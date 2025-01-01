- ChartId
CChartObject
La classe CChartObject est la classe de base des objets graphique du type de graphique de la bibliothèque MQL5 Standard.
Description
La classe CChartObject fournit un accès simplifié aux fonctions de l'API MQL5 à tous ses descendants.
Déclaration
|
class CChartObject : public CObject
Titre
|
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CChartObject
Descendants directs
CChartObjectArrow, CChartObjectBitmap, CChartObjectBmpLabel, CChartObjectCycles, CChartObjectElliottWave3, CChartObjectEllipse, CChartObjectFiboArc, CChartObjectFiboFan, CChartObjectFiboTimes, CChartObjectHLine, CChartObjectRectangle, CChartObjectSubChart, CChartObjectText, CChartObjectTrend, CChartObjectTriangle, CChartObjectVLine
Méthodes de Classe
|
Attributs
|
|
Retourne l'identifiant du graphique contenant un graphique
|
Retourne le nombre de fenêtres dans lesquelles l'objet graphique est un graphique
|
Retourne/définit le nom de l'objet graphique
|
Retourne le nombre de points d'ancrage
|
Assign
|
|
Assigne un graphique
|
Définit le point d'ancrage
|
Delete
|
|
Supprime un graphique
|
Détache un graphique
|
Shift
|
|
Déplacement relatif d'un objet
|
Déplacement relatif du point de l'objet
|
Propriétés de l'objet
|
|
Retourne/Définit les coordonnées date/heure du point de l'objet
|
Retourne/Définit les coordonnées prix du point de l'objet
|
Retourne/Définit la couleur de l'objet
|
Retourne/Définit le style de ligne de l'objet
|
Retourne/Définit la largeur de ligne de l'objet
|
Retourne/Définit le flag pour l'affichage de l'arrière plan d'un objet
|
Retourne/Définit le flag "selected" de l'objet graphique.
|
Retourne/Définit le flag autorisant ou pas la sélection de l'objet
|
Retourne/Définit le texte de l'objet
|
Retourne/Définit l'infobulle de l'objet
|
Retourne/Définit le masque de visibilité des flags de l'objet
|
Retourne/Définit la priorité du clic dans un graphique
|
Retourne l'heure de création d'un objet
|
Propriétés des niveaux de l'objet
|
|
Retourne/Définit le nombre de niveaux d'un objet
|
Retourne/Définit la couleur de ligne du niveau
|
Retourne/Définit le style de ligne du niveau
|
Retourne/Définit la largeur de ligne du niveau
|
Retourne/Définit la valeur du niveau
|
Retourne/Définit le texte du niveau
|
Accès aux fonctions de l'API MQL5
|
|
Retourne la valeur des propriétés de l'objet
|
Définit les propriétés de l'objet
|
Retourne la valeur des propriétés de l'objet
|
Définit les propriétés de l'objet
|
Retourne la valeur des propriétés de l'objet
|
Définit les propriétés de l'objet
|
Entrée/Sortie
|
|
virtual Save
|
Méthode virtuelle de sauvegarde d'un fichier
|
virtual Load
|
Méthode virtuelle de lecture d'un fichier
|
virtual Type
|
Méthode virtuelle d'identification
|
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare