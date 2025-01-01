CExpertTrailing
CExpertTrailing はトレイルアルゴリズムの基本クラスです、インターフェースのみを提供します。
使用法
1Prepare an algorithm for trailing;
2. CExpertTrailing クラスから継承した自分自身のトレイルクラスを作成します。仮想メソッドを自分自身のアルゴリズムでオーバーライドします。
トレイルクラスの例は Expert\Trailing\ フォルダに見られます。
説明
CExpertTrailing はトレイルアルゴリズム実装の基本クラスです。
宣言
class CExpertTrailing : public CExpertBase
タイトル
#include <Expert\ExpertTrailing.mqh>
継承階層
CExpertTrailing
直接子孫
CTrailingFixedPips, CTrailingMA, CTrailingNone, CTrailingPSAR
クラスメソッド
トレール注文条件のチェック
virtual CheckTrailingStopLong
ロング（買い）ポジションのパラメータを変更する条件をチェックします。
virtual CheckTrailingStopShort
ショート（売り）ポジションのパラメータを変更する条件をチェックします。
クラスから継承されたメソッド CObject
クラスから継承されたメソッド CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators