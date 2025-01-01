- Перечисления
Перечисления для работы с матрицами и векторами
В этом разделе описаны перечисления, которые используются в различных методах работы с матрицами и векторами.
Перечисление типов усреднения.
|
Идентификатор
|
Описание
|
AVERAGE_NONE
|
Никакого усреднения. Результаты отдаются по каждой метке отдельно
|
AVERAGE_BINARY
|
Результат по метке 1 для двоичной классификации
|
AVERAGE_MICRO
|
Результат по усреднённой матрице ошибок (confusion matrix)
|
AVERAGE_MACRO
|
Усреднённый результат из результатов по матрицам ошибок каждой метки
|
AVERAGE_WEIGHTED
|
Взвешенный усреднённый результат
Перечисление векторных норм для vector::Norm.
|
Идентификатор
|
Описание
|
VECTOR_NORM_INF
|
Бесконечная норма
|
VECTOR_NORM_MINUS_INF
|
Отрицательная бесконечная норма
|
VECTOR_NORM_P
|
P-норма
Перечисление матричных норм для matrix::Norm и для получения числа обусловленности матрицы matrix::Cond.
|
Идентификатор
|
Описание
|
MATRIX_NORM_FROBENIUS
|
Норма Фробениуса
|
MATRIX_NORM_SPECTRAL
|
Спектральная норма
|
MATRIX_NORM_NUCLEAR
|
Ядерная норма
|
MATRIX_NORM_INF
|
Бесконечная норма
|
MATRIX_NORM_P1
|
Норма P1
|
MATRIX_NORM_P2
|
Норма P2
|
MATRIX_NORM_MINUS_INF
|
Отрицательная бесконечная норма
|
MATRIX_NORM_MINUS_P1
|
Отрицательная норма P1
|
MATRIX_NORM_MINUS_P2
|
Отрицательная норма P2
Перечисление для конволюции vector::Convolve и кросс-корреляции vector::Correlate.
|
Идентификатор
|
Описание
|
VECTOR_CONVOLVE_FULL
|
Полная свертка
|
VECTOR_CONVOLVE_SAME
|
Конволюция с типом same
|
VECTOR_CONVOLVE_VALID
|
Конволюция с типом valid
Перечисление регрессионных метрик для vector::RegressionMetric.
|
Идентификатор
|
Описание
|
REGRESSION_MAE
|
Средняя абсолютная ошибка
|
REGRESSION_MSE
|
Среднеквадратичная ошибка
|
REGRESSION_RMSE
|
Корень из среднеквадратичной ошибки
|
REGRESSION_R2
|
R-квадрат
|
REGRESSION_MAPE
|
Средняя абсолютная процентная ошибка
|
REGRESSION_MSPE
|
Среднеквадратичная процентная ошибка
|
REGRESSION_RMSLE
|
Корень из среднеквадратичной логарифмической ошибки
|
REGRESSION_SMAPE
|
Симметричная средняя абсолютная процентная ошибка
|
REGRESSION_MAXE
|
Максимальная абсолютная ошибка
|
REGRESSION_MEDE
|
Медианная абсолютная ошибка
|
REGRESSION_MPD
|
Среднее пуассоновское отклонение
|
REGRESSION_MGD
|
Среднее гамма-отклонение
|
REGRESSION_EXPV
|
Объяснённая дисперсия
Перечисление метрик для задач классификации.
|
Идентификатор
|
Описание
|
CLASSIFICATION_ACCURACY
|
Общая точность предсказаний по всем классам, доля правильных ответов
|
CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION
|
Усреднённая точность модели
|
CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY
|
Сбалансированная точность предсказаний
|
CLASSIFICATION_F1
|
F1-мера. Гармоническое среднее между точностью (precision) и полнотой(recall) модели
|
CLASSIFICATION_JACCARD
|
Мера Жаккара
|
CLASSIFICATION_PRECISION
|
Точность модели
|
CLASSIFICATION_RECALL
|
Полнота модели
|
CLASSIFICATION_ROC_AUC
|
Площадь под кривой ошибок
|
CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY
|
Частота появления правильной метки в топе из k предсказанных меток
Перечисление для расчёта функции потерь vector::Loss.
|
Идентификатор
|
Описание
|
LOSS_MSE
|
Среднеквадратичная ошибка
|
LOSS_MAE
|
Средняя абсолютная ошибка
|
LOSS_CCE
|
Категориальная кроссэнтропия
|
LOSS_BCE
|
Бинарная кроссэнтропия
|
LOSS_MAPE
|
Средняя абсолютная ошибка в процентах
|
LOSS_MSLE
|
Среднеквадратическая логарифмическая ошибка
|
LOSS_KLD
|
Дивергенция Кульбака-Лейблера
|
LOSS_COSINE
|
Косинусное сходство/близость
|
LOSS_POISSON
|
Функция потерь Пуассона
|
LOSS_HINGE
|
Кусочно-линейная функция потерь (Hinge loss)
|
LOSS_SQ_HINGE
|
Квадратичная кусочно-линейная функция потерь
|
LOSS_CAT_HINGE
|
Категориальная кусочно-линейная функция потерь
|
LOSS_LOG_COSH
|
Логарифм гиперболического косинуса
|
LOSS_HUBER
|
Функция потерь Юбера
Перечисление для активационной функции vector::Activation и производной активационной функции vector::Derivative.
|
Идентификатор
|
Описание
|
Параметры
|
AF_NONE
|
Функция активации не используется, значение на входе передается на выход
|
|
AF_ELU
|
Экспоненциальная линейная единица
|
|
AF_EXP
|
Экспоненциальная
|
|
AF_GELU
|
Линейная единица ошибки Гаусса
|
|
AF_HARD_SIGMOID
|
Жесткий сигмоид
|
|
AF_LINEAR
|
Линейная
|
|
AF_LRELU
|
Линейный выпрямитель с "утечкой" (Leaky ReLU)
|
|
AF_RELU
|
Усеченное линейное преобразование ReLU
|
|
AF_SELU
|
Масштабированная экспоненциальная линейная функция (Scaled ELU)
|
|
AF_SIGMOID
|
Сигмоид
|
|
AF_SOFTMAX
|
Softmax
|
|
AF_SOFTPLUS
|
Softplus
|
|
AF_SOFTSIGN
|
Softsign
|
|
AF_SWISH
|
Swish-функция
|
|
AF_TANH
|
Гиперболический тангенс
|
|
AF_TRELU
|
Линейный выпрямитель с порогом
|
Перечисление типов сортировки для функции Sort.
|
Идентификатор
|
Описание
|
SORT_ASCENDING
|
Сортировка по возрастанию
|
SORT_DESCENDING
|
Сортировка по убыванию
Перечисление для указания оси
|
Идентификатор
|
Описание
|
AXIS_NONE
|
Ось не задана
|
AXIS_HORZ
|
Горизонтальная ось
|
AXIS_VERT
|
Вертикальная ось