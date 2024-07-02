MetaTrader 4 на macOS

MetaTrader 4 / Примеры
Мы подготовили специальный установщик торговой платформы MetaTrader 4 для macOS. Это полноценный визард, позволяющий установить приложение как нативное. Он выполняет все необходимые действия: определяет вашу систему, скачивает и устанавливают последнюю версию Wine для нее, настраивает его, а затем устанавливает внутри него MetaTrader. Все происходит в автоматическом режиме, вам нужно лишь дождаться окончания установки, после чего вы можете сразу же приступать к полноценной работе с платформой.


Скачать MetaTrader 4 для macOS


Системные требования

Минимальной версией macOS для установки MetaTrader 4 является Big Sur (11). Платформа работает на всех современных версиях системы и поддерживает все процессоры Apple, начиная с M1 и заканчивая последними вышедшими версиями.


Подготовка: проверьте версию Wine

Если вы уже используете MetaTrader в macOS, проверьте текущую версию Wine — она выводится в журнал платформы при запуске:

2025.01.31 12:40:45.967    Windows 10 build 18362 on Wine 8.0.1 Darwin 23.0.0, 12 x Intel Core i7-8750H  @ 2.20GHz, AVX2, 11 / 15 Gb memory, 65 / 233 Gb disk, admin, GMT+2
2025.01.31 12:40:45.967    MetaTrader 4 build 1431 started (MetaQuotes Software Corp.)

Если у вас Wine версии ниже 8.0.1, мы настоятельно рекомендуем удалить старую платформу вместе с префиксом Wine, в котором она установлена. Заранее отдельно сохраните все необходимые файлы — шаблоны, скачанные советники, индикаторы и т.д. Саму платформу можно удалить как обычно, перенеся ее из раздела «Приложения» в корзину. Удалить префикс Wine можно через Finder. Выберите меню «Переход \ Переход к папке» и введите название каталога — ~/Library/Application Support/.

Перейдите к каталогу с префиксом Wine

Перейдя в него, удалите следующие папки:

~/Library/Application Support/Metatrader 4
~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader4


Установка

Платформа MetaTrader 4 устанавливается как обычное приложение для macOS. Запустите скачанный файл и следуйте указаниям. В процессе вам будет предложено установить дополнительные пакеты Wine (Mono, Gecko), согласитесь — они нужны для работы.

Установка MetaTrader 4 в MacOS


Дождитесь окончания установки и приступайте к работе с MetaTrader 4:

MetaTrader 4 в macOS


Каталог данных MetaTrader 4

Для MetaTrader 4 в Wine создается собственный виртуальный логический диск с необходимым окружением. На диске каталог данных платформы при установке по умолчанию находится по следующему пути:

~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader4/drive_c/Program Files/MetaTrader 4


Особенности настройки языка интерфейса

При установке MetaTrader 4 для Wine автоматически добавляется поддержка только того языка (локали), который использовался в текущий момент для macOS. В большинстве случаев этого достаточно. Если вы выхотите использовать для платформы другой язык, то перед ее установкой переключите язык macOS на соответствующий и перезагрузите компьютер. Далее установите платформу. После этого язык macOS можно вернуть к исходному.

Скачать MetaTrader 4 для macOS



Попробуйте мобильное приложение MetaTrader 4 для iPhone/iPad. Оно позволяет следить за рынком, совершать сделки и управлять торговым счетом из любой точки мира.

Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (16)
Zmey56
Zmey56 | 13 янв. 2018 в 09:54
Есть еще вариант поставить VirtualBOX и на него поставить Windows. Если я правильно помню, то в Wine не удается поставить сертификаты от MT5. MT4 становиться нормально.
Konstantin Nikitin
Konstantin Nikitin | 13 янв. 2018 в 10:01

На лине проблему с установкой удалось решить после установки wine-staging, сейчас посмотрел вроде и под Mac OS есть возможность поставить этот пакет.

Alexandr Nikolaev
Alexandr Nikolaev | 18 авг. 2023 в 20:05

У меня на Macbook M1 вместо кириллицы кракозябры.


Oleg A.
Oleg A. | 1 окт. 2023 в 18:41

Поставил mt4 на мак, взял пакет с офф.сайта, без дополнительных установок wine и т.п. Всё запускается, работает. 

как узнать путь, где все это лежит? Не могу поставить индикаторы

Alexandr Gavrilin
Alexandr Gavrilin | 28 мая 2025 в 06:03

поставил Windows Parallels + Win 11 arm все шикарно работатет без танцев с бубном. Wine и Crossover не понравились шрифтами, а мт4 крякозябры, которые исправляются только редактированием конфига и выставлением другой кодировки. 

В идеале хотелось бы нативную версию мт5 для десктопа, а так под ios работает версия на макбуке, но нет в ней же возможности запускать своих роботов и индикаторы.

