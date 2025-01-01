ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertSignal 

CExpertSignal

CExpertSignal は売買シグナルの基本クラスです。CheckReverseLong() 及び CheckReverseShort() メソッドの他には何の操作もせず、インターフェースを提供します。

使用法

1売買シグナルのアルゴリズムを準備します。
2. CExpertSignal クラスから継承した自分自身の売買シグナルクラスを作成します。
3. 仮想メソッドを自分自身のアルゴリズムでオーバーライドします。

売買シグナルクラスの例は Expert\Signal\ フォルダに見られます。

説明

CExpertSignal は売買シグナルアルゴリズム実装の基本クラスです。

宣言

  class CExpertSignal : public CExpertBase

タイトル

  #include <Expert\ExpertSignal.mqh>

継承階層

  CObject

      CExpertBase

          CExpertSignal

直接子孫

CSignalAC, CSignalAMA, CSignalAO, CSignalBearsPower, CSignalBullsPower, CSignalCCI, CSignalDeM, CSignalDEMA, CSignalEnvelopes, CSignalFrAMA, CSignalRSI, CSignalRVI, CSignalSAR, CSignalStoch, CSignalTEMA, CSignalTriX, CSignalWPR

クラスメソッド

初期化

 

virtual InitIndicators

指標と時系列を初期化します。

virtual ValidationSettings

設定のチェック

virtual AddFilter

組み合わされたシグナルにフィルタを追加します。

Protected データへのアクセス

 

BasePrice

基本価格レベルを設定します。

UsedSeries

使用される時系列のフラグを取得します。

パラメータ設定

 

Weight

「Weight」パラメータの値を設定します。

PatternsUsage

「PatternsUsage」パラメータの値を設定します。

General

「General」パラメータの値を設定します。

Ignore

「Ignore」パラメータの値を設定します。

Invert

「Invert」パラメータの値を設定します。

ThresholdOpen

「ThresholdOpen」パラメータの値を設定します。

ThresholdClose

「ThresholdClose」パラメータの値を設定します。

PriceLevel

「PriceLevel」パラメータの値を設定します。

StopLevel

「StopLevel」パラメータの値を設定します。

TakeLevel

「TakeLevel」パラメータの値を設定します。

Expiration

「Expiration」パラメータの値を設定します。

Magic

「Magic」パラメータの値を設定します。

取引条件のチェック

 

virtual CheckOpenLong

ロング（買い）注文を出す条件のチェック

virtual CheckCloseLong

ロング（買い）ポジションを決済する条件のチェック

virtual CheckOpenShort

ショート（売り）注文を出す条件のチェック

virtual CheckCloseShort

ショート（売り）ポジションを決済する条件のチェック

virtual CheckReverseLong

ロング（買い）ポジションを反転する条件のチェック

virtual CheckReverseShort

ショート（売り）ポジションを反転する条件のチェック

取引パラメータの設定

 

virtual OpenLongParams

ロング（買い）注文を出す際のパラメータの設定

virtual OpenShortParams

ショート（売り）注文を出す際のパラメータの設定

virtual CloseLongParams

ロング（買い）ポジション決済のパラメータの設定

virtual CloseShortParams

ショート（売り）ポジション決済のパラメータの設定

注文トレイル条件のチェック

 

virtual CheckTrailingOrderLong

買い未決注文のパラメータを変更する条件のチェック

virtual CheckTrailingOrderShort

売り未決注文のパラメータを変更する条件のチェック

成行注文結成をチェックする方法

 

virtual LongCondition

買い条件をチェックした結果を取得します。

virtual ShortCondition

売り条件をチェックした結果を取得します。

virtual Direction

価格の「加重」方向を取得します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

クラスから継承されたメソッド CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries