DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosElliott ToolsCChartObjectElliottWave3 

CChartObjectElliottWave3

La clase CChartObjectElliottWave3 facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Onda correctiva".

Descripción

La clase CChartObjectElliottWave3 proporciona acceso a las propiedades del objeto "Onda correctiva".

Declaración

   class CChartObjectElliottWave3 : public CChartObject

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsElliott.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectElliottWave3

Descendientes directos

CChartObjectElliottWave5

Métodos de la clase

Create

 

Create

Crea el objeto gráfico "Onda correctiva"

Propiedades

 

Degree

Obtiene/Establece la propiedad "Grado"

Lines

Obtiene/Establece la propiedad "Líneas"

Entrada/salida

 

virtual Save

Método virtual para escribir en un archivo

virtual Load

Método virtual para leer un archivo

virtual Type

Método virtual de identificación

 

Ver también

Tipos de objetos, Objetos gráficos