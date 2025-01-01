Комплексное число (complex)

Встроенный тип complex представляет из себя структуру с двумя полями типа double:

struct complex

{

double real; // вещественная часть

double imag; // мнимая часть

};

Тип complex может передаваться по значению в качестве параметра для MQL5-функций (в отличие от обычных структур, которые передаются только по ссылке). Для функций, импортируемых из DLL, тип complex должен передаваться только по ссылке.

Для описания комплексных констант используется суффикс 'i':

complex square(complex c)

{

return(c*c);

}

void OnStart()

{

Print(square(1+2i)); // в качестве параметра передается константа

}

// будет выведено "(-3,4)" - это строковое представление комплексного числа

Для комплексных чисел на данный момент доступны только простые операции: =, +, -, *, /, +=, -=, *=, /=, ==, !=.

В дальнейшем будут добавлены дополнительные математические функции: получение абсолютного значения, синуса, косинуса и многие другие.

vectorc

Одномерный массив чисел типа complex, предназначен для работы с комплесными числами. В шаблонных функциях можно использовать запись vector<complex>. На данный момент операции над векторами типа vectorc еще не реализованы.

matrixc

Двумерный массив чисел типа complex, предназначен для работы с комплесными числами. В шаблонных функциях можно использовать запись matrix<complex>. На данный момент операции над матрицами типа matrixc еще не реализованы.