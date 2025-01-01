- Целые типы
- Вещественные типы (double, float)
- Комплексное число (complex)
- Тип string
- Структуры, классы и интерфейсы
- Объект динамического массива
- Матрицы и векторы
- Приведение типов
- Тип void и константа NULL
- Пользовательские типы
- Указатели объектов
- Ссылки. Модификатор & и ключевое слово this
Комплексное число (complex)
Встроенный тип complex представляет из себя структуру с двумя полями типа double:
|
struct complex
Тип complex может передаваться по значению в качестве параметра для MQL5-функций (в отличие от обычных структур, которые передаются только по ссылке). Для функций, импортируемых из DLL, тип complex должен передаваться только по ссылке.
Для описания комплексных констант используется суффикс 'i':
|
complex square(complex c)
Для комплексных чисел на данный момент доступны только простые операции: =, +, -, *, /, +=, -=, *=, /=, ==, !=.
В дальнейшем будут добавлены дополнительные математические функции: получение абсолютного значения, синуса, косинуса и многие другие.
vectorc
Одномерный массив чисел типа complex, предназначен для работы с комплесными числами. В шаблонных функциях можно использовать запись vector<complex>. На данный момент операции над векторами типа vectorc еще не реализованы.
matrixc
Двумерный массив чисел типа complex, предназначен для работы с комплесными числами. В шаблонных функциях можно использовать запись matrix<complex>. На данный момент операции над матрицами типа matrixc еще не реализованы.