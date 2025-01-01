- BasePrice
- UsedSeries
- Weight
- PatternsUsage
- General
- Ignore
- Invert
- ThresholdOpen
- ThresholdClose
- PriceLevel
- StopLevel
- TakeLevel
- Expiration
- Magic
- ValidationSettings
- InitIndicators
- AddFilter
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLongParams
- OpenShortParams
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseLongParams
- CloseShortParams
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- LongCondition
- ShortCondition
- Direction
CExpertSignal
CExpertSignal は売買シグナルの基本クラスです。CheckReverseLong() 及び CheckReverseShort() メソッドの他には何の操作もせず、インターフェースを提供します。
使用法
1売買シグナルのアルゴリズムを準備します。
2. CExpertSignal クラスから継承した自分自身の売買シグナルクラスを作成します。
3. 仮想メソッドを自分自身のアルゴリズムでオーバーライドします。
売買シグナルクラスの例は Expert\Signal\ フォルダに見られます。
説明
CExpertSignal は売買シグナルアルゴリズム実装の基本クラスです。
宣言
|
class CExpertSignal : public CExpertBase
タイトル
|
#include <Expert\ExpertSignal.mqh>
|
継承階層
CExpertSignal
直接子孫
CSignalAC, CSignalAMA, CSignalAO, CSignalBearsPower, CSignalBullsPower, CSignalCCI, CSignalDeM, CSignalDEMA, CSignalEnvelopes, CSignalFrAMA, CSignalRSI, CSignalRVI, CSignalSAR, CSignalStoch, CSignalTEMA, CSignalTriX, CSignalWPR
クラスメソッド
|
初期化
|
|
virtual InitIndicators
|
指標と時系列を初期化します。
|
virtual ValidationSettings
|
設定のチェック
|
virtual AddFilter
|
組み合わされたシグナルにフィルタを追加します。
|
Protected データへのアクセス
|
|
基本価格レベルを設定します。
|
使用される時系列のフラグを取得します。
|
パラメータ設定
|
|
「Weight」パラメータの値を設定します。
|
「PatternsUsage」パラメータの値を設定します。
|
「General」パラメータの値を設定します。
|
「Ignore」パラメータの値を設定します。
|
「Invert」パラメータの値を設定します。
|
「ThresholdOpen」パラメータの値を設定します。
|
「ThresholdClose」パラメータの値を設定します。
|
「PriceLevel」パラメータの値を設定します。
|
「StopLevel」パラメータの値を設定します。
|
「TakeLevel」パラメータの値を設定します。
|
「Expiration」パラメータの値を設定します。
|
「Magic」パラメータの値を設定します。
|
取引条件のチェック
|
|
virtual CheckOpenLong
|
ロング（買い）注文を出す条件のチェック
|
virtual CheckCloseLong
|
ロング（買い）ポジションを決済する条件のチェック
|
virtual CheckOpenShort
|
ショート（売り）注文を出す条件のチェック
|
virtual CheckCloseShort
|
ショート（売り）ポジションを決済する条件のチェック
|
virtual CheckReverseLong
|
ロング（買い）ポジションを反転する条件のチェック
|
virtual CheckReverseShort
|
ショート（売り）ポジションを反転する条件のチェック
|
取引パラメータの設定
|
|
virtual OpenLongParams
|
ロング（買い）注文を出す際のパラメータの設定
|
virtual OpenShortParams
|
ショート（売り）注文を出す際のパラメータの設定
|
virtual CloseLongParams
|
ロング（買い）ポジション決済のパラメータの設定
|
virtual CloseShortParams
|
ショート（売り）ポジション決済のパラメータの設定
|
注文トレイル条件のチェック
|
|
virtual CheckTrailingOrderLong
|
買い未決注文のパラメータを変更する条件のチェック
|
virtual CheckTrailingOrderShort
|
売り未決注文のパラメータを変更する条件のチェック
|
成行注文結成をチェックする方法
|
|
virtual LongCondition
|
買い条件をチェックした結果を取得します。
|
virtual ShortCondition
|
売り条件をチェックした結果を取得します。
|
virtual Direction
|
価格の「加重」方向を取得します。
|
