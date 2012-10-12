CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

ALGLIB - библиотека численного анализа - библиотека для MetaTrader 5

Sergey Bochkanov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
MetaQuotes
Просмотров:
29791
Рейтинг:
(127)
Опубликован:
Обновлен:
Развернуть (23) Свернуть (23)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Сергей Бочканов. Сайт проекта ALGLIB - http://www.alglib.net/.  История библиотеки берет своё начало в далеком 1999 году.

ALGLIB - одна из самых больших и полных математических библиотек

Вам необходимо произвести быстрое Фурье-преобразование? Решить систему дифференциальных уравнений? Или произвести сложный анализ данных? И чтобы все методы были собраны в одном месте, да еще и в исходном коде? Тогда выбирайте библиотеку численных методов ALGLIB!

На сегодняшний день ALGLIB является одной из лучших библиотек алгоритмов, написанных на нескольких языках. Вот что говорится о ней на официальном сайте проекта:

ALGLIB - это кросс-платформенная библиотека численного анализа, поддерживающая несколько языков программирования (C++, C#, Pascal, VBA) и несколько операционных систем (Windows, Linux, Solaris). Возможности ALGLIB включают в себя:

  • Линейную алгебру (прямые алгоритмы, EVD, SVD)
  • Решение систем уравнений (линейных и нелинейных)
  • Интерполяцию
  • Оптимизацию
  • FFT
  • Численное интегрирование
  • Линейную и нелинейную аппроксимацию по МНК
  • Решение обыкновенных ДУ
  • Вычисление специальных функций
  • Статистику (описательную статистику и проверку гипотез)
  • Анализ данных - классификацию, регрессию, в т.ч. с использованием нейронных сетей
  • Реализацию алгоритмов линейной алгебры, интерполяции и т.д. в арифметике высокой точности (с использованием MPFR)

За что выбрать ALGLIB? За то, что библиотека ALGLIB:

  • переносима. Она может быть откомпилирована практически на любой платформе с использованием практически любого компилятора.
  • проста в использовании. Поддерживает много языков программирования. Если вы используете один язык, вы не должны изучать другой (например, FORTRAN) чтобы откомпилировать внешнюю библиотеку.
  • распространяется вместе с исходным кодом. И может быть использована на условиях GPL 2+.
  • подходит и для коммерческих пользователей. Те, кто хочет использовать ALGLIB в коммерческой программе, могут купить коммерческую лицензию

Большим плюсом проекта ALGLIB является то, что библиотека постоянно развивается, добавляются новые функции и вносятся исправления по замечаниям пользователей. Последняя текущая версия 4.0.

Кроме того, библиотека ALGLIB содержит огромный набор тесткейсов, максимально покрывающих функционал предлагаемых методов. Это позволит вам самостоятельно произвести тесты и сообщить о найденных ошибках авторам проекта.


Здесь представлен представлен перевод ALGLIB версии 3.19.

Для работы с библиотекой нужно использовать статические функции класса CAlglib - все функции библиотеки для удобства вынесены в системный класс CAlgib в виде статических функций.

Помимо небольшого демонстрационного скрипта usealglib.mq5, прилагаются переведенные скрипты-тесткейсы - testclasses.mq5 и testinterfaces.mq5. Для запуска тесткейсов используются одноименные включаемые файлы testclasses.mqh и testinterfaces.mqh, которые должны находиться в папке \MQL5\Scripts\Alglib\Testcases\.

Внимание: Выполнение скрипта testclasses.mq5 занимает продолжительное время (около 8 минут).

Подробнее о пакетах портированной библиотеки ALGLIB MQL5:

Пакеты
Описание
alglib.mqh
 Главный пакет библиотеки, включает в себя пользовательские функции. Именно к этим функциям нужно обращаться для работы с библиотекой.
alglibinternal.mqh
Вспомогательные классы, которые необходимы для работы других пакетов библиотеки.
alglibmisc.mqh

Пакет содержит классы:

  1. CHighQualityRand - генератор случайных чисел высокой степени точности.
  2. CNearestNeighbor - построение и решения KD - деревьев.
ap.mqh Пакет так же содержит вспомогательные классы, необходимые для других пакетов.
bitconvert.mqh Классы и функции, которые являются базовыми в С++, но отсутствуют в качестве встроенных в MQL5:
  1. BitConverter - класс, преобразующий числа типа int и double в массив битов, и наоборот.
  2. CInfOrNaN - класс генерации "не чисел" и плюс/минус бесконечности, а также их генерации.
  3. ArrayReverse - функция обращения элементов массива.
  4. GetSelectionString - функция получения строки, собранной из элементов массива типа char.
  5. MathSign - функция вычисления знака числа.
  6. MathSinh - функция вычисления гиперболического синуса.
  7. MathCosh - функция вычисления гиперболического косинуса.
  8. MathTanh - функция вычисления гиперболического тангенса.
dataanalysis.mqh Классы анализа данных:
  1. CBdSS - вычисление функций ошибок.
  2. CDForest - работа с лесами деревьев решений.
  3. CKMeans - кластеризация алгоритмом k-means++.
  4. CLDA - линейный дискриминантный анализ.
  5. CLinReg - линейная регрессия.
  6. CMLPBase - многослойный персептрон (нейронные сети).
  7. CLogit - множественная логит-регрессия.
  8. CMarkovCPD - цепи Маркова для данных о населении.
  9. CMLPTrain - обучение многослойного персептрона.
  10. CMLPE - ансамбли нейронных сетей.
  11. CPCAnalysis - метод главных компонент.
delegatefunctions.mqh Пакет содержит классы, созданные как замена для делегатов. Объекты этих классов - функции, которые оптимизируются в некоторых методах библиотеки.
diffequations.mqh Класс для решения обыкновенных дифференциальных уравнений:
  1. CODESolver - решение обыкновенных дифференциальных уравнений.
fasttransforms.mqh Классы быстрых преобразований:
  1. CFastFourierTransform - быстрое преобразование Фурье.
  2. CConv - свертка.
  3. CCorr - кросс-корреляция.
  4. CFastHartleyTransform - быстрое преобразование Хартли.
integration.mqh Классы численного интегрирования:
  1. CGaussQ - квадратурные формулы Гаусса.
  2. CGaussKronrodQ - квадратурные формулы Гаусса-Кронрода.
  3. CAutoGK - адаптивный интегратор.
interpolation.mqh Классы интерполяции, аппроксимации и численного дифференцирования:
  1. CIDWInt - интерполяция и аппроксимация по обратному средневзвешенному расстоянию.
  2. CRatInt - рациональная интерполяция.
  3. CPolInt - полиномиальная интерполяция.
  4. CSpline1D - одномерная сплайн-интерполяция.
  5. CLSFit - аппроксимация линейным или нелинейным МНК.
  6. CPSpline - параметрическая сплайн-интерполяция.
  7. CSpline2D - двухмерная сплайн-интерполяция.
linalg.mqh Классы вычисления некоторых операций линейной алгебры:
  1. COrtFac - QR/LQ декомпозиции, декомпозиции Хессенберга и двухдиагональных, трехдиагональных матриц.
  2. CEigenVDetect - нахождение собственных чисел и векторов.
  3. CMatGen - генерация случайных матриц.
  4. CTrFac - декомпозиция LU и декомпозиция Холецкого.
  5. CRCond - оценка числа обусловленности матрицы.
  6. CMatInv - обращение матрицы.
  7. CBdSingValueDecompose - сингулярное разложение бидиагональных матрицы.
  8. CSingValueDecompose - сингулярное разложение матрицы.
  9. CFbls - быстрые базовые линейные решения.
  10. CMatDet - вычисление определителя матрицы.
  11. CSpdGEVD - нахождение собственных чисел и векторов в обобщенных симметричных матрицах.
  12. CInverseUpdate - обращение и обновление матриц.
  13. CSchur - декомпозиция Исая Шура.
matrix.mqh Классы матриц: целочисленных, непрерывных и комплексных.
optimization.mqh Классы одномерной и многомерной оптимизации:
  1. CMinCG - оптимизация методом сопряженных градиентов.
  2. CMinBLEIC - оптимизация с линейными ограничениями в виде равенств и неравенств.
  3. CMinLBFGS - оптимизация способом последовательного построения и уточнения квадратичной модели функции.
  4. CMinQP - квадратичное программирование с линейными ограничениями в виде равенств и неравенств.
  5. CMinLM - оптимизация методом Левенберга-Марквардта.
  6. CMinComp - функции обратной совместимости.
solvers.mqh Классы решения систем линейных и нелинейных уравнений:
  1. CDenseSolver - решение систем линейных уравнений.
  2. CNlEq - решение систем нелинейных уравнений.
specialfunctions.mqh Классы функций распределения, интегралов, полиномов:
  1. CGammaFunc - Гамма-функция.
  2. CIncGammaF - неполная Гамма-функция.
  3. CBetaF - Бета-функция.
  4. CIncBetaF - неполная Бета-функция.
  5. CPsiF - пси-функция.
  6. CAiryF - функции Эйри.
  7. CBessel - функции Бесселя целого порядка.
  8. CJacobianElliptic - эллиптические функции Якоби.
  9. CDawson - интеграл Доусона.
  10. CTrigIntegrals - тригонометрические интегралы.
  11. CElliptic - эллиптические интегралы первого и второго рода.
  12. CExpIntegrals - экспоненциальные интегралы.
  13. CFresnel - интегралы Френеля.
  14. CHermite - полиномы Эрмита.
  15. CChebyshev - полиномы Чебышева.
  16. CLaguerre - полиномы Лагерра.
  17. CLegendre - полиномы Лежандра.
  18. CChiSquareDistr - хи-квадрат распределение.
  19. CBinomialDistr - биномиальное распределение.
  20. CNormalDistr - нормальное распределение.
  21. CPoissonDistr - распределение Пуассона.
  22. CStudenttDistr - t-распределение Стъюдента.
  23. CFDistr - F-распределение.
statistics.mqh Классы статистического анализа данных:
  1. CBaseStat - базовые статистические методы.
  2. CCorrTests - тест на значимость коэффициента корреляции.
  3. CJarqueBera - критерий Жака-Бера.
  4. CMannWhitneyU - U-критерий Манна-Уитни.
  5. CSignTest - критерий знаков.
  6. CStudentTests - t-тесты Стьюдента.
  7. CVarianceTests - F-тест и тест хи-квадрат.
  8. CWilcoxonSignedRank - W-критерий Уилкоксона.


Код:

Функции библиотеки имеют развернутые комментарии, с инструкциями об использовании.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculation of the distribution moments: mean, variance,         |
//| skewness, kurtosis.                                              |
//| INPUT PARAMETERS:                                                |
//|     X       -   sample                                           |
//|     N       -   N>=0, sample size:                               |
//|                 * if given, only leading N elements of X are     |
//|                   processed                                      |
//|                 * if not given, automatically determined from    |
//|                   size of X                                      |
//| OUTPUT PARAMETERS                                                |
//|     Mean    -   mean.                                            |
//|     Variance-   variance.                                        |
//|     Skewness-   skewness (if variance<>0; zero otherwise).       |
//|     Kurtosis-   kurtosis (if variance<>0; zero otherwise).       |
//+------------------------------------------------------------------+
static bool CBaseStat::SampleMoments(const double &cx[],const int n,double &mean,
                                     double &variance,double &skewness,double &kurtosis)
  {
//--- check
   if(!CAp::Assert(n>=0,__FUNCTION__+": the error variable"))
      return(false);
//--- check
   if(!CAp::Assert(CAp::Len(cx)>=n,__FUNCTION__+": length(x)<n"))
      return(false);
//--- check
   if(!CAp::Assert(CApServ::IsFiniteVector(cx,n),__FUNCTION__+": x is not finite vector"))
      return(false);
//--- create variables
   double v=0;
   double v1=0;
   double v2=0;
   double stddev=0;
//--- Init, special case 'N=0'
   mean=0;
   variance=0;
   skewness=0;
   kurtosis=0;
//--- check
   if(n<=0)
      return(true);
//--- Mean
   for(int i=0;i<n;i++)
      mean+=cx[i];
   mean/=n;
//--- Variance (using corrected two-pass algorithm)
   if(n!=1)
     {
      //--- calculation
      for(int i=0;i<n;i++)
         v1+=CMath::Sqr(cx[i]-mean);
      for(int i=0;i<n;i++)
         v2+=cx[i]-mean;
      v2=CMath::Sqr(v2)/n;
      variance=(v1-v2)/(n-1);
      //--- calculation
      stddev=MathSqrt(variance);
     }
   else
      variance=EMPTY_VALUE;
//--- Skewness and kurtosis
   if(stddev!=0)
     {
      //--- calculation
      for(int i=0;i<n;i++)
        {
         v=(cx[i]-mean)/stddev;
         v2=CMath::Sqr(v);
         skewness+=v2*v;
         kurtosis+=CMath::Sqr(v2);
        }
      //--- change values
      skewness=skewness/n;
      kurtosis=kurtosis/n-3;
     }
//--- successful execution
   return(true);
  }

Для работы с библиотекой нужно использовать статические функции класса CAlglib. Приведем исходный код скрипта функций usealglib.mq5 для вычисления некоторых статистических параметров торговли:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    UseAlglib.mq5 |
//|                        Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Подключение библиотек                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Math\Alglib\alglib.mqh>
#include <Trade\DealInfo.mqh>
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- объект для доступа к информации о сделках
   CDealInfo     deal;
//--- объект для хранения прибыли/убытка по каждой сделке
   CArrayDouble *profit=new CArrayDouble;
//--- объекты для хранения баланса
   CArrayDouble *balance_total=new CArrayDouble;
//--- первоначальный баланс
   double        balance=0;
//--- получение истории
   HistorySelect(0,TimeCurrent());
//--- общее количество сделок
   int deals_total=HistoryDealsTotal();
//--- получение данных о прибыли и балансе по сделкам
   for(int i=0;i<deals_total;i++)
     {
      //--- переход к сделке с индексом i
      deal.SelectByIndex(i);
      //--- получение первоначального баланса
      if(deal.DealType()==DEAL_TYPE_BALANCE)
        {
         if(NormalizeDouble(deal.Profit()+deal.Swap(),2)>=0.0)
            if(balance==0.0)
               balance=deal.Profit();
        }
      //--- получение прибыли и баланса
      if(deal.DealType()==DEAL_TYPE_BUY || deal.DealType()==DEAL_TYPE_SELL)
         if(deal.Entry()==DEAL_ENTRY_OUT || deal.Entry()==DEAL_ENTRY_INOUT)
           {
            profit.Add(NormalizeDouble(deal.Profit()+deal.Swap()+deal.Commission(),2));
            balance_total.Add(balance);
            balance=balance+NormalizeDouble(deal.Profit()+deal.Swap()+deal.Commission(),2);
           }
     }
   balance_total.Add(balance_total.At(balance_total.Total()-1)+profit.At(balance_total.Total()-1));
//--- копирование данных баланса в массив типа double
   double arr_balance[];
   ArrayResize(arr_balance,balance_total.Total());
   for(int i=0;i<balance_total.Total();i++)
      arr_balance[i]=balance_total.At(i);
//--- копирование данных прибыли в массив типа double
   double arr_profit[];
   ArrayResize(arr_profit,profit.Total());
   for(int i=0;i<profit.Total();i++)
      arr_profit[i]=profit.At(i);
//--- линейная регресcия
//--- количество независимых переменных
   int nvars=1;
//--- объем выборки
   int npoints=balance_total.Total();
//--- создание матрицы параметров для линейной регрессии
   CMatrixDouble xy(npoints,nvars+1);
   for(int i=0;i<npoints;i++)
     {
      xy[i].Set(0,i);
      xy[i].Set(1,arr_balance[i]);
     }
//--- переменная, для определения результата вычислений (успешный, неуспешный)
   int info;
//--- объекты классов, необходимые для хранения информации о вычислениях
   CLinearModelShell lm;
   CLRReportShell    ar;
//--- массивы для хранения результатов регрессии
   double lr_coeff[];
   double lr_values[];
   ArrayResize(lr_values,npoints);
//--- вычисление коэффициентов линейной регрессии
   CAlglib::LRBuild(xy,npoints,nvars,info,lm,ar);
//--- получение коэффициентов линейной регрессии
   CAlglib::LRUnpack(lm,lr_coeff,nvars);
//--- получение восстановленных значений линейной регрессии
   for(int i=0;i<npoints;i++)
      lr_values[i]=lr_coeff[0]*i+lr_coeff[1];
//--- вычисление Expected Payoff
   double exp_payoff,tmp1,tmp2,tmp3;
   CAlglib::SampleMoments(arr_profit,exp_payoff,tmp1,tmp2,tmp3);
//--- вычисление массива HPR
   double HPR[];
   ArrayResize(HPR,balance_total.Total()-1);
   for(int i=0;i<balance_total.Total()-1;i++)
      HPR[i]=balance_total.At(i+1)/balance_total.At(i);
//--- вычисление стандартного отклонения и мат.ожидания от HPR
   double AHPR,SD;
   CAlglib::SampleMoments(HPR,AHPR,SD,tmp2,tmp3);
   SD=MathSqrt(SD);
//--- вычисление LR Correlation
   double lr_corr=CAlglib::PearsonCorr2(arr_balance,lr_values);
//--- получение LR Standard Error
   double lr_stand_err=0;
   for(int i=0;i<npoints;i++)
     {
      double delta=MathAbs(arr_balance[i]-lr_values[i]);
      lr_stand_err=lr_stand_err+delta*delta;
     }
   lr_stand_err=MathSqrt(lr_stand_err/(npoints-2));
//--- вычисление Sharpe Ratio
   double sharpe_ratio=(AHPR-1)/SD;
//--- печать
   PrintFormat("-----------------------------------------------");
   PrintFormat("Функция зависимости: y = %.2fx + %.2f",lr_coeff[0],lr_coeff[1]);
//--- параметры
   PrintFormat("Expected Payoff = %.2f",exp_payoff);
   PrintFormat("AHPR = %.4f",AHPR);
   PrintFormat("Sharpe Ratio = %.2f",sharpe_ratio);
   PrintFormat("LR Correlation = %.2f",lr_corr);
   PrintFormat("LR Standard Error = %.2f",lr_stand_err);
   PrintFormat("-----------------------------------------------");
//--- удаление объектов
   delete profit;
   delete balance_total;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Получим следующий результат:



KPrmSt KPrmSt

Стохастик Синтии Кейс.

SendPush SendPush

Простейший скрипт для отправки мгновенных PUSH-уведомлений на смартфон

FineTuningMA FineTuningMA

Индикатор MA с возможностью более тонкой настройки

Oracle Oracle

По мнению автора - это лучший индикатор прогноза. Оракул, которому можно верить больше чем аналитикам