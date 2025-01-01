Перечисления для работы с матрицами и векторами

В этом разделе описаны перечисления, которые используются в различных методах работы с матрицами и векторами.

ENUM_AVERAGE_MODE

Перечисление типов усреднения.

Идентификатор Описание AVERAGE_NONE Никакого усреднения. Результаты отдаются по каждой метке отдельно AVERAGE_BINARY Результат по метке 1 для двоичной классификации AVERAGE_MICRO Результат по усреднённой матрице ошибок (confusion matrix) AVERAGE_MACRO Усреднённый результат из результатов по матрицам ошибок каждой метки AVERAGE_WEIGHTED Взвешенный усреднённый результат

ENUM_VECTOR_NORM

Перечисление векторных норм для vector::Norm.

Идентификатор Описание VECTOR_NORM_INF Бесконечная норма VECTOR_NORM_MINUS_INF Отрицательная бесконечная норма VECTOR_NORM_P P-норма

ENUM_MATRIX_NORM

Перечисление матричных норм для matrix::Norm и для получения числа обусловленности матрицы matrix::Cond.

Идентификатор Описание MATRIX_NORM_FROBENIUS Норма Фробениуса MATRIX_NORM_SPECTRAL Спектральная норма MATRIX_NORM_NUCLEAR Ядерная норма MATRIX_NORM_INF Бесконечная норма MATRIX_NORM_P1 Норма P1 MATRIX_NORM_P2 Норма P2 MATRIX_NORM_MINUS_INF Отрицательная бесконечная норма MATRIX_NORM_MINUS_P1 Отрицательная норма P1 MATRIX_NORM_MINUS_P2 Отрицательная норма P2

ENUM_VECTOR_CONVOLVE

Перечисление для конволюции vector::Convolve и кросс-корреляции vector::Correlate.

Идентификатор Описание VECTOR_CONVOLVE_FULL Полная свертка VECTOR_CONVOLVE_SAME Конволюция с типом same VECTOR_CONVOLVE_VALID Конволюция с типом valid

ENUM_REGRESSION_METRIC

Перечисление регрессионных метрик для vector::RegressionMetric.

Идентификатор Описание REGRESSION_MAE Средняя абсолютная ошибка REGRESSION_MSE Среднеквадратичная ошибка REGRESSION_RMSE Корень из среднеквадратичной ошибки REGRESSION_R2 R-квадрат REGRESSION_MAPE Средняя абсолютная процентная ошибка REGRESSION_MSPE Среднеквадратичная процентная ошибка REGRESSION_RMSLE Корень из среднеквадратичной логарифмической ошибки REGRESSION_SMAPE Симметричная средняя абсолютная процентная ошибка REGRESSION_MAXE Максимальная абсолютная ошибка REGRESSION_MEDE Медианная абсолютная ошибка REGRESSION_MPD Среднее пуассоновское отклонение REGRESSION_MGD Среднее гамма-отклонение REGRESSION_EXPV Объяснённая дисперсия

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC

Перечисление метрик для задач классификации.

Идентификатор Описание CLASSIFICATION_ACCURACY Общая точность предсказаний по всем классам, доля правильных ответов CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION Усреднённая точность модели CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY Сбалансированная точность предсказаний CLASSIFICATION_F1 F1-мера. Гармоническое среднее между точностью (precision) и полнотой(recall) модели CLASSIFICATION_JACCARD Мера Жаккара CLASSIFICATION_PRECISION Точность модели CLASSIFICATION_RECALL Полнота модели CLASSIFICATION_ROC_AUC Площадь под кривой ошибок CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY Частота появления правильной метки в топе из k предсказанных меток

ENUM_LOSS_FUNCTION

Перечисление для расчёта функции потерь vector::Loss.

Идентификатор Описание LOSS_MSE Среднеквадратичная ошибка LOSS_MAE Средняя абсолютная ошибка LOSS_CCE Категориальная кроссэнтропия LOSS_BCE Бинарная кроссэнтропия LOSS_MAPE Средняя абсолютная ошибка в процентах LOSS_MSLE Среднеквадратическая логарифмическая ошибка LOSS_KLD Дивергенция Кульбака-Лейблера LOSS_COSINE Косинусное сходство/близость LOSS_POISSON Функция потерь Пуассона LOSS_HINGE Кусочно-линейная функция потерь (Hinge loss) LOSS_SQ_HINGE Квадратичная кусочно-линейная функция потерь LOSS_CAT_HINGE Категориальная кусочно-линейная функция потерь LOSS_LOG_COSH Логарифм гиперболического косинуса LOSS_HUBER Функция потерь Юбера

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION

Перечисление для активационной функции vector::Activation и производной активационной функции vector::Derivative.

Идентификатор Описание Параметры AF_NONE Функция активации не используется, значение на входе передается на выход AF_ELU Экспоненциальная линейная единица AF_EXP Экспоненциальная AF_GELU Линейная единица ошибки Гаусса AF_HARD_SIGMOID Жесткий сигмоид AF_LINEAR Линейная AF_LRELU Линейный выпрямитель с "утечкой" (Leaky ReLU) AF_RELU Усеченное линейное преобразование ReLU AF_SELU Масштабированная экспоненциальная линейная функция (Scaled ELU) AF_SIGMOID Сигмоид AF_SOFTMAX Softmax AF_SOFTPLUS Softplus AF_SOFTSIGN Softsign AF_SWISH Swish-функция AF_TANH Гиперболический тангенс AF_TRELU Линейный выпрямитель с порогом

ENUM_SORT_MODE

Перечисление типов сортировки для функции Sort.

Идентификатор Описание SORT_ASCENDING Сортировка по возрастанию SORT_DESCENDING Сортировка по убыванию

ENUM_MATRIX_AXIS

Перечисление для указания оси