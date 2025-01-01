ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertTrailing 

CExpertTrailing

CExpertTrailing はトレイルアルゴリズムの基本クラスです、インターフェースのみを提供します。

使用法

1Prepare an algorithm for trailing;
2. CExpertTrailing クラスから継承した自分自身のトレイルクラスを作成します。仮想メソッドを自分自身のアルゴリズムでオーバーライドします。

トレイルクラスの例は Expert\Trailing\ フォルダに見られます。

説明

CExpertTrailing はトレイルアルゴリズム実装の基本クラスです。

宣言

  class CExpertTrailing : public CExpertBase

タイトル

  #include <Expert\ExpertTrailing.mqh>

継承階層

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

直接子孫

CTrailingFixedPips, CTrailingMA, CTrailingNone, CTrailingPSAR

クラスメソッド

トレール注文条件のチェック

 

virtual CheckTrailingStopLong

ロング（買い）ポジションのパラメータを変更する条件をチェックします。

virtual CheckTrailingStopShort

ショート（売り）ポジションのパラメータを変更する条件をチェックします。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

クラスから継承されたメソッド CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

 