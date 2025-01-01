Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosCChartObjectDetach ChartIdWindowNameNumPointsAttachSetPointDeleteDetachShiftObjectShiftPointTimePriceColorStyleWidthBackgroundSelectedSelectableDescriptionTooltipTimeframesZ_OrderCreateTimeLevelsCountLevelColorLevelStyleLevelWidthLevelValueLevelDescriptionGetIntegerSetIntegerGetDoubleSetDoubleGetStringSetStringSaveLoadType Detach Desvincula el objeto gráfico. void Detach() Valor de retorno Ninguno. Ejemplo: //--- ejemplo de CChartObject::Detach #include <ChartObjects\ChartObject.mqh> //--- void OnStart() { CChartObject object; //--- desvincula el objeto gráfico object.Detach(); } Delete ShiftObject