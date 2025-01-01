文档部分
TrailingStopLong

它修改已开多头持仓的参数。

virtual bool  TrailingStopLong(
   double    sl,    // 止损
   double    tp,    // 止盈
   )

参数

sl

[输入] 止损价位。

tp

[输入] 止损价位。

返回值

true 如果交易操作已被执行, 否则 false。

注释

函数修改已开多头持仓的参数 (CTrade 类对象的 PositionModify(...) 方法)。

实现

//+------------------------------------------------------------------+
//| 多头仓位尾随止损/止盈                               |
//| 输入:  sl - 新的止损,                                      |
//|         tp - 新的止盈。                                   |
//| 输出: true-如果交易操作成功, 否则 false。    |
//| 备注: 无。                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::TrailingStopLong(double sl,double tp)
  {
   return(m_trade.PositionModify(m_symbol.Name(),sl,tp));
  }