CChartObject
CChartObject, Standard MQL5 kütüphanesinin çizelge tipi grafik nesneleri için temel bir sınıftır.
Açıklama
CChartObject sınıfı, kendisinden türetilen tüm sınıflar için MQL5 API fonksiyonlarına kolay erişim sağlar.
Bildirim
|
class CChartObject : public CObject
Başlık
|
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
Sınıf Yöntemleri
|
Özellikler
|
|
Grafiği içeren çizelgenin tanımlayıcısını alır
|
Grafik nesnesini içeren çizelge penceresinin numarasını alır
|
Bir grafik nesnesinin ismini alır/ayarlar
|
Tutturma noktasının koordinatlarını alır
|
Atama
|
|
Bir grafiksel nesneyi sınıf örneğine bağlar
|
Tutturma noktasını ayarlar
|
Silme
|
|
Bir grafiksel nesneyi siler
|
Bir grafiksel nesneyi sınıf örneğinden ayırır
|
Kaydırma
|
|
Belirtilen grafiksel nesneyi kaydırır
|
Belirtilen grafiksel nesnenin tutturma noktasını kaydırır
|
Nesne özellikleri
|
|
Belirtilen grafiksel nesnenin tutturma noktasının zaman koordinatını alır/ayarlar
|
Belirtilen grafiksel nesnenin tutturma noktasının fiyat koordinatını alır/ayarlar
|
Belirtilen grafiksel nesnenin rengini alır/ayarlar
|
Belirtilen grafiksel nesnenin çizgi stilini alır/ayarlar
|
Belirtilen grafiksel nesnenin genişliğini alır/ayarlar
|
Belirtilen grafiksel nesnenin 'arka-plana çizim' bayrağını alır/ayarlar
|
Bir grafik nesnesinin "seçili" bayrağının değerini alır/ayarlar
|
Grafiksel nesnenin "seçilebilir" bayrağını alır/ayarlar
|
Belirtilen grafiksel nesnenin açıklama metnini alır/ayarlar
|
Belirtilen grafiksel nesnenin araç-ipucunu alır/ayarlar
|
Grafiksel nesnenin görünürlük bayraklarını (hangi periyotlarda görünür olduğu bilgisini) alır/ayarlar
|
Grafiksel nesnenin çizelge üzerindeki tıklama önceliği değerini alır/ayarlar
|
Belirtilen grafiksel nesnenin oluşturulma zamanını alır
|
Nesnenin seviye özellikleri
|
|
Nesne üzerinde tanımlı seviyelerin sayısını alır/ayarlar
|
Seviye çizgisinin rengini alır/ayarlar
|
Seviye çizgisinin stilini alır/ayarlar
|
Seviye çizgisinin genişliğini alır/ayarlar
|
Seviyenin değerini alır/ayarlar
|
Seviyenin açıklama metnini alır/ayarlar
|
MQL5 API fonksiyonlarına erişim
|
|
Nesne özelliğinin tamsayı tipli değerini alır
|
Nesne özelliğinin tamsayı tipli değerini ayarlar
|
Çift-duyarlı nesne özelliğinin değerini alır
|
Çift-duyarlı nesne özelliğinin değerini ayarlar
|
Metin biçimli nesne özelliğinin değerini alır
|
Metin biçimli nesne özelliğinin değerini ayarlar
|
Giriş/Çıkış
|
|
virtual Save
|
Sanal dosya giriş yöntemi
|
virtual Load
|
Sanal dosya okuma yöntemi
|
virtual Type
|
Sanal tanımlama yöntemi
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare