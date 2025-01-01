ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ3DグラフィックスCCanvas3DViewUpDirectionSet 

ViewUpDirectionSet

3D空間の上部フレームの境界線の方向を設定します。

void  ViewUpDirectionSet(
  const DXVector3  &up_direction      // トップ方向
  );

パラメータ

&up_direction

[in] 3D空間でのフレームの上部の方向

戻り値

なし

注意事項

ViewRotationSet()を使用して新しい方向を設定すると、ViewMatrixGet()で取得したビュー行列が変更されます。

ViewUpDirectionSet()は>ViewTargetSet()と併用して、視線方向を定義します。