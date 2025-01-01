DokümantasyonBölümler
CChartObject

CChartObject, Standard MQL5 kütüphanesinin çizelge tipi grafik nesneleri için temel bir sınıftır.

Açıklama

CChartObject sınıfı, kendisinden türetilen tüm sınıflar için MQL5 API fonksiyonlarına kolay erişim sağlar.

Bildirim

   class CChartObject : public CObject

Başlık

   #include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

Sınıf Yöntemleri

Özellikler

 

ChartId

Grafiği içeren çizelgenin tanımlayıcısını alır

Window

Grafik nesnesini içeren çizelge penceresinin numarasını alır

Name

Bir grafik nesnesinin ismini alır/ayarlar

NumPoints

Tutturma noktasının koordinatlarını alır

Atama

 

Attach

Bir grafiksel nesneyi sınıf örneğine bağlar

SetPoint

Tutturma noktasını ayarlar

Silme

 

Delete

Bir grafiksel nesneyi siler

Detach

Bir grafiksel nesneyi sınıf örneğinden ayırır

Kaydırma

 

ShiftObject

Belirtilen grafiksel nesneyi kaydırır

ShiftPoint

Belirtilen grafiksel nesnenin tutturma noktasını kaydırır

Nesne özellikleri

 

Time

Belirtilen grafiksel nesnenin tutturma noktasının zaman koordinatını alır/ayarlar

Price

Belirtilen grafiksel nesnenin tutturma noktasının fiyat koordinatını alır/ayarlar

Color

Belirtilen grafiksel nesnenin rengini alır/ayarlar

Style

Belirtilen grafiksel nesnenin çizgi stilini alır/ayarlar

Width

Belirtilen grafiksel nesnenin genişliğini alır/ayarlar

BackGround

Belirtilen grafiksel nesnenin 'arka-plana çizim' bayrağını alır/ayarlar

Selected

Bir grafik nesnesinin "seçili" bayrağının değerini alır/ayarlar

Selectable

Grafiksel nesnenin "seçilebilir" bayrağını alır/ayarlar

Description

Belirtilen grafiksel nesnenin açıklama metnini alır/ayarlar

Tooltip

Belirtilen grafiksel nesnenin araç-ipucunu alır/ayarlar

Timeframes

Grafiksel nesnenin görünürlük bayraklarını (hangi periyotlarda görünür olduğu bilgisini) alır/ayarlar

Z_Order

Grafiksel nesnenin çizelge üzerindeki tıklama önceliği değerini alır/ayarlar

CreateTime

Belirtilen grafiksel nesnenin oluşturulma zamanını alır

Nesnenin seviye özellikleri

 

LevelsCount

Nesne üzerinde tanımlı seviyelerin sayısını alır/ayarlar

LevelColor

Seviye çizgisinin rengini alır/ayarlar

LevelStyle

Seviye çizgisinin stilini alır/ayarlar

LevelWidth

Seviye çizgisinin genişliğini alır/ayarlar

LevelValue

Seviyenin değerini alır/ayarlar

LevelDescription

Seviyenin açıklama metnini alır/ayarlar

MQL5 API fonksiyonlarına erişim

 

GetInteger

Nesne özelliğinin tamsayı tipli değerini alır

SetInteger

Nesne özelliğinin tamsayı tipli değerini ayarlar

GetDouble

Çift-duyarlı nesne özelliğinin değerini alır

SetDouble

Çift-duyarlı nesne özelliğinin değerini ayarlar

GetString

Metin biçimli nesne özelliğinin değerini alır

SetString

Metin biçimli nesne özelliğinin değerini ayarlar

Giriş/Çıkış

 

virtual Save

Sanal dosya giriş yöntemi

virtual Load

Sanal dosya okuma yöntemi

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

 