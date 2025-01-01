DocumentationSections
CChartObject

La classe CChartObject est la classe de base des objets graphique du type de graphique de la bibliothèque MQL5 Standard.

Description

La classe CChartObject fournit un accès simplifié aux fonctions de l'API MQL5 à tous ses descendants.

Déclaration

   class CChartObject : public CObject

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

Méthodes de Classe

Attributs

 

ChartId

Retourne l'identifiant du graphique contenant un graphique

Window

Retourne le nombre de fenêtres dans lesquelles l'objet graphique est un graphique

Name

Retourne/définit le nom de l'objet graphique

NumPoints

Retourne le nombre de points d'ancrage

Assign

 

Attach

Assigne un graphique

SetPoint

Définit le point d'ancrage

Delete

 

Delete

Supprime un graphique

Detach

Détache un graphique

Shift

 

ShiftObject

Déplacement relatif d'un objet

ShiftPoint

Déplacement relatif du point de l'objet

Propriétés de l'objet

 

Time

Retourne/Définit les coordonnées date/heure du point de l'objet

Price

Retourne/Définit les coordonnées prix du point de l'objet

Color

Retourne/Définit la couleur de l'objet

Style

Retourne/Définit le style de ligne de l'objet

Width

Retourne/Définit la largeur de ligne de l'objet

BackGround

Retourne/Définit le flag pour l'affichage de l'arrière plan d'un objet

Selected

Retourne/Définit le flag "selected" de l'objet graphique.

Selectable

Retourne/Définit le flag autorisant ou pas la sélection de l'objet

Description

Retourne/Définit le texte de l'objet

Tooltip

Retourne/Définit l'infobulle de l'objet

Timeframes

Retourne/Définit le masque de visibilité des flags de l'objet

Z_Order

Retourne/Définit la priorité du clic dans un graphique

CreateTime

Retourne l'heure de création d'un objet

Propriétés des niveaux de l'objet

 

LevelsCount

Retourne/Définit le nombre de niveaux d'un objet

LevelColor

Retourne/Définit la couleur de ligne du niveau

LevelStyle

Retourne/Définit le style de ligne du niveau

LevelWidth

Retourne/Définit la largeur de ligne du niveau

LevelValue

Retourne/Définit la valeur du niveau

LevelDescription

Retourne/Définit le texte du niveau

Accès aux fonctions de l'API MQL5

 

GetInteger

Retourne la valeur des propriétés de l'objet

SetInteger

Définit les propriétés de l'objet

GetDouble

Retourne la valeur des propriétés de l'objet

SetDouble

Définit les propriétés de l'objet

GetString

Retourne la valeur des propriétés de l'objet

SetString

Définit les propriétés de l'objet

Entrée/Sortie

 

virtual Save

Méthode virtuelle de sauvegarde d'un fichier

virtual Load

Méthode virtuelle de lecture d'un fichier

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

 