обновления положения камеры по изменившимся параметрам:



void UpdateCameraPosition( void ) { DXVector4 camera=DXVector4( 0.0 f, 0.0 f,-( float )m_camera_distance, 1.0 f); DXMatrix rotation; DXMatrixRotationX(rotation,m_camera_angles.x); DXVec4Transform(camera,camera,rotation); DXMatrixRotationY(rotation,m_camera_angles.y); DXVec4Transform(camera,camera,rotation); m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3(camera)); }

Измененный код находится в файле "Step8 Mouse Control.mq5".





Управление камерой с помощью мышки.





Наложение текстуры

Текстура — это растровое изображение, накладываемое на поверхность полигона для придания цвета, окраски или иллюзии рельефа. Использование текстур позволяет воспроизвести малые объекты поверхности, создание которых полигонами является чрезмерно ресурсоёмким. Например, рисунок камня или дерева, поверхности стен и почвы.



Класс CDXMesh и его наследники позволяет задавать объекту текстуру, которая в стандартном пиксельном шейдере используется совместно с его цветом рассеивания (DiffuseColor). Убираем анимирование объекта и накладываем на него текстуру камня, которая должна находиться в папке MQL5\Files рабочего каталога терминала:

virtual bool Create( const int width, const int height) { ... m_box.DiffuseColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.0 )); m_box.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(), "stone.bmp" ); m_canvas.ObjectAdd(&m_box); Redraw(); return ( true ); }





Куб с наложенной текстурой камня.







Создание произвольных объектов

Все объекты состоят из вершин (DXVector3), и эти вершины связываются с помощью индексов в определенные примитивы. Самый распространенный примитив — трегольник. Для создания базового 3D-объекта необходимо создать список вершин, которые содержат как минимум их координаты (но могут содержать множество дополнительных данных, таких как нормаль, цвет и т.д.), тип примитивов, в которые они объединяются, и список индексов вершин, по которому они будут объединяться в примитивы.



В Стандартной библиотеке определен тип вершины DXVertex, который содержит ее координату, нормаль для расчета освещения, текстурные координаты и цвет. С этим типом вершин работает стандартный вершинный шейдер.

struct DXVertex { DXVector4 position; // координаты вершины DXVector4 normal; // вектор нормали DXVector2 tcoord; // координаты грани для натягивания текстуры DXColor vcolor; // цвет };

Во вспомогательном файле MQL5\Include\Canvas\DXDXUtils.mqh содержится набор методов для генерации геометрии (вершин и индексов) базовых примитивов, а также загрузки 3D-геометрии из .OBJ файлов.



Добавим создание сферы и тора, наложим на них такую же текстуру камня:



virtual bool Create( const int width, const int height) { ... DXVertex vertices[]; uint indices[]; if (!DXComputeSphere( 0.3 f, 50 ,vertices,indices)) return ( false ); DXColor white=DXColor( 1.0 f, 1.0 f, 1.0 f, 1.0 f); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (vertices); i++) vertices[i].vcolor=white; if (!m_sphere.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),vertices,indices)) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_sphere.DiffuseColorSet(DXColor( 0.0 , 1.0 , 0.0 , 1.0 )); m_sphere.SpecularColorSet(white); m_sphere.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(), "stone.bmp" ); m_canvas.ObjectAdd(&m_sphere); if (!DXComputeTorus( 0.3 f, 0.1 f, 50 ,vertices,indices)) return ( false ); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (vertices); i++) vertices[i].vcolor=white; if (!m_torus.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),vertices,indices)) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_torus.DiffuseColorSet(DXColor( 0.0 , 0.0 , 1.0 , 1.0 )); m_torus.SpecularColorSet(white); m_torus.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(), "stone.bmp" ); m_canvas.ObjectAdd(&m_torus); Redraw(); return ( true ); }

И добавим анимацию для новых объектов:

void OnTimer ( void ) { ... m_canvas.LightDirectionSet(light_direction); DXMatrix translation; DXMatrixTranslation(translation, 1.1 f, 0 , 0 ); DXMatrixRotationY(rotation,time); DXMatrix transform; DXMatrixMultiply(transform,translation,rotation); m_sphere.TransformMatrixSet(transform); DXMatrixRotationX(rotation,time* 1.3 f); DXMatrixTranslation(translation,- 2 , 0 , 0 ); DXMatrixMultiply(transform,rotation,translation); DXMatrixRotationY(rotation,time/ 1.3 f); DXMatrixMultiply(transform,transform,rotation); m_torus.TransformMatrixSet(transform); Redraw(); }

Сохраняем изменения в "Three Objects.mq5" и запускаем.







Вращающиеся фигуры на орбите куба.





3D поверхность на основе данных

Для создания отчетов и анализа данных принято использовать разнообразные графики — линейные графики, гистограммы, круговые диаграммы и т.д. MQL5 предлагает для таких целей использовать удобную графическую библиотеку, но она может отрисовывать только плоские графики.



Класс CDXSurface позволяет визуализировать в пространстве поверхность на пользовательских данных, хранящихся в двумерном массиве. Покажем, как это делается, на примере математической функции

z= sin ( 2.0 *pi* sqrt (x*x+y*y))

Создаем объект для отрисовки поверхности и массив для хранения данных:

virtual bool Create( const int width, const int height) { ... m_data_width=m_data_height= 100 ; ArrayResize (m_data,m_data_width*m_data_height); for ( int i= 0 ;i<m_data_width*m_data_height;i++) m_data[i]= 0.0 ; if (!m_surface.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),m_data,m_data_width,m_data_height, 2.0 f, DXVector3(- 2.0 ,- 0.5 ,- 2.0 ),DXVector3( 2.0 , 0.5 , 2.0 ),DXVector2( 0.25 , 0.25 ), CDXSurface:: SF_TWO_SIDED |CDXSurface:: SF_USE_NORMALS ,CDXSurface:: CS_COLD_TO_HOT )) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_surface.SpecularColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.0 )); m_surface.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(), "checker.bmp" ); m_canvas.ObjectAdd(&m_surface); return ( true ); }

Поверхность будет отрисовываться в пределах параллелепипеда с основанием 4x4 и высотой в 1. Размер текстуры 0.25x0.25.

SF_TWO_SIDED указывает, что поверхность будет отрисовываться и сверху, и снизу — если камера переместится под поверхность.

SF_USE_NORMALS указывает, что будут использованы расчеты нормалей для вычисления бликов — отражения от поверхности, вызванные источником направленного света.

CS_COLD_TO_HOT задает тепловую раскраску поверхности от синего к красному цвету с переходом через зеленый и желтый.



Для того чтобы анимировать поверхность, добавим под знак синуса время и будем обновлять его по таймеру.

void OnTimer ( void ) { static ulong last_time= 0 ; static float time= 0 ; ulong current_time= GetMicrosecondCount (); float deltatime=(current_time-last_time)/ 1000000.0 f; if (deltatime> 0.1 f) deltatime= 0.1 f; time+=deltatime; last_time=current_time; for ( int i= 0 ; i<m_data_width; i++) { double x= 2.0 *i/m_data_width- 1 ; int offset=m_data_height*i; for ( int j= 0 ; j<m_data_height; j++) { double y= 2.0 *j/m_data_height- 1 ; m_data[offset+j]= MathSin ( 2.0 * M_PI * sqrt (x*x+y*y) - 2 *time ); } } if (m_surface.Update(m_data,m_data_width,m_data_height, 2.0 f, DXVector3(- 2.0 ,- 0.5 ,- 2.0 ),DXVector3( 2.0 , 0.5 , 2.0 ),DXVector2( 0.25 , 0.25 ), CDXSurface::SF_TWO_SIDED|CDXSurface::SF_USE_NORMALS,CDXSurface::CS_COLD_TO_HOT)) { Redraw(); } }

Исходный файл находится в, пример работы показан на видео.













В этой статье мы показали как функции DirectX позволяют создавать простые геометрические фигуры и анимированную 3D-графику для визуального анализа данных. Более сложные примеры вы можете найти в папке установки терминала MetaTrader 5: эксперты "Correlation Matrix 3D" и "Math 3D Morpher", а также cкрипт "Remnant 3D".

С помощью MQL5 можно решать несколько важнейших задач алготрейдинга без обращения к сторонним пакетам:

проводить оптимизацию сложных торговых стратегий, которые содержат множество входных параметров,

получать результаты оптимизации,

и отображать полученные данные на экране в наиболее удобном трехмерном виде.

Используйте все возможности для визуализации биржевых данных и разработки торговых стратегий в MetaTrader 5 — теперь и с помощью 3D-графики!





