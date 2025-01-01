ДокументацияРазделы
Перечисления для работы с матрицами и векторами

В этом разделе описаны перечисления, которые используются в различных методах работы с матрицами и векторами.

 

ENUM_AVERAGE_MODE

Перечисление типов усреднения.

Идентификатор

Описание

AVERAGE_NONE

Никакого усреднения. Результаты отдаются по каждой метке отдельно

AVERAGE_BINARY

Результат по метке 1 для двоичной классификации

AVERAGE_MICRO

Результат по усреднённой матрице ошибок (confusion matrix)

AVERAGE_MACRO

Усреднённый результат из результатов по матрицам ошибок каждой метки

AVERAGE_WEIGHTED

Взвешенный усреднённый результат

 

ENUM_VECTOR_NORM

Перечисление векторных норм для vector::Norm.

Идентификатор

Описание

VECTOR_NORM_INF

Бесконечная норма

VECTOR_NORM_MINUS_INF

Отрицательная бесконечная норма

VECTOR_NORM_P

P-норма

 

ENUM_MATRIX_NORM

Перечисление матричных норм для matrix::Norm и для получения числа обусловленности матрицы matrix::Cond.

Идентификатор

Описание

MATRIX_NORM_FROBENIUS

Норма Фробениуса

MATRIX_NORM_SPECTRAL

Спектральная норма

MATRIX_NORM_NUCLEAR

Ядерная норма

MATRIX_NORM_INF

Бесконечная норма

MATRIX_NORM_P1

Норма P1

MATRIX_NORM_P2

Норма P2

MATRIX_NORM_MINUS_INF

Отрицательная бесконечная норма

MATRIX_NORM_MINUS_P1

Отрицательная норма P1

MATRIX_NORM_MINUS_P2

Отрицательная норма P2

 

ENUM_VECTOR_CONVOLVE

Перечисление для конволюции vector::Convolve и кросс-корреляции vector::Correlate.

Идентификатор

Описание

VECTOR_CONVOLVE_FULL

Полная свертка

VECTOR_CONVOLVE_SAME

Конволюция с типом same

VECTOR_CONVOLVE_VALID

Конволюция с типом valid

 

ENUM_REGRESSION_METRIC

Перечисление регрессионных метрик для vector::RegressionMetric.

Идентификатор

Описание

REGRESSION_MAE

Средняя абсолютная ошибка

REGRESSION_MSE

Среднеквадратичная ошибка

REGRESSION_RMSE

Корень из среднеквадратичной ошибки

REGRESSION_R2

R-квадрат

REGRESSION_MAPE

Средняя абсолютная процентная ошибка

REGRESSION_MSPE

Среднеквадратичная процентная ошибка

REGRESSION_RMSLE

Корень из среднеквадратичной логарифмической ошибки

REGRESSION_SMAPE

Симметричная средняя абсолютная процентная ошибка

REGRESSION_MAXE

Максимальная абсолютная ошибка

REGRESSION_MEDE

Медианная абсолютная ошибка

REGRESSION_MPD

Среднее пуассоновское отклонение

REGRESSION_MGD

Среднее гамма-отклонение

REGRESSION_EXPV

Объяснённая дисперсия

 

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC

Перечисление метрик для задач классификации.

Идентификатор

Описание

CLASSIFICATION_ACCURACY

Общая точность предсказаний по всем классам, доля правильных ответов

CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION

Усреднённая точность модели

CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY

Сбалансированная точность предсказаний

CLASSIFICATION_F1

F1-мера. Гармоническое среднее между точностью (precision) и полнотой(recall) модели

CLASSIFICATION_JACCARD

Мера Жаккара

CLASSIFICATION_PRECISION

Точность модели

CLASSIFICATION_RECALL

Полнота модели

CLASSIFICATION_ROC_AUC

Площадь под кривой ошибок

CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY

Частота появления правильной метки в топе из k предсказанных меток

 

ENUM_LOSS_FUNCTION

Перечисление для расчёта функции потерь vector::Loss.

Идентификатор

Описание

LOSS_MSE

Среднеквадратичная ошибка

LOSS_MAE

Средняя абсолютная ошибка

LOSS_CCE

Категориальная кроссэнтропия

LOSS_BCE

Бинарная кроссэнтропия

LOSS_MAPE

Средняя абсолютная ошибка в процентах

LOSS_MSLE

Среднеквадратическая логарифмическая ошибка

LOSS_KLD

Дивергенция Кульбака-Лейблера

LOSS_COSINE

Косинусное сходство/близость

LOSS_POISSON

Функция потерь Пуассона

LOSS_HINGE

Кусочно-линейная функция потерь (Hinge loss)

LOSS_SQ_HINGE

Квадратичная кусочно-линейная функция потерь

LOSS_CAT_HINGE

Категориальная кусочно-линейная функция потерь

LOSS_LOG_COSH

Логарифм гиперболического косинуса

LOSS_HUBER

Функция потерь Юбера

 

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION

Перечисление для активационной функции vector::Activation и производной активационной функции vector::Derivative.

Идентификатор

Описание

Параметры

AF_NONE

Функция активации не используется, значение на входе передается на выход

 

AF_ELU

Экспоненциальная линейная единица

 

AF_EXP

Экспоненциальная

 

AF_GELU

Линейная единица ошибки Гаусса

 

AF_HARD_SIGMOID

Жесткий сигмоид

 

AF_LINEAR

Линейная

 

AF_LRELU

Линейный выпрямитель с "утечкой" (Leaky ReLU)

 

AF_RELU

Усеченное линейное преобразование ReLU

 

AF_SELU

Масштабированная экспоненциальная линейная функция (Scaled ELU)

 

AF_SIGMOID

Сигмоид

 

AF_SOFTMAX

Softmax

 

AF_SOFTPLUS

Softplus

 

AF_SOFTSIGN

Softsign

 

AF_SWISH

Swish-функция

 

AF_TANH

Гиперболический тангенс

 

AF_TRELU

Линейный выпрямитель с порогом

 

 

ENUM_SORT_MODE

Перечисление типов сортировки для функции Sort.

Идентификатор

Описание

SORT_ASCENDING

Сортировка по возрастанию

SORT_DESCENDING

Сортировка по убыванию

 

ENUM_MATRIX_AXIS

Перечисление для указания оси

Идентификатор

Описание

AXIS_NONE

Ось не задана

AXIS_HORZ

Горизонтальная ось

AXIS_VERT

Вертикальная ось

 

 