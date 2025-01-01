CChartObject

La clase CChartObject es la clase base de los objetos de tipo gráfico de la Librería Estándar de MQL5.

Descripción

La clase CChartObject facilita a sus descendientes el acceso a las funciones del API MQL5.

Declaración

class CChartObject : public CObject

Título

#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CChartObject Descendientes directos CChartObjectArrow, CChartObjectBitmap, CChartObjectBmpLabel, CChartObjectCycles, CChartObjectElliottWave3, CChartObjectEllipse, CChartObjectFiboArc, CChartObjectFiboFan, CChartObjectFiboTimes, CChartObjectHLine, CChartObjectRectangle, CChartObjectSubChart, CChartObjectText, CChartObjectTrend, CChartObjectTriangle, CChartObjectVLine

Métodos de la clase

Atributos ChartId Obtiene el identificador del gráfico Window Obtiene el número de ventanas donde el gráfico es un gráfico Name Obtiene/establece el nombre del objeto gráfico NumPoints Obtiene el número de puntos de anclaje Asignación Attach Enlaza el gráfico SetPoint Establece el punto de anclaje Borrado Delete Borra el gráfico Detach Libera el gráfico Desplazamiento ShiftObject Movimiento relativo del objeto ShiftPoint Movimiento relativo del punto Propiedades del objeto Time Obtiene/establece las coordenadas temporales del punto Price Obtiene/establece las coordenadas de precio del punto Color Obtiene/establece el color del objeto Style Obtiene/establece el estilo de línea del objeto Width Obtiene/establece la anchura de la línea BackGround Obtiene/establece la bandera de dibujo del fondo Selected Obtiene/establece la bandera del objeto Selectable Obtiene/establece la bandera del objeto seleccionable Descripción Obtiene/establece el texto del objeto Tooltip Obtiene/establece el tooltip del objeto Timeframes Obtiene/establece la máscara de visibilidad de banderas del objeto Z_Order Obtiene/establece la prioridad al hacer clic en el gráfico CreateTime Obtiene la hora de creación del objeto Propiedades de los niveles del objeto LevelsCount Obtiene/establece el número de niveles del objeto LevelColor Obtiene/establece el color del nivel de la línea LevelStyle Obtiene/establece el nivel del estilo de la línea LevelWidth Obtiene/establece la anchura del nivel de la línea LevelValue Obtiene/establece el nivel LevelDescription Obtiene/establece el nivel de texto Acceso a las funciones del API MQL5 GetInteger Obtiene el valor de las propiedades del objeto SetInteger Establece las propiedades del objeto GetDouble Obtiene el valor de las propiedades del objeto SetDouble Establece las propiedades del objeto GetString Obtiene el valor de las propiedades del objeto SetString Establece las propiedades del objeto Entrada/Salida virtual Save Método virtual de entrada en el archivo virtual Load Método virtual de lectura de un archivo virtual Type Método virtual de identificación