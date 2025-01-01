CChartObject

CChartObject는 표준 MQL5 라이브러리의 차트 그래픽 개체 클래스에 대한 기본 클래스입니다.

설명

CChartObject 클래스는 모든 하위 항목에 대해 MQL5 API 함수에 대한 단순화된 액세스를 제공합니다.

선언

class CChartObject : public CObject

제목

#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

상속 계층 CObject CChartObject 직계 후손 CChartObjectArrow, CChartObjectBitmap, CChartObjectBmpLabel, CChartObjectCycles, CChartObjectElliottWave3, CChartObjectEllipse, CChartObjectFiboArc, CChartObjectFiboFan, CChartObjectFiboTimes, CChartObjectHLine, CChartObjectRectangle, CChartObjectSubChart, CChartObjectText, CChartObjectTrend, CChartObjectTriangle, CChartObjectVLine

그룹별 클래스 메서드

특성 ChartId 그래픽 개체가 속한 차트의 ID 가져오기 Window 그래픽 개체가 있는 차트 창의 수 가져오기 Name 그래픽 개체 이름을 가져오기/설정하기 NumPoints 고정점 수 가져오기 Assign Attach 차트 그래픽 개체 바인딩 SetPoint 고정점 매개변수 설정 Delete Delete 차트 그래픽 개체를 삭제 Detach 차트 그래픽 개체를 분리 Shift ShiftObject 상대 개체 이동 ShiftPoint 상대 개체 점 이동 개체 속성 시간 개체 점의 시간 좌표를 가져오거나 설정 가격 개체 점의 가격 좌표를 가져오기/설정하기 Color 개체 색을 가져오기/설정하기 스타일 개체 선 스타일 가져오기/설정하기 Width 개체 선 너비 가져오기/설정하기 BackGround 배경에 개체 그리기 플래그 가져오기/설정하기 Selected "선택한" 플래그를 가져오기/설정하기 Selectable 선택 가능한 개체 플래그를 가져오기/설정하기 설명 개체의 텍스트 가져오기/설정하기 Tooltip 개체의 도구 설명을 가져오기/설정하기 Timeframes 개체 표시 플래그 마스크 가져오기/설정하기 Z_Order 차트에서 마우스를 클릭하는 이벤트를 수신하기 위한 그래픽 개체 우선 순위를 가져오기/설정하기 CreateTime 개체 생성 시간을 가져오기 개체 수준 속성 LevelsCount 개체 수준 수를 가져오기/설정하기 LevelColor 수준 선 색상 가져오기/설정하기 LevelStyle 수준 선 스타일 가져오기/설정하기 LevelWidth 수준 선 너비 가져오기/설정하기Gets/sets the level line width LevelValue 수준 가져오기/설정하기 LevelDescription 수준 텍스트 가져오기/설정하기 API MQL5 함수에 엑세스 GetInteger 개체 속성 값을 가져오기 SetInteger 개체 속성 값 설정하기 GetDouble 개체 속성 값을 가져오기 SetDouble 개체 속성 값 설정하기 GetString 개체 속성 값을 가져오기 SetString 개체 속성 값 설정하기 입력/출력 virtual Save 파일에 쓰기 가상 메서드 virtual Load 파일에서 읽기 가상 메서드 virtual Type 가상 식별 메서드