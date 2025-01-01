DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosCChartObject 

CChartObject

La clase CChartObject es la clase base de los objetos de tipo gráfico de la Librería Estándar de MQL5.

Descripción

La clase CChartObject facilita a sus descendientes el acceso a las funciones del API MQL5.

Declaración

   class CChartObject : public CObject

Título

   #include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

Métodos de la clase

Atributos

 

ChartId

Obtiene el identificador del gráfico

Window

Obtiene el número de ventanas donde el gráfico es un gráfico

Name

Obtiene/establece el nombre del objeto gráfico

NumPoints

Obtiene el número de puntos de anclaje

Asignación

 

Attach

Enlaza el gráfico

SetPoint

Establece el punto de anclaje

Borrado

 

Delete

Borra el gráfico

Detach

Libera el gráfico

Desplazamiento

 

ShiftObject

Movimiento relativo del objeto

ShiftPoint

Movimiento relativo del punto

Propiedades del objeto

 

Time

Obtiene/establece las coordenadas temporales del punto

Price

Obtiene/establece las coordenadas de precio del punto

Color

Obtiene/establece el color del objeto

Style

Obtiene/establece el estilo de línea del objeto

Width

Obtiene/establece la anchura de la línea

BackGround

Obtiene/establece la bandera de dibujo del fondo

Selected

Obtiene/establece la bandera del objeto

Selectable

Obtiene/establece la bandera del objeto seleccionable

Descripción

Obtiene/establece el texto del objeto

Tooltip

Obtiene/establece el tooltip del objeto

Timeframes

Obtiene/establece la máscara de visibilidad de banderas del objeto

Z_Order

Obtiene/establece la prioridad al hacer clic en el gráfico

CreateTime

Obtiene la hora de creación del objeto

Propiedades de los niveles del objeto

 

LevelsCount

Obtiene/establece el número de niveles del objeto

LevelColor

Obtiene/establece el color del nivel de la línea

LevelStyle

Obtiene/establece el nivel del estilo de la línea

LevelWidth

Obtiene/establece la anchura del nivel de la línea

LevelValue

Obtiene/establece el nivel

LevelDescription

Obtiene/establece el nivel de texto

Acceso a las funciones del API MQL5

 

GetInteger

Obtiene el valor de las propiedades del objeto

SetInteger

Establece las propiedades del objeto

GetDouble

Obtiene el valor de las propiedades del objeto

SetDouble

Establece las propiedades del objeto

GetString

Obtiene el valor de las propiedades del objeto

SetString

Establece las propiedades del objeto

Entrada/Salida

 

virtual Save

Método virtual de entrada en el archivo

virtual Load

Método virtual de lectura de un archivo

virtual Type

Método virtual de identificación

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

 