Реальный автор:

Сергей Бочканов. Сайт проекта ALGLIB - http://www.alglib.net/. История библиотеки берет своё начало в далеком 1999 году.



ALGLIB - одна из самых больших и полных математических библиотек



Вам необходимо произвести быстрое Фурье-преобразование? Решить систему дифференциальных уравнений? Или произвести сложный анализ данных? И чтобы все методы были собраны в одном месте, да еще и в исходном коде? Тогда выбирайте библиотеку численных методов ALGLIB!



На сегодняшний день ALGLIB является одной из лучших библиотек алгоритмов, написанных на нескольких языках. Вот что говорится о ней на официальном сайте проекта:



ALGLIB - это кросс-платформенная библиотека численного анализа, поддерживающая несколько языков программирования (C++, C#, Pascal, VBA) и несколько операционных систем (Windows, Linux, Solaris). Возможности ALGLIB включают в себя: Линейную алгебру (прямые алгоритмы, EVD, SVD)

Решение систем уравнений (линейных и нелинейных)

Интерполяцию

Оптимизацию

FFT

Численное интегрирование

Линейную и нелинейную аппроксимацию по МНК

Решение обыкновенных ДУ

Вычисление специальных функций

Статистику (описательную статистику и проверку гипотез)

Анализ данных - классификацию, регрессию, в т.ч. с использованием нейронных сетей

Реализацию алгоритмов линейной алгебры, интерполяции и т.д. в арифметике высокой точности (с использованием MPFR) За что выбрать ALGLIB? За то, что библиотека ALGLIB: переносима . Она может быть откомпилирована практически на любой платформе с использованием практически любого компилятора.

. Она может быть откомпилирована практически на любой платформе с использованием практически любого компилятора. проста в использовании . Поддерживает много языков программирования. Если вы используете один язык, вы не должны изучать другой (например, FORTRAN) чтобы откомпилировать внешнюю библиотеку.

. Поддерживает много языков программирования. Если вы используете один язык, вы не должны изучать другой (например, FORTRAN) чтобы откомпилировать внешнюю библиотеку. распространяется вместе с исходным кодом . И может быть использована на условиях GPL 2+.

. И может быть использована на условиях GPL 2+. подходит и для коммерческих пользователей. Те, кто хочет использовать ALGLIB в коммерческой программе, могут купить коммерческую лицензию

Большим плюсом проекта ALGLIB является то, что библиотека постоянно развивается, добавляются новые функции и вносятся исправления по замечаниям пользователей. Последняя текущая версия 4.0.

Кроме того, библиотека ALGLIB содержит огромный набор тесткейсов, максимально покрывающих функционал предлагаемых методов. Это позволит вам самостоятельно произвести тесты и сообщить о найденных ошибках авторам проекта.







Здесь представлен представлен перевод ALGLIB версии 3.19.



Для работы с библиотекой нужно использовать статические функции класса CAlglib - все функции библиотеки для удобства вынесены в системный класс CAlgib в виде статических функций.

Помимо небольшого демонстрационного скрипта usealglib.mq5, прилагаются переведенные скрипты-тесткейсы - testclasses.mq5 и testinterfaces.mq5. Для запуска тесткейсов используются одноименные включаемые файлы testclasses.mqh и testinterfaces.mqh, которые должны находиться в папке \MQL5\Scripts\Alglib\Testcases\.

Внимание: Выполнение скрипта testclasses.mq5 занимает продолжительное время (около 8 минут).



Подробнее о пакетах портированной библиотеки ALGLIB MQL5:



Пакеты

Описание

alglib.mqh

Главный пакет библиотеки, включает в себя пользовательские функции. Именно к этим функциям нужно обращаться для работы с библиотекой.

alglibinternal.mqh

Вспомогательные классы, которые необходимы для работы других пакетов библиотеки. alglibmisc.mqh Пакет содержит классы: CHighQualityRand - генератор случайных чисел высокой степени точности. CNearestNeighbor - построение и решения KD - деревьев. ap.mqh Пакет так же содержит вспомогательные классы, необходимые для других пакетов.

bitconvert.mqh Классы и функции, которые являются базовыми в С++, но отсутствуют в качестве встроенных в MQL5:

BitConverter - класс, преобразующий числа типа int и double в массив битов, и наоборот. CInfOrNaN - класс генерации "не чисел" и плюс/минус бесконечности, а также их генерации. ArrayReverse - функция обращения элементов массива. GetSelectionString - функция получения строки, собранной из элементов массива типа char. MathSign - функция вычисления знака числа. MathSinh - функция вычисления гиперболического синуса. MathCosh - функция вычисления гиперболического косинуса. MathTanh - функция вычисления гиперболического тангенса.

dataanalysis.mqh Классы анализа данных:

CBdSS - вычисление функций ошибок.

CDForest - работа с лесами деревьев решений. CKMeans - кластеризация алгоритмом k-means++. CLDA - линейный дискриминантный анализ. CLinReg - линейная регрессия. CMLPBase - многослойный персептрон (нейронные сети). CLogit - множественная логит-регрессия. CMarkovCPD - цепи Маркова для данных о населении.

CMLPTrain - обучение многослойного персептрона. CMLPE - ансамбли нейронных сетей. CPCAnalysis - метод главных компонент. delegatefunctions.mqh Пакет содержит классы, созданные как замена для делегатов. Объекты этих классов - функции, которые оптимизируются в некоторых методах библиотеки.

diffequations.mqh Класс для решения обыкновенных дифференциальных уравнений:

CODESolver - решение обыкновенных дифференциальных уравнений. fasttransforms.mqh Классы быстрых преобразований:

CFastFourierTransform - быстрое преобразование Фурье. CConv - свертка. CCorr - кросс-корреляция. CFastHartleyTransform - быстрое преобразование Хартли.

integration.mqh Классы численного интегрирования:

CGaussQ - квадратурные формулы Гаусса. CGaussKronrodQ - квадратурные формулы Гаусса-Кронрода. CAutoGK - адаптивный интегратор.

interpolation.mqh Классы интерполяции, аппроксимации и численного дифференцирования:

CIDWInt - интерполяция и аппроксимация по обратному средневзвешенному расстоянию. CRatInt - рациональная интерполяция. CPolInt - полиномиальная интерполяция. CSpline1D - одномерная сплайн-интерполяция. CLSFit - аппроксимация линейным или нелинейным МНК. CPSpline - параметрическая сплайн-интерполяция.

CSpline2D - двухмерная сплайн-интерполяция. linalg.mqh Классы вычисления некоторых операций линейной алгебры:

COrtFac - QR/LQ декомпозиции, декомпозиции Хессенберга и двухдиагональных, трехдиагональных матриц. CEigenVDetect - нахождение собственных чисел и векторов. CMatGen - генерация случайных матриц. CTrFac - декомпозиция LU и декомпозиция Холецкого. CRCond - оценка числа обусловленности матрицы. CMatInv - обращение матрицы. CBdSingValueDecompose - сингулярное разложение бидиагональных матрицы. CSingValueDecompose - сингулярное разложение матрицы. CFbls - быстрые базовые линейные решения. CMatDet - вычисление определителя матрицы. CSpdGEVD - нахождение собственных чисел и векторов в обобщенных симметричных матрицах. CInverseUpdate - обращение и обновление матриц. CSchur - декомпозиция Исая Шура.

matrix.mqh Классы матриц: целочисленных, непрерывных и комплексных.

optimization.mqh Классы одномерной и многомерной оптимизации:

CMinCG - оптимизация методом сопряженных градиентов. CMinBLEIC - оптимизация с линейными ограничениями в виде равенств и неравенств. CMinLBFGS - оптимизация способом последовательного построения и уточнения квадратичной модели функции. CMinQP - квадратичное программирование с линейными ограничениями в виде равенств и неравенств. CMinLM - оптимизация методом Левенберга-Марквардта. CMinComp - функции обратной совместимости.

solvers.mqh Классы решения систем линейных и нелинейных уравнений:

CDenseSolver - решение систем линейных уравнений. CNlEq - решение систем нелинейных уравнений. specialfunctions.mqh Классы функций распределения, интегралов, полиномов:

CGammaFunc - Гамма-функция. CIncGammaF - неполная Гамма-функция. CBetaF - Бета-функция. CIncBetaF - неполная Бета-функция. CPsiF - пси-функция. CAiryF - функции Эйри. CBessel - функции Бесселя целого порядка. CJacobianElliptic - эллиптические функции Якоби. CDawson - интеграл Доусона. CTrigIntegrals - тригонометрические интегралы. CElliptic - эллиптические интегралы первого и второго рода. CExpIntegrals - экспоненциальные интегралы. CFresnel - интегралы Френеля. CHermite - полиномы Эрмита. CChebyshev - полиномы Чебышева. CLaguerre - полиномы Лагерра. CLegendre - полиномы Лежандра. CChiSquareDistr - хи-квадрат распределение. CBinomialDistr - биномиальное распределение. CNormalDistr - нормальное распределение. CPoissonDistr - распределение Пуассона. CStudenttDistr - t-распределение Стъюдента. CFDistr - F-распределение. statistics.mqh Классы статистического анализа данных:

CBaseStat - базовые статистические методы. CCorrTests - тест на значимость коэффициента корреляции. CJarqueBera - критерий Жака-Бера. CMannWhitneyU - U-критерий Манна-Уитни. CSignTest - критерий знаков. CStudentTests - t-тесты Стьюдента. CVarianceTests - F-тест и тест хи-квадрат. CWilcoxonSignedRank - W-критерий Уилкоксона.





Код:

Функции библиотеки имеют развернутые комментарии, с инструкциями об использовании.

static bool CBaseStat::SampleMoments( const double &cx[], const int n, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis) { if (!CAp::Assert(n>= 0 , __FUNCTION__ + ": the error variable" )) return ( false ); if (!CAp::Assert(CAp::Len(cx)>=n, __FUNCTION__ + ": length(x)<n" )) return ( false ); if (!CAp::Assert(CApServ::IsFiniteVector(cx,n), __FUNCTION__ + ": x is not finite vector" )) return ( false ); double v= 0 ; double v1= 0 ; double v2= 0 ; double stddev= 0 ; mean= 0 ; variance= 0 ; skewness= 0 ; kurtosis= 0 ; if (n<= 0 ) return ( true ); for ( int i= 0 ;i<n;i++) mean+=cx[i]; mean/=n; if (n!= 1 ) { for ( int i= 0 ;i<n;i++) v1+=CMath::Sqr(cx[i]-mean); for ( int i= 0 ;i<n;i++) v2+=cx[i]-mean; v2=CMath::Sqr(v2)/n; variance=(v1-v2)/(n- 1 ); stddev= MathSqrt (variance); } else variance= EMPTY_VALUE ; if (stddev!= 0 ) { for ( int i= 0 ;i<n;i++) { v=(cx[i]-mean)/stddev; v2=CMath::Sqr(v); skewness+=v2*v; kurtosis+=CMath::Sqr(v2); } skewness=skewness/n; kurtosis=kurtosis/n- 3 ; } return ( true ); }

Для работы с библиотекой нужно использовать статические функции класса CAlglib. Приведем исходный код скрипта функций usealglib.mq5 для вычисления некоторых статистических параметров торговли:

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Math\Alglib\alglib.mqh> #include <Trade\DealInfo.mqh> #include <Arrays\ArrayDouble.mqh> void OnStart () { CDealInfo deal; CArrayDouble *profit= new CArrayDouble; CArrayDouble *balance_total= new CArrayDouble; double balance= 0 ; HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); int deals_total= HistoryDealsTotal (); for ( int i= 0 ;i<deals_total;i++) { deal.SelectByIndex(i); if (deal.DealType()== DEAL_TYPE_BALANCE ) { if ( NormalizeDouble (deal.Profit()+deal.Swap(), 2 )>= 0.0 ) if (balance== 0.0 ) balance=deal.Profit(); } if (deal.DealType()== DEAL_TYPE_BUY || deal.DealType()== DEAL_TYPE_SELL ) if (deal.Entry()== DEAL_ENTRY_OUT || deal.Entry()== DEAL_ENTRY_INOUT ) { profit.Add( NormalizeDouble (deal.Profit()+deal.Swap()+deal.Commission(), 2 )); balance_total.Add(balance); balance=balance+ NormalizeDouble (deal.Profit()+deal.Swap()+deal.Commission(), 2 ); } } balance_total.Add(balance_total.At(balance_total.Total()- 1 )+profit.At(balance_total.Total()- 1 )); double arr_balance[]; ArrayResize (arr_balance,balance_total.Total()); for ( int i= 0 ;i<balance_total.Total();i++) arr_balance[i]=balance_total.At(i); double arr_profit[]; ArrayResize (arr_profit,profit.Total()); for ( int i= 0 ;i<profit.Total();i++) arr_profit[i]=profit.At(i); int nvars= 1 ; int npoints=balance_total.Total(); CMatrixDouble xy(npoints,nvars+ 1 ); for ( int i= 0 ;i<npoints;i++) { xy[i].Set( 0 ,i); xy[i].Set( 1 ,arr_balance[i]); } int info; CLinearModelShell lm; CLRReportShell ar; double lr_coeff[]; double lr_values[]; ArrayResize (lr_values,npoints); CAlglib::LRBuild(xy,npoints,nvars,info,lm,ar); CAlglib::LRUnpack(lm,lr_coeff,nvars); for ( int i= 0 ;i<npoints;i++) lr_values[i]=lr_coeff[ 0 ]*i+lr_coeff[ 1 ]; double exp_payoff,tmp1,tmp2,tmp3; CAlglib::SampleMoments(arr_profit,exp_payoff,tmp1,tmp2,tmp3); double HPR[]; ArrayResize (HPR,balance_total.Total()- 1 ); for ( int i= 0 ;i<balance_total.Total()- 1 ;i++) HPR[i]=balance_total.At(i+ 1 )/balance_total.At(i); double AHPR,SD; CAlglib::SampleMoments(HPR,AHPR,SD,tmp2,tmp3); SD= MathSqrt (SD); double lr_corr=CAlglib::PearsonCorr2(arr_balance,lr_values); double lr_stand_err= 0 ; for ( int i= 0 ;i<npoints;i++) { double delta= MathAbs (arr_balance[i]-lr_values[i]); lr_stand_err=lr_stand_err+delta*delta; } lr_stand_err= MathSqrt (lr_stand_err/(npoints- 2 )); double sharpe_ratio=(AHPR- 1 )/SD; PrintFormat ( "-----------------------------------------------" ); PrintFormat ( "Функция зависимости: y = %.2fx + %.2f" ,lr_coeff[ 0 ],lr_coeff[ 1 ]); PrintFormat ( "Expected Payoff = %.2f" ,exp_payoff); PrintFormat ( "AHPR = %.4f" ,AHPR); PrintFormat ( "Sharpe Ratio = %.2f" ,sharpe_ratio); PrintFormat ( "LR Correlation = %.2f" ,lr_corr); PrintFormat ( "LR Standard Error = %.2f" ,lr_stand_err); PrintFormat ( "-----------------------------------------------" ); delete profit; delete balance_total; }

Получим следующий результат:







