DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosCChartObjectDetach 

Detach

Desvincula el objeto gráfico.

void  Detach()

Valor de retorno

Ninguno.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::Detach
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CChartObject object;
   //--- desvincula el objeto gráfico 
   object.Detach();
  }