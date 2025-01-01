CChartObject

La classe CChartObject est la classe de base des objets graphique du type de graphique de la bibliothèque MQL5 Standard.

Description

La classe CChartObject fournit un accès simplifié aux fonctions de l'API MQL5 à tous ses descendants.

Déclaration

class CChartObject : public CObject

Titre

#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CChartObject Descendants directs CChartObjectArrow, CChartObjectBitmap, CChartObjectBmpLabel, CChartObjectCycles, CChartObjectElliottWave3, CChartObjectEllipse, CChartObjectFiboArc, CChartObjectFiboFan, CChartObjectFiboTimes, CChartObjectHLine, CChartObjectRectangle, CChartObjectSubChart, CChartObjectText, CChartObjectTrend, CChartObjectTriangle, CChartObjectVLine

Méthodes de Classe

Attributs ChartId Retourne l'identifiant du graphique contenant un graphique Window Retourne le nombre de fenêtres dans lesquelles l'objet graphique est un graphique Name Retourne/définit le nom de l'objet graphique NumPoints Retourne le nombre de points d'ancrage Assign Attach Assigne un graphique SetPoint Définit le point d'ancrage Delete Delete Supprime un graphique Detach Détache un graphique Shift ShiftObject Déplacement relatif d'un objet ShiftPoint Déplacement relatif du point de l'objet Propriétés de l'objet Time Retourne/Définit les coordonnées date/heure du point de l'objet Price Retourne/Définit les coordonnées prix du point de l'objet Color Retourne/Définit la couleur de l'objet Style Retourne/Définit le style de ligne de l'objet Width Retourne/Définit la largeur de ligne de l'objet BackGround Retourne/Définit le flag pour l'affichage de l'arrière plan d'un objet Selected Retourne/Définit le flag "selected" de l'objet graphique. Selectable Retourne/Définit le flag autorisant ou pas la sélection de l'objet Description Retourne/Définit le texte de l'objet Tooltip Retourne/Définit l'infobulle de l'objet Timeframes Retourne/Définit le masque de visibilité des flags de l'objet Z_Order Retourne/Définit la priorité du clic dans un graphique CreateTime Retourne l'heure de création d'un objet Propriétés des niveaux de l'objet LevelsCount Retourne/Définit le nombre de niveaux d'un objet LevelColor Retourne/Définit la couleur de ligne du niveau LevelStyle Retourne/Définit le style de ligne du niveau LevelWidth Retourne/Définit la largeur de ligne du niveau LevelValue Retourne/Définit la valeur du niveau LevelDescription Retourne/Définit le texte du niveau Accès aux fonctions de l'API MQL5 GetInteger Retourne la valeur des propriétés de l'objet SetInteger Définit les propriétés de l'objet GetDouble Retourne la valeur des propriétés de l'objet SetDouble Définit les propriétés de l'objet GetString Retourne la valeur des propriétés de l'objet SetString Définit les propriétés de l'objet Entrée/Sortie virtual Save Méthode virtuelle de sauvegarde d'un fichier virtual Load Méthode virtuelle de lecture d'un fichier virtual Type Méthode virtuelle d'identification