Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosFibonacci ToolsCChartObjectFiboArc 

CChartObjectFiboArc

La clase CChartObjectFiboArc facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Arco de Fibonacci".

Descripción

La clase CChartObjectFiboArc proporciona acceso a las propiedades del objeto "Arco de Fibonacci".

Declaración

   class CChartObjectFiboArc : public CChartObject

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectFiboArc

Métodos de la clase

Create

 

Create

Crea el objeto gráfico "Arco de Fibonacci"

Propiedades

 

Scale

Obtiene/Establece la propiedad "Escala"

Ellipse

Obtiene/Establece la propiedad "Elipse"

Entrada/salida

 

virtual Save

Método virtual para escribir en un archivo

virtual Load

Método virtual para leer un archivo

virtual Type

Método virtual de identificación

