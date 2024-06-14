Как заработать, выполняя заказы трейдеров в сервисе "Фриланс"

Фриланс для алготрейдеров



MQL5 Фриланс — это специализированный сервис для разработчиков торговых приложений. Именно сюда обращаются трейдеры-практики, когда им для торговли необходимы торговые роботы, индикаторы и другие утилиты на MQL5/MQL4, Python, С++ и других современных языках программирования.

Фриланс-сервис на MQL5.com появился в июне 2010 года и за 14 лет своего существования дал возможность хорошо зарабатывать профессиональным разработчикам. На июнь 2024 года здесь выполнено более 100 000 работ общей стоимостью около $7 млн.

54 тысячи разработчиков за прошедшие 14 лет брались за написание торговых программ и более 25 000 заказчиков остались удовлетворены их работой. Стандартный доход девелопера, активно работающего во Фрилансе, может составлять несколько тысяч долларов в месяц. Столько же можете заработать и вы.

Вашими потенциальными заказчиками являются миллионы трейдеров, торгующих на платформе MetaTrader, они попадают во Фриланс прямо из терминала.













Отлаженные рабочие процессы



К вашим услугам — удобный и проверенный функционал, вам лишь остается сосредоточиться на главном: выбрать подходящую работу и оставить заявку на ее выполнение, указав примерные сроки и стоимость. Все рабочие процессы происходят внутри сервиса, поэтому ваши интересы защищены: здесь вы получаете работу от заказчика, здесь вы ее выполняете и здесь же получаете оплату. Такой механизм удобен, безопасен и позволяет не думать о посторонних вещах.

Работа во Фрилансе разбита на этапы, каждый из которых фиксируется в системе:





Все шаги подтверждаются как заказчиком, так и исполнителем. Согласуйте условия работы, техническое задание и заключите соглашение — деньги автоматически зарезервируются на счете заказчика для оплаты.

После принятия заказчиком предоставленного решения система автоматически перечислит замороженные на счету заказчика средства на ваш счет.

Все заказы отображаются на главной странице сервиса. У вас есть возможность сортировать их по дате создания, стоимости или названию работы:





Выберите подходящий заказ, укажите срок и бюджет, отправьте заявку на выполнение:









Текущие заявки на выполнение работы видны всем пользователям MQL5.community, но при этом все претенденты являются анонимными. Для каждого разработчика показывается только его номер, рейтинг, статистика по выполненным работам и текущая загруженность.

Не забудьте прокрутить станицу и заглянуть в блок «Похожие заказы», возможно, там есть то, что также вас заинтересует:





Получите статус продавца, чтобы брать заказы во Фрилансе на сайте MQL5.com. Запросите статус продавца и начните зарабатывать на MQL5-сервисах.



Итак, вы уже знаете, как выглядит схема работы с заказчиком, а возможно, даже выполняли заказы. Имейте в виду, что вы не единственный разработчик, который претендует на фриланс-работы.





Как максимизировать свой доход?

Регулярно следите за новыми заявками в сервисе и возьмите за правило ежедневно мониторить "Фриланс". Привлекательная работа с высокой стартовой ценой всегда собирает в комментариях множество разработчиков, согласных за нее взяться. Поэтому промедление может вам стоить отличного заказа и пары сотен долларов. Не спите!



Обязательно пропишите у себя в профиле MetaQuotes ID для получения своевременных уведомлений. Указав в профиле свой MetaQuotes ID, вы будете получать уведомления о следующих важных событиях:

Личные сообщения, включая текст самих сообщений

Сообщения переписки между заказчиком и исполнителем в сервисе Фриланс

Изменения статуса ваших публикации в Code Base, Статьях, Маркете и Сигналах

Модераторские комментарии к вашим публикациям в Code Base, Статьях, Маркете и Сигналах

Информационные сообщения об арендованном виртуальном хостинге

Комментарии к темам на форуме и постам в блогах



Анонсы о новых публикациях Code Base и Статьях

Сообщения о новых заказах в сервисе Фриланс

Уведомления о прохождении регистрации в качестве Продавца в Маркете

Еще один момент, на который стоит обратить внимание: англоязычные заявки. Обычно все стремятся выбрать себе работу в русскоязычном отделе и забывают переключить язык, чтобы посмотреть новые заказы на английском. И очень зря — там постоянно публикуется достаточное количество работ, и при этом к вашим услугам встроенный переводчик, который позволяет общаться на любом языке.







Обратите внимание на ваш профиль.

Напишите о себе , своих ключевых навыках и участии в различных проектах.

, своих ключевых навыках и участии в различных проектах. Перечислите ваши преимущества как исполнителя работ, загрузите хороший аватар и поставьте качественную картинку на обложку.

как исполнителя работ, загрузите хороший аватар и поставьте качественную картинку на обложку. Опишите уже выполненные заказы или просто интересные случаи из практики на своей стене. На все это обратит внимание потенциальный заказчик, который может выбрать вас для персональной работы.







Просите заказчиков написать справедливый отзыв на вашу работу. Хорошо выполненный проект всегда получит хорошую оценку, не беспокойтесь. Трейдерам же такие отзывы помогают сориентироваться и выбрать среди множества исполнителей, претендующих на его заявку, самого подходящего.















Пользуйтесь подсказками во Фрилансе

Фриланс позволит вам экономить время на базовые переписки с заказчиком, используя специальный сервис Подсказки.

Мы собрали предложения постоянных исполнителей работ и на их основе создали краткие подсказки с картинками. Все вопросы и ответы сгруппированы по Категориям для удобства поиска — достаточно всего лишь нажать кнопку «Как сделать …», чтобы получить список наиболее частых вопросов и сделать поиск по ключевым словам.









Каждую из этих подсказок можно найти и использовать, не покидая работу. Чтобы вставить в чат ответ на выбранный вопрос, достаточно кликнуть по нему мышкой. Используйте Подсказки, чтобы экономить время, используя доступные решения.





Кратко о сервисе Фриланс для алготрейдинга



Прямой доступ к заказчикам. Миллионы трейдеров на платформе MetaTrader могут найти вас через терминал, что обеспечивает постоянный поток заказов. Удобные рабочие процессы. Все этапы работы, от подачи заявки до получения оплаты, происходят внутри сервиса, что делает процесс безопасным и эффективным. Деньги автоматически резервируются на счете заказчика и перечисляются исполнителю после принятия работы. Прозрачность и контроль. Все шаги работы фиксируются и подтверждаются как заказчиком, так и исполнителем, что минимизирует риски недоразумений. Обширные возможности поиска заказов. Вы можете сортировать заказы по дате создания, стоимости и названию, что упрощает поиск подходящих задач. Поддержка и уведомления. Уведомления о новых заказах и сообщения от заказчиков не дадут вам пропустить выгодные предложения. Встроенный переводчик позволит общаться с заказчиками на любом языке.

Сотни профессиональных программистов на MQL4 и MQL5 выполняют ежедневно десятки заказов для трейдеров. И самые успешные разработчики во Фрилансе заработали от $60 000 до $220 000.













