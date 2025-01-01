- ChartId
CChartObject
La clase CChartObject es la clase base de los objetos de tipo gráfico de la Librería Estándar de MQL5.
Descripción
La clase CChartObject facilita a sus descendientes el acceso a las funciones del API MQL5.
Declaración
|
class CChartObject : public CObject
Título
|
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CChartObject
Descendientes directos
CChartObjectArrow, CChartObjectBitmap, CChartObjectBmpLabel, CChartObjectCycles, CChartObjectElliottWave3, CChartObjectEllipse, CChartObjectFiboArc, CChartObjectFiboFan, CChartObjectFiboTimes, CChartObjectHLine, CChartObjectRectangle, CChartObjectSubChart, CChartObjectText, CChartObjectTrend, CChartObjectTriangle, CChartObjectVLine
Métodos de la clase
|
Atributos
|
|
Obtiene el identificador del gráfico
|
Obtiene el número de ventanas donde el gráfico es un gráfico
|
Obtiene/establece el nombre del objeto gráfico
|
Obtiene el número de puntos de anclaje
|
Asignación
|
|
Enlaza el gráfico
|
Establece el punto de anclaje
|
Borrado
|
|
Borra el gráfico
|
Libera el gráfico
|
Desplazamiento
|
|
Movimiento relativo del objeto
|
Movimiento relativo del punto
|
Propiedades del objeto
|
|
Obtiene/establece las coordenadas temporales del punto
|
Obtiene/establece las coordenadas de precio del punto
|
Obtiene/establece el color del objeto
|
Obtiene/establece el estilo de línea del objeto
|
Obtiene/establece la anchura de la línea
|
Obtiene/establece la bandera de dibujo del fondo
|
Obtiene/establece la bandera del objeto
|
Obtiene/establece la bandera del objeto seleccionable
|
Obtiene/establece el texto del objeto
|
Obtiene/establece el tooltip del objeto
|
Obtiene/establece la máscara de visibilidad de banderas del objeto
|
Obtiene/establece la prioridad al hacer clic en el gráfico
|
Obtiene la hora de creación del objeto
|
Propiedades de los niveles del objeto
|
|
Obtiene/establece el número de niveles del objeto
|
Obtiene/establece el color del nivel de la línea
|
Obtiene/establece el nivel del estilo de la línea
|
Obtiene/establece la anchura del nivel de la línea
|
Obtiene/establece el nivel
|
Obtiene/establece el nivel de texto
|
Acceso a las funciones del API MQL5
|
|
Obtiene el valor de las propiedades del objeto
|
Establece las propiedades del objeto
|
Obtiene el valor de las propiedades del objeto
|
Establece las propiedades del objeto
|
Obtiene el valor de las propiedades del objeto
|
Establece las propiedades del objeto
|
Entrada/Salida
|
|
virtual Save
|
Método virtual de entrada en el archivo
|
virtual Load
|
Método virtual de lectura de un archivo
|
virtual Type
|
Método virtual de identificación
|
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare