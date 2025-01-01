//+------------------------------------------------------------------+

//| 多头仓位尾随止损/止盈 |

//| 输入: sl - 新的止损, |

//| tp - 新的止盈。 |

//| 输出: true-如果交易操作成功, 否则 false。 |

//| 备注: 无。 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::TrailingStopLong(double sl,double tp)

{

return(m_trade.PositionModify(m_symbol.Name(),sl,tp));

}