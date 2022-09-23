DoEasy. Элементы управления (Часть 19): Прокрутка вкладок в элементе TabControl, события WinForms-объектов

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Концепция

В прошлой статье мы протестировали прокрутку строки заголовков вкладок при выборе частично скрытого заголовка — он смещался влево, становясь полностью видимым. Сегодня на основе созданного функционала сделаем методы для смещения строки заголовков влево-вправо и вверх-вниз. При этом для прокрутки заголовков вверх-вниз будет иметь значение, где строка заголовков расположена — слева или справа. Все эти методы будут вызываться как при выборе частично скрытого заголовка для его полного отображения, так и при нажатии кнопок прокрутки — вверх, вниз, влево и вправо. Для того чтобы понимать какая кнопка и в каком элементе управления была нажата, будем использовать событийную модель — при нажатии кнопки будет отправляться событие, которое библиотека будет перехватывать и обрабатывать, отправляя в обработчик событий элемента, к которому прикреплена нажатая кнопка, событие для дальнейшей его обработки внутри элемента управления. И эту модель будем использовать для работы в других элементах управления, в которых будут управляющие элементы.

На данный момент у нас в обработчик события в параметре sparam отправляются имена графических элементов — главного и базового. Главный элемент — это тот, к которому прикреплён объект, в котором произошло событие, и он считается здесь базовым. Но, если этот базовый элемент управления составной — к нему прикреплены ещё некоторые элементы управления (кнопки, например), и уже в них произошло событие, то мы не сможем найти базовый элемент, так как он не прикреплён непосредственно к главному объекту. Для обхода такой ситуации пока сделаем так: в параметре sparam будем передавать имена главного объекта, базового (как и было ранее), плюс имя объекта, в котором произошло событие.

Таким образом мы будем иметь входные данные по главному объекту, по базовому, внутри которого было событие в каком-то из прикреплённых к нему элементов, и имя этого элемента, в котором и было событие. Чтобы точно знать какой же это был элемент управления, в котором мы щёлкнули по кнопке (частный случай), мы в параметре dparam будем отправлять тип этого базового объекта. Таким образом, зная тип базового объекта, мы в главном объекте получим список всех элементов управления с типом, записанным в dparam, и затем в цикле по всем этим объектам поищем прикреплённый к нему объект с именем, передаваемым последним в sparam, в котором было событие (щелчок по элементу управления).

На данный момент такая схема не выглядит весьма надёжной в смысле её универсальности для работы с более сложными объектами. Но на данном этапе такой схемы вполне достаточно для продолжения разработки библиотеки. А когда будут создаваться более сложные элементы управления с более развитой схемой вложенности объектов друг в друга — тогда и будет наглядный практический пример того, как нужно правильно в библиотеке и универсально идентифицировать события в таких объектах (помним о принципе "От простого к сложному").

Сейчас библиотека позволяет скрывать и отображать элементы управления. При этом для отображения или скрытия элементов достаточно скрыть только главный или базовый элемент — и все прикреплённые к нему элементы будут соответственно скрыты или отображены. Но если немного подумать и представить, что внутри элемента управления должны находиться объекты, показываемые или отображаемые независимо от главного объекта, т.е. их видимость устанавливается внутри самого элемента управления, и если такой объект скрыт, а его родительский элемент отображён, то такой объект не должен быть показан. В таких ситуациях нам нужно управлять видимостью этих объектов из их базового элемента управления, и для реализации такой возможности нужно ввести ещё одно свойство графического элемента — флаг его отображения. Тогда, в случае, если главный объект был скрыт, а затем отображён, то элемент управления, для которого сброшен флаг его отображения, всё равно останется скрытым до тех пор, пока не будет явно отображён из своего базового элемента управления.

Но, хватит теории, займёмся делом...



Доработка классов библиотеки

Так как мы делаем всё с учётом на будущее, то для кнопок управления прокруткой мы не будем создавать собственные идентификаторы событий — создадим их с прицелом на дальнейшие новые элементы управления, в которых тоже будут использоваться кнопки (строка прокрутки, выпадающие списки и т.п.). Т.е. создадим некие общие события щелчка по элементу управления, управляющему прокруткой или появлением всплывающих окон.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh в списке возможных событий элементов управления WinForms добавим новые константы перечисления:

enum ENUM_WF_CONTROL_EVENT { WF_CONTROL_EVENT_NO_EVENT = GRAPH_OBJ_EVENTS_NEXT_CODE, WF_CONTROL_EVENT_CLICK, WF_CONTROL_EVENT_CLICK_CANCEL, WF_CONTROL_EVENT_TAB_SELECT, WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_LEFT, WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_RIGHT, WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_UP, WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_DOWN, }; #define WF_CONTROL_EVENTS_NEXT_CODE (WF_CONTROL_EVENT_TAB_SELECT+ 1 )

Здесь мы на всякий случай создали идентификатор события отмены щелчка по элементу управления (в некоторых случаях возможна обработка такого события) и добавили общие события для элементов управления, в которых есть кнопки, управляющие внешним видом элемента или служащие для взаимодействия с ним.

В перечисление целочисленных свойства графического элемента на канвасе добавим новое свойство и увеличим общее количество свойств с 96 до 97:

enum ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER { CANV_ELEMENT_PROP_ID = 0 , CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_WIDTH, CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED, CANV_ELEMENT_PROP_GROUP, CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER, CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_COLUMN, CANV_ELEMENT_PROP_ALIGNMENT, }; #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL ( 97 ) #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )

Флаг отображения не скрытого элемента управления означает, что если элемент не скрыт, но этот флаг сброшен (false), то этот элемент управления не показывается. Т.е. если отобразить главный элемент управления, то его потомки, для которых этот флаг сброшен, всё равно останутся скрытыми до тех пор, пока их принудительно не отобразить, установив для них этот флаг в состояние true и вызвать метод Show().







В список возможных критериев сортировки графических элементов на канвасе добавим новое свойство:

#define FIRST_CANV_ELEMENT_DBL_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP+CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_CANV_ELEMENT_MODE { SORT_BY_CANV_ELEMENT_ID = 0 , SORT_BY_CANV_ELEMENT_TYPE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_VISIBLE_AREA_WIDTH, SORT_BY_CANV_ELEMENT_VISIBLE_AREA_HEIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_DISPLAYED, SORT_BY_CANV_ELEMENT_GROUP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ZORDER, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TAB_PAGE_COLUMN, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ALIGNMENT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_OBJ = FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_RES, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TEXT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_DESCRIPTION, };

Теперь мы сможем выбирать, сортировать и фильтровать списки объектов-графических элементов по этому новому свойству.





В фале \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh добавим индексы новых сообщений библиотеки:

MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_ARRAY, MSG_LIB_SYS_FAILED_CONV_GRAPH_OBJ_COORDS_TO_XY, MSG_LIB_SYS_FAILED_CONV_TIMEPRICE_COORDS_TO_XY, MSG_LIB_SYS_FAILED_ENQUEUE_EVENT,

...

MSG_CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_WIDTH, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR,

и тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Запрос за пределами массива" , "Data requested outside the array" }, { "Не удалось преобразовать координаты графического объекта в экранные" , "Failed to convert graphics object coordinates to screen coordinates" }, { "Не удалось преобразовать координаты время/цена в экранные" , "Failed to convert time/price coordinates to screen coordinates" }, { "Не удалось поставить событие в очередь событий графика" , "Failed to put event in chart event queue" },

...

{ "Ширина области видимости" , "Width of object visibility area" }, { "Высота области видимости" , "Height of object visibility area" }, { "Флаг отображения не скрытого элемента управления" , "Flag that sets the display of a non-hidden control" }, { "Флаг доступности элемента" , "Element Availability Flag" }, { "Цвет текста по умолчанию для всех объектов элемента управления" , "Default text color for all objects in the control" },





Доработаем класс объекта-графического элемента в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh.

В структуру объекта добавим новое вновь добавленное свойство:

private : int m_shift_coord_x; int m_shift_coord_y; struct SData { int id; int type; int visible_area_w; int visible_area_h; bool displayed; uchar name_obj[ 64 ]; uchar name_res[ 64 ]; uchar text[ 256 ]; uchar descript[ 256 ]; }; SData m_struct_obj; uchar m_uchar_array[];

В структуру объекта записываются все свойства объекта для сохранения его в файл и последующего восстановления объекта из файла.

В блок с методами упрощённого доступа к свойствам объекта впишем два новых метода для установки и получения свойства отображения объекта:

virtual bool SetCoordX( const int coord_x); virtual bool SetCoordY( const int coord_y); virtual bool SetWidth( const int width); virtual bool SetHeight( const int height); void SetRightEdge( void ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT, this .RightEdge()); } void SetBottomEdge( void ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM, this .BottomEdge()); } void SetActiveAreaLeftShift( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT,fabs( value )); } void SetActiveAreaRightShift( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT,fabs( value )); } void SetActiveAreaTopShift( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP,fabs( value )); } void SetActiveAreaBottomShift( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM,fabs( value )); } void SetActiveAreaShift( const int left_shift, const int bottom_shift, const int right_shift, const int top_shift); void SetOpacity( const uchar value , const bool redraw= false ); void SetDisplayed( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED,flag); } bool Displayed( void ) { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED); } void SetTypeElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type) { CGBaseObj::SetTypeElement(type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,type); } ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE TypeGraphElement( void ) const { return (ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE); }

Методы просто записывают в свойство объекта переданный флаг и возвращают записанное в свойстве объекта значение.





В обоих конструкторах класса впишем в новое свойство значение по умолчанию:

CGCnvElement::CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int element_id, const int element_num, const long chart_id, const int wnd_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool activity= true , const bool redraw= false ) : m_shadow( false ) { this .SetTypeElement(element_type); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT; this .m_element_main= NULL ; this .m_element_base= NULL ; this .m_chart_color_bg=( color ):: ChartGetInteger ((chart_id== NULL ? :: ChartID () : chart_id), CHART_COLOR_BACKGROUND ); this .m_name= this .CreateNameGraphElement(element_type); this .m_chart_id=(chart_id== NULL || chart_id== 0 ? :: ChartID () : chart_id); this .m_subwindow=wnd_num; this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE); this .m_text_anchor= 0 ; this .m_text_x= 0 ; this .m_text_y= 0 ; this .SetBackgroundColor(colour, true ); this .SetOpacity(opacity); this .m_shift_coord_x= 0 ; this .m_shift_coord_y= 0 ; if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_dwn, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_dwn[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_ovr, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_ovr[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if ( this .Create(chart_id,wnd_num,x,y,w,h,redraw)) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, this .m_canvas.ResourceName()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID,CGBaseObj:: ChartID ()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_WIDTH,w); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT,h); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED, true ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BELONG,ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG::GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOLD_TYPE, FW_NORMAL ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT, "" ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION,descript); this .SetVisibleFlag( false , false ); } else { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), "\"" , this .TypeElementDescription(element_type), "\" " , this .NameObj()); } } CGCnvElement::CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const long chart_id, const int wnd_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : m_shadow( false ) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT; this .m_element_main= NULL ; this .m_element_base= NULL ; this .m_chart_color_bg=( color ):: ChartGetInteger ((chart_id== NULL ? :: ChartID () : chart_id), CHART_COLOR_BACKGROUND ); this .m_name= this .CreateNameGraphElement(element_type); this .m_chart_id=(chart_id== NULL || chart_id== 0 ? :: ChartID () : chart_id); this .m_subwindow=wnd_num; this .m_type_element=element_type; this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE); this .m_text_anchor= 0 ; this .m_text_x= 0 ; this .m_text_y= 0 ; this .SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL, true ); this .SetOpacity( 0 ); this .m_shift_coord_x= 0 ; this .m_shift_coord_y= 0 ; if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_dwn, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_dwn[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_ovr, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_ovr[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if ( this .Create(chart_id,wnd_num,x,y,w,h, false )) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, this .m_canvas.ResourceName()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID,CGBaseObj:: ChartID ()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_WIDTH,w); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT,h); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED, true ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BELONG,ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG::GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOLD_TYPE, FW_NORMAL ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT, "" ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION,descript); this .SetVisibleFlag( false , false ); } else { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), "\"" , this .TypeElementDescription(element_type), "\" " , this .NameObj()); } }

По умолчанию для объекта установлена его видимость и отображение при включении видимости базового или главного объекта. Чтобы установить для объекта режим ручного управления его видимостью, значение флага нужно установить в false. В этом случае, если базовый или главный объект был скрыт, а потом отображён, то этот текущий объект всё равно останется в скрытом состоянии, а для его отображения нужно будет самостоятельно установить свойство Displayed в положение true и вызвать метод Show() этого объекта.





В методе, создающем структуру объекта, запишем в соответствующее поле структуры значение свойства объекта:

bool CGCnvElement::ObjectToStruct( void ) { this .m_struct_obj.id=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID); this .m_struct_obj.type=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE); this .m_struct_obj.belong=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BELONG); this .m_struct_obj.number=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM); this .m_struct_obj.visible_area_x=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_X); this .m_struct_obj.visible_area_y=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_Y); this .m_struct_obj.visible_area_w=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_WIDTH); this .m_struct_obj.visible_area_h=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT); this .m_struct_obj.displayed=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED); this .m_struct_obj.zorder= this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER); this .m_struct_obj.enabled=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED); this .m_struct_obj.fore_color=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR); this .m_struct_obj.fore_color_opacity=( uchar ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_OPACITY); this .m_struct_obj.background_color=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR); this .m_struct_obj.tab_alignment=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_ALIGNMENT); this .m_struct_obj.alignment=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ALIGNMENT); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ), this .m_struct_obj.name_obj); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES), this .m_struct_obj.name_res); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT), this .m_struct_obj.text); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION), this .m_struct_obj.descript); :: ResetLastError (); if (!:: StructToCharArray ( this .m_struct_obj, this .m_uchar_array)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_SAVE_OBJ_STRUCT_TO_UARRAY, true ); return false ; } return true ; }





В методе, создающем объект из структуры, установим значение нового свойства объекта из соответствующего поля структуры:

void CGCnvElement::StructToObject( void ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID, this .m_struct_obj.id); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, this .m_struct_obj.type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BELONG, this .m_struct_obj.belong); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM, this .m_struct_obj.number); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT, this .m_struct_obj.visible_area_h); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED, this .m_struct_obj.displayed); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER, this .m_struct_obj.zorder); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED, this .m_struct_obj.enabled); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR, this .m_struct_obj.fore_color); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_OPACITY, this .m_struct_obj.fore_color_opacity); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_ALIGNMENT, this .m_struct_obj.tab_alignment); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ALIGNMENT, this .m_struct_obj.alignment); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.name_obj)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.name_res)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.text)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.descript)); }





В классе базового WinForms-объекта в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\WinFormBase.mqh в методе, возвращающем описание целочисленного свойства элемента, впишем блок кода для возврата описания нового свойства объекта:

string CWinFormBase::GetPropertyDescription(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property, bool only_prop= false ) { return ( property==CANV_ELEMENT_PROP_ID ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ID)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : //---... //---... property==CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_GROUP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_GROUP)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : //---... //---... property==CANV_ELEMENT_PROP_ALIGNMENT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ALIGNMENT)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +AlignmentDescription((ENUM_CANV_ELEMENT_ALIGNMENT) this .GetProperty(property)) ) : "" ); }

Если в метод передано это свойство, то, в зависимости от флага only_prop создаётся текстовое сообщение — либо просто наименование свойства (only_prop = true), либо вместе с установленным свойству значением (only_prop = false).







Все элементы управления так или иначе будут использовать событийный функционал — как для своего внутреннего использования, так и для оповещения программы о происходящих в её GUI событиях. Основным классом для взаимодействия с пользователем у нас является класс объекта-формы — в нём реализован функционал взаимодействия с мышкой, и от него же наследуется базовый класс всех WinForms-объектов библиотеки. В нём же и создадим метод для отправки сообщений графических элементов.

В файле класса объекта-формы \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh, в его защищённой секции объявим метод для отправки сообщений.

Метод будет виртуальным на случай, если для какого-либо объекта-наследника потребуется его переопределить:

virtual void MouseScrollAreaPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseScrollAreaWhellHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual bool SendEvent( const long chart_id, const ushort event_id); public :





В методе, показывающем форму, впишем проверку флага отображения объекта (проверка нового свойства графического элемента):

void CForm::Show( void ) { if (! this .Displayed()) return ; if ( this .m_shadow_obj!= NULL ) this .m_shadow_obj.Show(); CGCnvElement::Show(); for ( int i= 0 ;i< this .m_list_elements.Total();i++) { CGCnvElement *element= this .m_list_elements.At(i); if (element== NULL ) continue ; element.Show(); } CGCnvElement::Update(); }

При вызове этого метода для любого объекта с типом CForm и выше, сначала будет проверяться флаг отображения объекта и, если флаг не установлен (включено ручное управление видимостью), то сразу же уходим из метода.







За пределами тела класса напишем реализацию метода, отправляющего сообщение о событии:

bool CForm::SendEvent( const long chart_id, const ushort event_id) { CGCnvElement *base= this .GetBase(); CGCnvElement *main= this .GetMain(); string name_main=(main!= NULL ? main.Name() : this .IsMain() ? this .Name() : "Lost name of object" ); string name_base=(base!= NULL ? base.Name() : "Lost name of object" ); ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE base_base_type=(base!= NULL ? base.GetBase().TypeGraphElement() : this .TypeGraphElement()); long lp= this .ID(); double dp=base_base_type; string sp=:: StringSubstr (name_main,:: StringLen ( this .NamePrefix()))+ ";" + :: StringSubstr (name_base,:: StringLen ( this .NamePrefix()))+ ";" + :: StringSubstr ( this .Name(),:: StringLen ( this .NamePrefix())); bool res= true ; :: ResetLastError (); res=:: EventChartCustom (chart_id,event_id,lp,dp,sp); if (res) return true ; :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_ENQUEUE_EVENT), ". " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(:: GetLastError ())); return false ; }

Здесь мы получаем указатели на главный и базовый объекты и получаем их имена. При этом, если указатель на главный объект имеет значение NULL, то скорее всего это и есть главный объект. Для этого проверяем так ли это и, если да, то используем имя текущего объекта. Если указатель по какой-либо причине не получен, то используем для имени строку "Lost name of object" — чтобы можно было её контролировать.

Затем нам нужно узнать тип базового объекта, к которому присоединён базовый объект данного объекта (т.е. из базового объекта получить его базовый, а из него — его тип), и все полученные данные записать в переменные, отправляемые в сообщении о событии. В lparam будем отправлять идентификатор текущего объекта, в dparam — тип базового объекта, к которому присоединён базовый объект текущего объекта, а в sparam будем передавать строку, в которой через разделитель ";" записаны имена трёх объектов — главного, базового и текущего. При получении события мы по этим данным сможем определить точно из какого объекта пришло сообщение о событии.

На данный момент такая логика достаточна для определения объекта, сгенерировавшего событие, но далее будем её менять, так как она не позволяет отслеживать всю вложенность объектов друг в друга при создании более сложных элементов управления с более глубокой иерархией вложенности друг в друга.

Теперь в обработчики событий WinForms-объектов добавим отправку сообщений о событиях.



В файле класса объекта-кнопки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\Button.mqh, в обработчике события "Курсор в пределах активной области, отжата кнопка мышки (левая)" впишем отправку сообщений о событии:



void CButton::MouseActiveAreaReleasedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (lparam< this .CoordX() || lparam> this .RightEdge() || dparam< this .CoordY() || dparam> this .BottomEdge()) { if (! this .Toggle()) { this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorInit(), false ); this .SetForeColor( this .ForeColorInit(), false ); } else { this .SetBackgroundColor(! this .State() ? this .BackgroundColorInit() : this .BackgroundStateOnColorInit(), false ); this .SetForeColor(! this .State() ? this .ForeColorInit() : this .ForeStateOnColorInit(), false ); } this .SetBorderColor( this .BorderColorInit(), false ); this .SendEvent(:: ChartID (),WF_CONTROL_EVENT_CLICK_CANCEL); Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Отмена" , "Cancel" )); } else { if (! this .Toggle()) { this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorMouseOver(), false ); this .SetForeColor( this .ForeColorMouseOver(), false ); } else { if (! this .GroupButtonFlag()) this .SetState(! this .State()); else if (! this .State()) this .SetState( true ); this .SetBackgroundColor( this .State() ? this .BackgroundStateOnColorMouseOver() : this .BackgroundColorMouseOver(), false ); this .SetForeColor( this .State() ? this .ForeStateOnColorMouseOver() : this .ForeColorMouseOver(), false ); } this .SendEvent(:: ChartID (),WF_CONTROL_EVENT_CLICK); Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Щелчок" , "Click" ), ", this.State()=" , this .State(), ", ID=" , this .ID(), ", Group=" , this .Group()); this .SetBorderColor( this .BorderColorMouseOver(), false ); } this .Redraw( false ); }





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\RadioButton.mqh:

void CRadioButton::MouseActiveAreaReleasedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (lparam< this .CoordX() || lparam> this .RightEdge() || dparam< this .CoordY() || dparam> this .BottomEdge()) { this .SetCheckBackgroundColor( this .BackgroundColorInit(), false ); this .SetCheckBorderColor( this .CheckBorderColorInit(), false ); this .SetCheckFlagColor( this .CheckFlagColorInit(), false ); this .SendEvent(:: ChartID (),WF_CONTROL_EVENT_CLICK_CANCEL); Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Отмена" , "Cancel" )); } else { this .SetCheckBackgroundColor( this .CheckBackgroundColorMouseOver(), false ); this .SetCheckBorderColor( this .CheckBorderColorMouseOver(), false ); this .SetCheckFlagColor( this .CheckFlagColorInit(), false ); if (! this .Checked()) this .SetChecked( true ); this .SendEvent(:: ChartID (),WF_CONTROL_EVENT_CLICK); Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Щелчок" , "Click" ), ", this.Checked()=" , this .Checked(), ", ID=" , this .ID(), ", Group=" , this .Group()); } this .Redraw( false ); }





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\CheckBox.mqh:

void CCheckBox::MouseActiveAreaReleasedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (lparam< this .CoordX() || lparam> this .RightEdge() || dparam< this .CoordY() || dparam> this .BottomEdge()) { this .SetCheckBackgroundColor( this .CheckBackgroundColorInit(), false ); this .SetCheckBorderColor( this .CheckBorderColorInit(), false ); this .SetCheckFlagColor( this .CheckFlagColorInit(), false ); this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorInit(), false ); this .SendEvent(:: ChartID (),WF_CONTROL_EVENT_CLICK_CANCEL); Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Отмена" , "Cancel" )); } else { this .SetCheckBackgroundColor( this .CheckBackgroundColorMouseOver(), false ); this .SetCheckBorderColor( this .CheckBorderColorMouseOver(), false ); this .SetCheckFlagColor( this .CheckFlagColorInit(), false ); this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorMouseOver(), false ); this .SetChecked(! this .Checked()); this .SendEvent(:: ChartID (),WF_CONTROL_EVENT_CLICK); Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Щелчок" , "Click" ), ", this.Checked()=" , this .Checked(), ", ID=" , this .ID()); } this .Redraw( false ); }





Уже после публикации прошлой статьи, заметил, что перестали самостоятельно компилироваться два файла классов объектов-кнопок со стрелками влево-вправо и вверх-вниз. Они могут быть скомпилированы только в составе библиотеки — при компиляции главного файла библиотеки Engine.mqh, а вот самостоятельно — нет. Это непорядок. Для исправления ситуации нужно в файлах этих объектов изменить список подключаемых файлов.

Ранее у нас был подключен файл объекта-панели:

#include "..\Containers\Panel.mqh"

Теперь же мы подключим только те файлы, которые должны использоваться этими классами.

Для файла объекта-кнопки со стрелками вверх-вниз \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\ArrowUpDownBox.mqh:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\Containers\Container.mqh" #include "..\Helpers\ArrowUpButton.mqh" #include "..\Helpers\ArrowDownButton.mqh"





Для файла объекта-кнопки со стрелками влево-вправо \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\ArrowLeftRightBox.mqh:



#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\Containers\Container.mqh" #include "..\Helpers\ArrowLeftButton.mqh" #include "..\Helpers\ArrowRightButton.mqh"

Теперь оба файла будут нормально компилироваться как самостоятельно, так и в составе библиотеки.







Доработаем класс объекта-заголовка вкладки элемента управления TabControl в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\TabHeader.mqh.



Из обработчика события "Курсор в пределах активной области, отжата кнопка мышки (левая)" удалим блок кода для создания события:

Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Щелчок" , "Click" ), ", this.State()=" , this .State(), ", ID=" , this .ID(), ", Group=" , this .Group()); CWinFormBase *base= this .GetBase(); CWinFormBase *main= this .GetMain(); long lp= this .Row(); double dp= this .Column(); string name_main=(main!= NULL ? main.Name() : "" ); string name_base=(base!= NULL ? base.Name() : "" ); string sp=name_main+ ";" +name_base; :: EventChartCustom (:: ChartID (),WF_CONTROL_EVENT_TAB_SELECT,lp,dp,sp); this .SetBorderColor( this .BorderColorMouseOver(), false ); } }

Теперь у нас есть метод для создания и отправки события — его и будем использовать:

void CTabHeader::MouseActiveAreaReleasedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (lparam< this .CoordX() || lparam> this .RightEdge() || dparam< this .CoordY() || dparam> this .BottomEdge()) { if (! this .Toggle()) { this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorInit(), false ); this .SetForeColor( this .ForeColorInit(), false ); } else { this .SetBackgroundColor(! this .State() ? this .BackgroundColorInit() : this .BackgroundStateOnColorInit(), false ); this .SetForeColor(! this .State() ? this .ForeColorInit() : this .ForeStateOnColorInit(), false ); } this .SetBorderColor( this .BorderColorInit(), false ); this .SendEvent(:: ChartID (),WF_CONTROL_EVENT_CLICK_CANCEL); Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Отмена" , "Cancel" )); } else { if (! this .Toggle()) { this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorMouseOver(), false ); this .SetForeColor( this .ForeColorMouseOver(), false ); } else { if (! this .GroupButtonFlag()) this .SetState(! this .State()); else if (! this .State()) this .SetState( true ); this .SetBackgroundColor( this .State() ? this .BackgroundStateOnColorMouseOver() : this .BackgroundColorMouseOver(), false ); this .SetForeColor( this .State() ? this .ForeStateOnColorMouseOver() : this .ForeColorMouseOver(), false ); CWinFormBase *field= this .GetFieldObj(); if (field!= NULL ) { field.Show(); field.BringToTop(); field.DrawFrame(); field.Crop(); } } this .SendEvent(:: ChartID (),WF_CONTROL_EVENT_TAB_SELECT); Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Щелчок" , "Click" ), ", this.State()=" , this .State(), ", ID=" , this .ID(), ", Group=" , this .Group()); this .SetBorderColor( this .BorderColorMouseOver(), false ); } this .Redraw( true ); }





Когда мы прокручиваем строку заголовков, например, влево, то крайний слева заголовок уходит за пределы элемента управления, а на его место встаёт тот, что был справа от него. Так как начальная координата расположения заголовков на два пикселя смещена вправо от левого края контейнера, то ушедший за левый край заголовок остаётся видимым в этой самой области в два пикселя — он обрезается по краям области контейнера, внутри которой элементы должны быть видны.

Чтобы скрыть эту тонкую видимую часть ушедшего за левый край заголовка, нам нужно немного скорректировать размеры области контейнера, в которой присоединённые объекты отображаются. При этом нужно ещё учитывать факт выбран заголовок, или не выбран, так как выбранный заголовок увеличивается в размерах на два пикселя с каждой из сторон. И чтобы он не был обрезан на два пикселя, когда он выбран, нужно это учитывать. Т.е. нам необходимо динамически менять размер области контейнера, в которой видны объекты, в зависимости от того, какой объект находится с краю. Если выбранный, то размер не менять, а если не выбранный, то уменьшать на два пикселя.

В методе, обрезающем изображение, очерченное рассчитываемой прямоугольной областью видимости, добавим корректировку размера области видимости контейнера и добавление полученного значения к краям видимой области:



void CTabHeader::Crop( void ) { CGCnvElement * base = this .GetBase(); if ( base ==NULL) return ; int vis_x= 0 ; int vis_y= 0 ; int vis_w= this .Width(); int vis_h= this .Height(); int crop_top= 0 ; int crop_bottom= 0 ; int crop_left= 0 ; int crop_right= 0 ; int add_size_lr=( this .IsVisibleLeftRightBox() ? this .m_arr_butt_lr_size : 0 ); int add_size_ud=( this .IsVisibleUpDownBox() ? this .m_arr_butt_ud_size : 0 ); int dec_size_vis=( this .State() ? 0 : 2 ); int top=fmax( base .CoordY()+( int ) base .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_TOP), base .CoordYVisibleArea()) +dec_size_vis +( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT ? add_size_ud : 0 ); int bottom=fmin( base .BottomEdge()-( int ) base .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_BOTTOM), base .BottomEdgeVisibleArea()+ 1 ) -dec_size_vis -( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT ? add_size_ud : 0 ); int left=fmax( base .CoordX()+( int ) base .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_LEFT), base .CoordXVisibleArea()) +dec_size_vis ; int right=fmin( base .RightEdge()-( int ) base .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_RIGHT), base .RightEdgeVisibleArea()+ 1 )-add_size_lr; crop_top= this .CoordY()-top; if (crop_top< 0 ) vis_y=-crop_top; crop_bottom=bottom- this .BottomEdge()- 1 ; if (crop_bottom< 0 ) vis_h= this .Height()+crop_bottom-vis_y; crop_left= this .CoordX()-left; if (crop_left< 0 ) vis_x=-crop_left; crop_right=right- this .RightEdge()- 1 ; if (crop_right< 0 ) vis_w= this .Width()+crop_right-vis_x; if (crop_top< 0 || crop_bottom< 0 || crop_left< 0 || crop_right< 0 ) this .Crop(vis_x,vis_y,vis_w,vis_h); }

Теперь при выходе заголовков за пределы контейнера их узкий участок, размером в два пикселя, не будет отображаться.





В файле класса WinForms-объекта TabControl \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\TabControl.mqh, в его приватной секции, объявим новые методы:

CArrayObj *GetListHeaders( void ) { return this .GetListElementsByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER); } CArrayObj *GetListFields( void ) { return this .GetListElementsByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD); } CArrowUpDownBox *GetArrUpDownBox( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX, 0 ); } CArrowLeftRightBox *GetArrLeftRightBox( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX, 0 ); } CTabHeader *GetLastHeader( void ) { return this .GetTabHeader( this .TabPages()- 1 ); } CTabHeader *GetFirstVisibleHeader( void ); void SetSelected( const int index); void SetUnselected( const int index); void SetSelectedTabPageNum( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_NUMBER, value ); } void ArrangeTabHeaders( void ); void ArrangeTabHeadersTop( void ); void ArrangeTabHeadersBottom( void ); void ArrangeTabHeadersLeft( void ); void ArrangeTabHeadersRight( void ); void StretchHeaders( void ); void StretchHeadersByWidth( void ); void StretchHeadersByHeightLeft( void ); void StretchHeadersByHeightRight( void ); void ScrollHeadersRowToLeft( void ); void ScrollHeadersRowToRight( void ); void ScrollHeadersRowLeftToUp( void ); void ScrollHeadersRowLeftToDown( void ); void ScrollHeadersRowRightToUp( void ); void ScrollHeadersRowRightToDown( void ); public :

и удалим публичный метод

virtual void Show( void ); void ShiftHeadersRow( const int selected); virtual void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam);

Этот публичный метод мы делали в прошлой статье, и он смещал влево строку заголовков при щелчке по частично скрытому заголовку. Теперь же этим будут заниматься объявленные выше методы. Причём они будут обрабатывать как щелчок по частично скрытому заголовку, так и щелчок по кнопке управления прокруткой строки заголовков.

Каждый из объявленных методов предназначен для прокрутки строки заголовков в своём направлении:



При расположении заголовков сверху или снизу — два метода для прокрутки влево и прокрутки вправо.

При расположении заголовков слева — два метода для прокрутки влево и прокрутки вправо.

При расположении заголовков справа — два метода для прокрутки влево и прокрутки вправо.



В методе, создающем указанное количество вкладок, при создании объектов-кнопок со стрелками влево-вправо и вверх-вниз, нам необходимо этим объектам и каждому объекту-кнопки со стрелкой в составе этих объектов указать его главный и базовый объекты, иначе мы не сможем найти эти объекты при создании сообщения о событии при щелчке по кнопке:

bool CTabControl::CreateTabPages( const int total, const int selected_page, const int tab_w= 0 , const int tab_h= 0 , const string header_text= "" ) { int w=(tab_w== 0 ? this .ItemWidth() : tab_w); int h=(tab_h== 0 ? this .ItemHeight() : tab_h); this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX, this .Width()- 32 , 0 , 15 , 15 , clrNONE , 255 , this .Active(), false ); this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX, 0 , this .Height()- 32 , 15 , 15 , clrNONE , 255 , this .Active(), false ); CArrowLeftRightBox *box_lr= this .GetArrLeftRightBox(); if (box_lr!= NULL ) { this .SetVisibleLeftRightBox( false ); this .SetSizeLeftRightBox(box_lr.Width()); box_lr.SetMain( this .GetMain()); box_lr.SetBase( this .GetObject()); box_lr.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); box_lr.SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL, true ); box_lr.SetOpacity( 0 ); box_lr.Hide(); CArrowLeftButton *lb=box_lr.GetArrowLeftButton(); if (lb!= NULL ) { lb.SetMain( this .GetMain()); lb.SetBase(box_lr); } CArrowRightButton *rb=box_lr.GetArrowRightButton(); if (rb!= NULL ) { rb.SetMain( this .GetMain()); rb.SetBase(box_lr); } } CArrowUpDownBox *box_ud= this .GetArrUpDownBox(); if (box_ud!= NULL ) { this .SetVisibleUpDownBox( false ); this .SetSizeUpDownBox(box_ud.Height()); box_ud.SetMain( this .GetMain()); box_ud.SetBase( this .GetObject()); box_ud.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); box_ud.SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL, true ); box_ud.SetOpacity( 0 ); box_ud.Hide(); CArrowDownButton *db=box_ud.GetArrowDownButton(); if (db!= NULL ) { db.SetMain( this .GetMain()); db.SetBase(box_ud); } CArrowUpButton *ub=box_ud.GetArrowUpButton(); if (ub!= NULL ) { ub.SetMain( this .GetMain()); ub.SetBase(box_ud); } } this .ArrangeTabHeaders(); this .Select(selected_page, true ); return true ; }

После создания объектов-кнопок со стрелками влево-вправо и вверх-вниз, получаем указатель на созданный объект и устанавливаем для него главный и базовый объекты. Затем из полученного объекта получаем его объекты-кнопки со стрелками и для каждого из них указываем главный и свой базовый объекты.

В методе, показывающем элемент управления, добавим проверку флага отображения объекта:

void CTabControl::Show( void ) { if (! this .Displayed()) return ; CArrayObj *list= this .GetListHeaders(); if (list== NULL ) return ; if ( this .m_shadow_obj!= NULL ) this .m_shadow_obj.Show(); CGCnvElement::Show(); this .BringToTop(); }

Если для объекта включен режим ручного управления его отображением, то уходим из метода.





Метод, возвращающий указатель на первый видимый заголовок:

CTabHeader *CTabControl::GetFirstVisibleHeader( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .TabPages();i++) { CTabHeader *obj= this .GetTabHeader(i); if (obj== NULL ) continue ; switch ( this .Alignment()) { case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP : case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM : if (obj.CoordX()== this .CoordXWorkspace()+(obj.State() ? 0 : 2 )) return obj; break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT : if (obj.BottomEdge()== this .BottomEdgeWorkspace()+(obj.State() ? 0 : - 2 )) return obj; break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT : if (obj.CoordY()== this .CoordYWorkspace()+(obj.State() ? 0 : 2 )) return obj; break ; default : break ; } } return NULL ; }

Первый видимый заголовок — это тот заголовок, который находится слева при расположении заголовков сверху/снизу, либо снизу — при расположении заголовков слева, либо сверху — при расположении заголовков справа элемента управления. Для поиска этого крайнего заголовка нам нужно в цикле по всем заголовкам объекта проверить координаты его расположения в соответствии с местом расположения строки заголовков. Для расположения сверху, заголовок должен располагаться в начальной координате X контейнера. При этом, если заголовок не выбран, то его начальная координата смещена вправо на два пикселя. Аналогично и для иного расположения строки заголовков.

Метод в цикле ищет совпадение координат объекта с координатой контейнера в зависимости от места расположения строки заголовков, и возвращает указатель на найденный объект. Если ни один из заголовков не найден, метод возвращает NULL.





Метод, прокручивающий строку заголовков влево:

void CTabControl::ScrollHeadersRowToLeft( void ) { if ( this .Multiline()) return ; int shift= 0 ; int correct_size= 0 ; int selected= this .SelectedTabPageNum(); CTabHeader *first= this .GetFirstVisibleHeader(); if (first== NULL ) return ; if (first.PageNumber()==selected) correct_size= 4 ; CTabHeader *last= this .GetLastHeader(); if (last== NULL ) return ; if (last.RightEdge()<= this .RightEdgeWorkspace()) return ; shift=first.Width()-correct_size; for ( int i= 0 ;i< this .TabPages();i++) { CTabHeader *header= this .GetTabHeader(i); if (header== NULL ) continue ; if (header.Move(header.CoordX()-shift,header.CoordY())) { header.SetCoordXRelative(header.CoordX()- this .CoordX()); header.SetCoordYRelative(header.CoordY()- this .CoordY()); int x=(i==selected ? 0 : 2 ); if (header.CoordX()-x< this .CoordXWorkspace()) { header.Crop(); header.Hide(); CTabHeader *header_selected= this .GetTabHeader(selected); if (header_selected== NULL ) continue ; CTabField *field_selected=header_selected.GetFieldObj(); if (field_selected== NULL ) continue ; field_selected.DrawFrame(); field_selected.Update(); } else { header.Show(); header.Redraw( false ); CTabField *field=header.GetFieldObj(); if (field== NULL ) continue ; if (i==selected) { field.DrawFrame(); field.Update(); } } } } CTabHeader *obj= this .GetTabHeader(selected); if (obj!= NULL && obj.CoordX()>= this .CoordXWorkspace() && obj.RightEdge()<= this .RightEdgeWorkspace()) obj.BringToTop(); :: ChartRedraw ( this . ChartID ()); }





Метод, прокручивающий строку заголовков вправо:

void CTabControl::ScrollHeadersRowToRight( void ) { if ( this .Multiline()) return ; int shift= 0 ; int correct_size= 0 ; int selected= this .SelectedTabPageNum(); CTabHeader *first= this .GetFirstVisibleHeader(); if (first== NULL ) return ; CTabHeader *prev= this .GetTabHeader(first.PageNumber()- 1 ); if (prev== NULL ) return ; if (prev.PageNumber()==selected) correct_size= 4 ; shift=prev.Width()-correct_size; for ( int i= 0 ;i< this .TabPages();i++) { CTabHeader *header= this .GetTabHeader(i); if (header== NULL ) continue ; if (header.Move(header.CoordX()+shift,header.CoordY())) { header.SetCoordXRelative(header.CoordX()- this .CoordX()); header.SetCoordYRelative(header.CoordY()- this .CoordY()); int x=(i==selected ? 0 : 2 ); if (header.CoordX()-x< this .CoordXWorkspace()) { header.Crop(); header.Hide(); } else { header.Show(); header.Redraw( false ); CTabField *field=header.GetFieldObj(); if (field== NULL ) continue ; if (i==selected) { field.DrawFrame(); field.Update(); } } } } CTabHeader *obj= this .GetTabHeader(selected); if (obj!= NULL && obj.CoordX()>= this .CoordXWorkspace() && obj.RightEdge()<= this .RightEdgeWorkspace()) obj.BringToTop(); :: ChartRedraw ( this . ChartID ()); }





Метод, прокручивающий строку заголовков вверх при их расположении слева:

void CTabControl::ScrollHeadersRowLeftToUp( void ) { if ( this .Multiline()) return ; int shift= 0 ; int correct_size= 0 ; int selected= this .SelectedTabPageNum(); CTabHeader *first= this .GetFirstVisibleHeader(); if (first== NULL ) return ; CTabHeader *prev= this .GetTabHeader(first.PageNumber()- 1 ); if (prev== NULL ) return ; if (prev.PageNumber()==selected) correct_size= 4 ; shift=prev.Height()-correct_size; for ( int i= 0 ;i< this .TabPages();i++) { CTabHeader *header= this .GetTabHeader(i); if (header== NULL ) continue ; if (header.Move(header.CoordX(),header.CoordY()-shift)) { header.SetCoordXRelative(header.CoordX()- this .CoordX()); header.SetCoordYRelative(header.CoordY()- this .CoordY()); int x=(i==selected ? 0 : 2 ); if (header.BottomEdge()+x> this .BottomEdgeWorkspace()) { header.Crop(); header.Hide(); } else { header.Show(); header.Redraw( false ); CTabField *field=header.GetFieldObj(); if (field== NULL ) continue ; if (i==selected) { field.DrawFrame(); field.Update(); } } } } CTabHeader *obj= this .GetTabHeader(selected); if (obj!= NULL && obj.CoordY()>= this .CoordYWorkspace() && obj.BottomEdge()<= this .BottomEdgeWorkspace()) obj.BringToTop(); :: ChartRedraw ( this . ChartID ()); }





Метод, прокручивающий строку заголовков вниз при их расположении слева:



void CTabControl::ScrollHeadersRowLeftToDown( void ) { if ( this .Multiline()) return ; int shift= 0 ; int correct_size= 0 ; int selected= this .SelectedTabPageNum(); CTabHeader *first= this .GetFirstVisibleHeader(); if (first== NULL ) return ; if (first.PageNumber()==selected) correct_size= 4 ; CTabHeader *last= this .GetLastHeader(); if (last== NULL ) return ; if (last.CoordY()>= this .CoordYWorkspace()) return ; shift=first.Height()-correct_size; for ( int i= 0 ;i< this .TabPages();i++) { CTabHeader *header= this .GetTabHeader(i); if (header== NULL ) continue ; if (header.Move(header.CoordX(),header.CoordY()+shift)) { header.SetCoordXRelative(header.CoordX()- this .CoordX()); header.SetCoordYRelative(header.CoordY()- this .CoordY()); int x=(i==selected ? 0 : 2 ); if (header.BottomEdge()-x> this .BottomEdgeWorkspace()) { header.Crop(); header.Hide(); CTabHeader *header_selected= this .GetTabHeader(selected); if (header_selected== NULL ) continue ; CTabField *field_selected=header_selected.GetFieldObj(); if (field_selected== NULL ) continue ; field_selected.DrawFrame(); field_selected.Update(); } else { header.Show(); header.Redraw( false ); CTabField *field=header.GetFieldObj(); if (field== NULL ) continue ; if (i==selected) { field.DrawFrame(); field.Update(); } } } } CTabHeader *obj= this .GetTabHeader(selected); if (obj!= NULL && obj.CoordY()>= this .CoordYWorkspace() && obj.BottomEdge()<= this .BottomEdgeWorkspace()) obj.BringToTop(); :: ChartRedraw ( this . ChartID ()); }





Метод, прокручивающий строку заголовков вверх при их расположении справа:

void CTabControl::ScrollHeadersRowRightToUp( void ) { if ( this .Multiline()) return ; int shift= 0 ; int correct_size= 0 ; int selected= this .SelectedTabPageNum(); CTabHeader *first= this .GetFirstVisibleHeader(); if (first== NULL ) return ; if (first.PageNumber()==selected) correct_size= 4 ; CTabHeader *last= this .GetLastHeader(); if (last== NULL ) return ; if (last.BottomEdge()<= this .BottomEdgeWorkspace()) return ; shift=first.Height()-correct_size; for ( int i= 0 ;i< this .TabPages();i++) { CTabHeader *header= this .GetTabHeader(i); if (header== NULL ) continue ; if (header.Move(header.CoordX(),header.CoordY()-shift)) { header.SetCoordXRelative(header.CoordX()- this .CoordX()); header.SetCoordYRelative(header.CoordY()- this .CoordY()); int x=(i==selected ? 0 : 2 ); if (header.CoordY()-x< this .CoordYWorkspace()) { header.Crop(); header.Hide(); CTabHeader *header_selected= this .GetTabHeader(selected); if (header_selected== NULL ) continue ; CTabField *field_selected=header_selected.GetFieldObj(); if (field_selected== NULL ) continue ; field_selected.DrawFrame(); field_selected.Update(); } else { header.Show(); header.Redraw( false ); CTabField *field=header.GetFieldObj(); if (field== NULL ) continue ; if (i==selected) { field.DrawFrame(); field.Update(); } } } } CTabHeader *obj= this .GetTabHeader(selected); if (obj!= NULL && obj.CoordY()>= this .CoordYWorkspace() && obj.BottomEdge()<= this .BottomEdgeWorkspace()) obj.BringToTop(); :: ChartRedraw ( this . ChartID ()); }





Метод, прокручивающий строку заголовков вниз при их расположении справа:

void CTabControl::ScrollHeadersRowRightToDown( void ) { if ( this .Multiline()) return ; int shift= 0 ; int correct_size= 0 ; int selected= this .SelectedTabPageNum(); CTabHeader *first= this .GetFirstVisibleHeader(); if (first== NULL ) return ; CTabHeader *prev= this .GetTabHeader(first.PageNumber()- 1 ); if (prev== NULL ) return ; if (prev.PageNumber()==selected) correct_size= 4 ; shift=prev.Height()-correct_size; for ( int i= 0 ;i< this .TabPages();i++) { CTabHeader *header= this .GetTabHeader(i); if (header== NULL ) continue ; if (header.Move(header.CoordX(),header.CoordY()+shift)) { header.SetCoordXRelative(header.CoordX()- this .CoordX()); header.SetCoordYRelative(header.CoordY()- this .CoordY()); int x=(i==selected ? 0 : 2 ); if (header.CoordY()-x< this .CoordYWorkspace()) { header.Crop(); header.Hide(); } else { header.Show(); header.Redraw( false ); CTabField *field=header.GetFieldObj(); if (field== NULL ) continue ; if (i==selected) { field.DrawFrame(); field.Update(); } } } } CTabHeader *obj= this .GetTabHeader(selected); if (obj!= NULL && obj.CoordY()>= this .CoordYWorkspace() && obj.BottomEdge()<= this .BottomEdgeWorkspace()) obj.BringToTop(); :: ChartRedraw ( this . ChartID ()); }

Логика всех методов для прокрутки строк заголовков полностью расписана в коде методов. Все они идентичны друг другу и отличаются лишь незначительно касаемо расчётов смещения и областей видимости. Надеюсь, что в дополнительных пояснениях методы не нуждаются. В любом случае все вопросы можно задать в обсуждении статьи.

Обработчик событий:

void CTabControl:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { CGCnvElement:: OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); if (id==WF_CONTROL_EVENT_TAB_SELECT) { CTabHeader *header= this .GetTabHeader( this .SelectedTabPageNum()); if (header== NULL ) return ; switch ( this .Alignment()) { case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP : case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM : if (header.RightEdge()> this .RightEdgeWorkspace()) this .ScrollHeadersRowToLeft(); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT : if (header.CoordY()< this .CoordYWorkspace()) this .ScrollHeadersRowLeftToDown(); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT : Print (DFUN, "header.BottomEdge=" ,header.BottomEdge(), ", this.BottomEdgeWorkspace=" , this .BottomEdgeWorkspace()); if (header.BottomEdge()> this .BottomEdgeWorkspace()) this .ScrollHeadersRowRightToUp(); break ; default : break ; } } if (id>=WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_LEFT && id<=WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_DOWN) { CTabHeader *header= this .GetTabHeader( this .GetListHeaders().Total()- 1 ); if (header== NULL ) return ; int hidden= 0 ; if (id==WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_LEFT) this .ScrollHeadersRowToRight(); if (id==WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_RIGHT) this .ScrollHeadersRowToLeft(); if (id==WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_DOWN) { switch ( this .Alignment()) { case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT : this .ScrollHeadersRowLeftToUp(); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT : this .ScrollHeadersRowRightToUp(); break ; default : break ; } } if (id==WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_UP) { switch ( this .Alignment()) { case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT : this .ScrollHeadersRowLeftToDown(); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT : this .ScrollHeadersRowRightToDown(); break ; default : break ; } } } }

Теперь мы каждое событие — либо выбора частично скрытого заголовка вкладки, либо щелчка по кнопке прокрутки строки заголовков, обрабатываем вышенаписанными методами. В общем: в зависимости от расположения строки заголовков и событии нажатия на кнопку или заголовку, вызываем соответствующий метод для прокрутки строки заголовков.

В классе-коллекции графических элементов в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh, в его обработчике событий нам нужно теперь правильно обрабатывать события, получаемые от WinForms-объектов. А именно: получить три имени из строкового параметра sparam и найти базовый объект, а из него — тот, который сгенерировал событие. После его нахождения, и если этот объект принадлежит элементу управления TabControl, то вызываем обработчик событий элемента управления TabControl, отсылая в него идентификатор события.



void CGraphElementsCollection:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { CGStdGraphObj *obj_std= NULL ; CGCnvElement *obj_cnv= NULL ; ushort idx= ushort (id- CHARTEVENT_CUSTOM ); if (idx>WF_CONTROL_EVENT_NO_EVENT && idx<WF_CONTROL_EVENTS_NEXT_CODE) { string array[]; if (:: StringSplit (sparam,:: StringGetCharacter ( ";" , 0 ),array)!= 3 ) { CMessage::ToLog(MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_GET_OBJECT_NAMES); return ; } CWinFormBase *main= this .GetCanvElement(array[ 0 ]); if (main== NULL ) return ; CWinFormBase *base=main.GetElementByName(array[ 1 ]); CWinFormBase *base_elm= NULL ; if (base== NULL ) { CArrayObj *list_obj=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(main.GetListElements(),CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,( long )dparam,EQUAL); if (list_obj== NULL || list_obj.Total()== 0 ) return ; for ( int i= 0 ;i<list_obj.Total();i++) { base_elm=list_obj.At(i); if (base_elm== NULL ) continue ; base=base_elm.GetElementByName(array[ 1 ]); if (base!= NULL ) break ; } } if (base== NULL ) return ; CWinFormBase *object=base.GetElementByName(array[ 2 ]); if (object== NULL ) return ; if (idx==WF_CONTROL_EVENT_CLICK) { if ((ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE)dparam==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL) { int event_id= (object.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT ? WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_LEFT : object.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT ? WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_RIGHT : object.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP ? WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_UP : object.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN ? WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_DOWN : WF_CONTROL_EVENT_NO_EVENT); if (base_elm!= NULL ) base_elm. OnChartEvent (event_id,lparam,dparam,sparam); } } if (idx==WF_CONTROL_EVENT_TAB_SELECT) { if (base!= NULL ) base. OnChartEvent (idx,lparam,dparam,sparam); } } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || id== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG || id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK || idx== CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || idx== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG || idx== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) {

Здесь тоже вся логика полностью расписана в коде и, надеюсь, в дополнительных пояснениях не нуждается.



Теперь всё готово для проверки того, что мы тут сегодня сделали.







Тестирование

Для теста возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part119\ под новым именем TestDoEasy119.mq5.

Единственное отличие советника от прошлой версии — создадим 15 вкладок в элементе управления TabControl:

pnl.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL,InpTabControlX,InpTabControlY,pnl.Width()- 30 ,pnl.Height()- 40 , clrNONE , 255 , true , false ); CTabControl *tc=pnl.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL, 0 ); if (tc!= NULL ) { tc.SetTabSizeMode((ENUM_CANV_ELEMENT_TAB_SIZE_MODE)InpTabPageSizeMode); tc.SetAlignment((ENUM_CANV_ELEMENT_ALIGNMENT)InpHeaderAlignment); tc.SetMultiline(InpTabCtrlMultiline); tc.SetHeaderPadding( 6 , 0 ); tc.CreateTabPages( 15 , 0 , 56 , 20 ,TextByLanguage( "Вкладка" , "TabPage" )); for ( int j= 0 ;j<tc.TabPages();j++) { tc.CreateNewElement(j,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, 60 , 20 , 80 , 20 , clrDodgerBlue , 255 , true , false ); CLabel *label=tc.GetTabElement(j, 0 ); if (label== NULL ) continue ; label.SetText( "TabPage" + string (j+ 1 )); } }

Можно было оставить как и было — 11 вкладок, но для тестирования работоспособности и поиска некоторых "багов" я увеличил количество вкладок. Так что это количество — просто результат отладки и поиска неисправностей при смещении выделенного заголовка за пределы контейнера с двух сторон.



Скомпилируем советник и запустим его на графике:





Как видим, всё, что хотели сегодня сделать — всё работает, как и задумывалось.

Есть две недоработки: если навести курсор на область заголовка вкладки, которая скрыта, то заголовок реагирует изменением цвета, как будто он в этом месте видимый. Это причина того, что активная область элемента не меняет своих размеров при изменении размеров видимой области. Для исправления нужно будет рассчитывать и менять размеры активной области в соответствии с видимой.

Вторая недоработка — если сместить выбранный заголовок за пределы контейнера и переместить панель, то два пикселя скрытого заголовка отобразятся. Это связано с указанием размеров вкладки для расчёта области видимости, так как выбранный заголовок увеличивается в размерах с каждой стороны на два пикселя. Для исправления нужно продумать как внутри объекта-заголовка вкладки получать размер соседнего заголовка, по которому и рассчитывать размеры области видимости.

Этим займёмся уже в последующих статьях наряду с разработкой нового WinForms-объекта.







Что дальше

В следующей статье начнём разработку WinForms-объекта SplitContainer.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки, файлы тестового советника и индикатора контроля событий графиков для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно. При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

*Статьи этой серии:





DoEasy. Элементы управления (Часть 13): Оптимизация взаимодействия WinForms-объектов с мышкой, начало разработки WinForms-объекта TabControl

DoEasy. Элементы управления (Часть 14): Новый алгоритм именования графических элементов. Продолжаем работу над WinForms-объектом TabControl

DoEasy. Элементы управления (Часть 15): WinForms-объект TabControl — несколько рядов заголовков вкладок, методы работы с вкладками

DoEasy. Элементы управления (Часть 16): WinForms-объект TabControl — несколько рядов заголовков вкладок, режим растягивания заголовков под размеры контейнера

DoEasy. Элементы управления (Часть 17): Отсечение невидимых участков объектов, вспомогательные WinForms-объекты кнопки со стрелками

DoEasy. Элементы управления (Часть 18): Готовим функционал для прокрутки вкладок в TabControl

