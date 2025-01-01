ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトCChartObject 

CChartObject

CChartObject は標準 MQL5 ライブラリのチャート型のグラフィックオブジェクトの基本クラスです。

説明

CChartObject クラスは派生クラスの MQL5 API 関数への容易化されたアクセスを提供します。

宣言

  class CChartObject : public CObject

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

クラスメソッド

属性

 

ChartId

グラフィックオブジェクトが属するチャートの識別子を取得します。

Window

チャートがグラフィックであるウィンドウの数を取得します。

Name

グラフィックオブジェクトの名称を取得/設定します。

NumPoints

アンカーポイントの数を取得します。

代入

 

Attach

グラフィックチャートを結合します。

SetPoint

アンカーポイントを設定します。

削除

 

Delete

グラフィックチャートを削除します。

Detach

グラフィックチャートを解きます。

シフト

 

ShiftObject

オブジェクトの相対的な動き。

ShiftPoint

オブジェクトポイントの相対的な動き。

オブジェクトプロパティ

 

Time

オブジェクトポイントの時間座標を取得/設定します。

Price

オブジェクトポイントの価格座標を取得/設定します。

Color

オブジェクトの色を取得/設定します。

Style

ラインスタイルオブジェクトを取得/設定します。

Width

線オブジェクトの幅を取得/設定します。

BackGround

背景オブジェクト描画のフラグを取得/設定します。

Selected

オブジェクトの「selected」フラグを取得/設定します。

Selectable

フラグ設定が可能なオブジェクトを取得/設定します。

Description

オブジェクトテキストを取得/設定します。

Tooltip

オブジェクトのツールヒントを取得/設定します。

Timeframes

オブジェクト可視フラグのマスクを取得/設定します。

Z_Order

チャートクリックの優先順位を取得/設定します。

CreateTime

オブジェクト作成時刻を取得します。

オブジェクトのレベルプロパティ

 

LevelsCount

オブジェクトのレベル数を取得/設定します。

LevelColor

ラインレベルの色を取得/設定します。

LevelStyle

ラインスタイルレベルを取得/設定します。

LevelWidth

ラインレベルの幅を取得/設定します。

LevelValue

レベルを取得/設定します。

LevelDescription

テキストレベルを取得/設定します。

MQL5 API 関数へのアクセス

 

GetInteger

オブジェクトプロパティの値を取得します。

SetInteger

オブジェクトプロパティを設定します。

GetDouble

オブジェクトプロパティの値を取得します。

SetDouble

オブジェクトプロパティを設定します。

GetString

オブジェクトプロパティの値を取得します。

SetString

オブジェクトプロパティを設定します。

入出力

 

virtual Save

ファイルエントリの仮想メソッド。

virtual Load

ファイル読み込みの仮想メソッド。

virtual Type

識別の仮想メソッド。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

 