- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
CChartObject
CChartObject は標準 MQL5 ライブラリのチャート型のグラフィックオブジェクトの基本クラスです。
説明
CChartObject クラスは派生クラスの MQL5 API 関数への容易化されたアクセスを提供します。
宣言
|
class CChartObject : public CObject
タイトル
|
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
クラスメソッド
|
属性
|
|
グラフィックオブジェクトが属するチャートの識別子を取得します。
|
チャートがグラフィックであるウィンドウの数を取得します。
|
グラフィックオブジェクトの名称を取得/設定します。
|
アンカーポイントの数を取得します。
|
代入
|
|
グラフィックチャートを結合します。
|
アンカーポイントを設定します。
|
削除
|
|
グラフィックチャートを削除します。
|
グラフィックチャートを解きます。
|
シフト
|
|
オブジェクトの相対的な動き。
|
オブジェクトポイントの相対的な動き。
|
オブジェクトプロパティ
|
|
オブジェクトポイントの時間座標を取得/設定します。
|
オブジェクトポイントの価格座標を取得/設定します。
|
オブジェクトの色を取得/設定します。
|
ラインスタイルオブジェクトを取得/設定します。
|
線オブジェクトの幅を取得/設定します。
|
背景オブジェクト描画のフラグを取得/設定します。
|
オブジェクトの「selected」フラグを取得/設定します。
|
フラグ設定が可能なオブジェクトを取得/設定します。
|
オブジェクトテキストを取得/設定します。
|
オブジェクトのツールヒントを取得/設定します。
|
オブジェクト可視フラグのマスクを取得/設定します。
|
チャートクリックの優先順位を取得/設定します。
|
オブジェクト作成時刻を取得します。
|
オブジェクトのレベルプロパティ
|
|
オブジェクトのレベル数を取得/設定します。
|
ラインレベルの色を取得/設定します。
|
ラインスタイルレベルを取得/設定します。
|
ラインレベルの幅を取得/設定します。
|
レベルを取得/設定します。
|
テキストレベルを取得/設定します。
|
MQL5 API 関数へのアクセス
|
|
オブジェクトプロパティの値を取得します。
|
オブジェクトプロパティを設定します。
|
オブジェクトプロパティの値を取得します。
|
オブジェクトプロパティを設定します。
|
オブジェクトプロパティの値を取得します。
|
オブジェクトプロパティを設定します。
|
入出力
|
|
virtual Save
|
ファイルエントリの仮想メソッド。
|
virtual Load
|
ファイル読み込みの仮想メソッド。
|
virtual Type
|
識別の仮想メソッド。
|
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare