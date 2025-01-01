SetDouble

Facilita el acceso a las funciones del API MQL5 ObjectSetDouble() cambia las propiedades double (tipo float y tipo double) enlazadas a una instancia de la clase del objeto gráfico. Hay dos versiones distintas para llamar a esta función:

Establecer el valor de la propiedad sin utilizar un modificador

bool SetDouble(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

double value

)

Parámetros

prop_id

[in] Identificador de las propiedades de tipo double.

value

[in] Valor nuevo de las propiedades double.

Establecer el valor de la propiedad indicando el modificador

bool SetDouble(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int modifier,

double value

)

Parámetros

prop_id

[in] Identificador de las propiedades de tipo double.

modifier

[in] Modificador (índice) de las propiedades double.

value

[in] Nuevo valor de la propiedad double.

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si la propiedad double no se puede cambiar.

Ejemplo: