MQL5 リファレンス標準ライブラリ3DグラフィックスCCanvas3DViewUpDirectionSet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ViewUpDirectionSet
3D空間の上部フレームの境界線の方向を設定します。
|
void ViewUpDirectionSet(
パラメータ
&up_direction
[in] 3D空間でのフレームの上部の方向
戻り値
なし
注意事項
ViewRotationSet()を使用して新しい方向を設定すると、ViewMatrixGet()で取得したビュー行列が変更されます。
ViewUpDirectionSet()は>ViewTargetSet()と併用して、視線方向を定義します。