- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
CChartObject
CChartObject는 표준 MQL5 라이브러리의 차트 그래픽 개체 클래스에 대한 기본 클래스입니다.
설명
CChartObject 클래스는 모든 하위 항목에 대해 MQL5 API 함수에 대한 단순화된 액세스를 제공합니다.
선언
|
class CChartObject : public CObject
제목
|
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
그룹별 클래스 메서드
|
특성
|
|
그래픽 개체가 속한 차트의 ID 가져오기
|
그래픽 개체가 있는 차트 창의 수 가져오기
|
그래픽 개체 이름을 가져오기/설정하기
|
고정점 수 가져오기
|
Assign
|
|
차트 그래픽 개체 바인딩
|
고정점 매개변수 설정
|
Delete
|
|
차트 그래픽 개체를 삭제
|
차트 그래픽 개체를 분리
|
Shift
|
|
상대 개체 이동
|
상대 개체 점 이동
|
개체 속성
|
|
개체 점의 시간 좌표를 가져오거나 설정
|
개체 점의 가격 좌표를 가져오기/설정하기
|
개체 색을 가져오기/설정하기
|
개체 선 스타일 가져오기/설정하기
|
개체 선 너비 가져오기/설정하기
|
배경에 개체 그리기 플래그 가져오기/설정하기
|
"선택한" 플래그를 가져오기/설정하기
|
선택 가능한 개체 플래그를 가져오기/설정하기
|
개체의 텍스트 가져오기/설정하기
|
개체의 도구 설명을 가져오기/설정하기
|
개체 표시 플래그 마스크 가져오기/설정하기
|
차트에서 마우스를 클릭하는 이벤트를 수신하기 위한 그래픽 개체 우선 순위를 가져오기/설정하기
|
개체 생성 시간을 가져오기
|
개체 수준 속성
|
|
개체 수준 수를 가져오기/설정하기
|
수준 선 색상 가져오기/설정하기
|
수준 선 스타일 가져오기/설정하기
|
수준 선 너비 가져오기/설정하기Gets/sets the level line width
|
수준 가져오기/설정하기
|
수준 텍스트 가져오기/설정하기
|
API MQL5 함수에 엑세스
|
|
개체 속성 값을 가져오기
|
개체 속성 값 설정하기
|
개체 속성 값을 가져오기
|
개체 속성 값 설정하기
|
개체 속성 값을 가져오기
|
개체 속성 값 설정하기
|
입력/출력
|
|
virtual Save
|
파일에 쓰기 가상 메서드
|
virtual Load
|
파일에서 읽기 가상 메서드
|
virtual Type
|
가상 식별 메서드
|
클래스 CObject에서 상속된 메서드
Prev, Prev, Next, Next, Compare