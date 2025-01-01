문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトCChartObject 

CChartObject

CChartObject는 표준 MQL5 라이브러리의 차트 그래픽 개체 클래스에 대한 기본 클래스입니다.

설명

CChartObject 클래스는 모든 하위 항목에 대해 MQL5 API 함수에 대한 단순화된 액세스를 제공합니다.

선언

   class CChartObject : public CObject

제목

   #include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

그룹별 클래스 메서드

특성

 

ChartId

그래픽 개체가 속한 차트의 ID 가져오기

Window

그래픽 개체가 있는 차트 창의 수 가져오기

Name

그래픽 개체 이름을 가져오기/설정하기

NumPoints

고정점 수 가져오기

Assign

 

Attach

차트 그래픽 개체 바인딩

SetPoint

고정점 매개변수 설정

Delete

 

Delete

차트 그래픽 개체를 삭제

Detach

차트 그래픽 개체를 분리

Shift

 

ShiftObject

상대 개체 이동

ShiftPoint

상대 개체 점 이동

개체 속성

 

시간

개체 점의 시간 좌표를 가져오거나 설정

가격

개체 점의 가격 좌표를 가져오기/설정하기

Color

개체 색을 가져오기/설정하기

스타일

개체 선 스타일 가져오기/설정하기

Width

개체 선 너비 가져오기/설정하기

BackGround

배경에 개체 그리기 플래그 가져오기/설정하기

Selected

"선택한" 플래그를 가져오기/설정하기

Selectable

선택 가능한 개체 플래그를 가져오기/설정하기

설명

개체의 텍스트 가져오기/설정하기

Tooltip

개체의 도구 설명을 가져오기/설정하기

Timeframes

개체 표시 플래그 마스크 가져오기/설정하기

Z_Order

차트에서 마우스를 클릭하는 이벤트를 수신하기 위한 그래픽 개체 우선 순위를 가져오기/설정하기

CreateTime

개체 생성 시간을 가져오기

개체 수준 속성

 

LevelsCount

개체 수준 수를 가져오기/설정하기

LevelColor

수준 선 색상 가져오기/설정하기

LevelStyle

수준 선 스타일 가져오기/설정하기

LevelWidth

수준 선 너비 가져오기/설정하기Gets/sets the level line width

LevelValue

수준 가져오기/설정하기

LevelDescription

수준 텍스트 가져오기/설정하기

API MQL5 함수에 엑세스

 

GetInteger

개체 속성 값을 가져오기

SetInteger

개체 속성 값 설정하기

GetDouble

개체 속성 값을 가져오기

SetDouble

개체 속성 값 설정하기

GetString

개체 속성 값을 가져오기

SetString

개체 속성 값 설정하기

입력/출력

 

virtual Save

파일에 쓰기 가상 메서드

virtual Load

파일에서 읽기 가상 메서드

virtual Type

가상 식별 메서드

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Compare

 