LevelValue (Método Get)

Obtiene el valor del nivel especificado de un objeto gráfico.

double  LevelValue(
   int  level      // Número de nivel
   ) const

Parámetros

level

[in]  Número de nivel.

Valor de retorno

El valor del nivel del objeto gráfico enlazado a una instancia de la clase. Si no hay ningún objeto enlazado o el objeto no tiene el nivel especificado, devuelve EMPTY_VALUE.

LevelValue (Método Set)

Establece el valor del nivel especificado del objeto gráfico.

bool  LevelValue(
   int     level,         // Número de nivel
   double  new_value      // Valor nuevo
   )

Parámetros

level

[in]  Número de nivel.

new_value

[in]  Nuevo valor del nivel especificado.

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si el valor no se puede cambiar.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::LevelValue  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //---  
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- obtiene el valor del nivel del objeto gráfico   
      double level_value=object.LevelValue(i);  
      if(level_value!=0.1*i)  
        {  
         //--- establece el valor del nivel del objeto gráfico  
         object.LevelValue(i,0.1*i);  
        }  
     }  
  }  