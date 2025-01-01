DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosCChartObjectSetDouble 

SetDouble

Facilita el acceso a las funciones del API MQL5 ObjectSetDouble() cambia las propiedades double (tipo float y tipo double) enlazadas a una instancia de la clase del objeto gráfico. Hay dos versiones distintas para llamar a esta función:

Establecer el valor de la propiedad sin utilizar un modificador

bool  SetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,     // Identificador de las propiedades double
   double                        value        // Valor
   )

Parámetros

prop_id

[in]  Identificador de las propiedades de tipo double.

value

[in]  Valor nuevo de las propiedades double.

Establecer el valor de la propiedad indicando el modificador

bool  SetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,      // Identificador de la propiedad double
   int                           modifier,     // Modificador 
   double                        value         // Valor
   )

Parámetros

prop_id

[in]  Identificador de las propiedades de tipo double.

modifier

[in]  Modificador (índice) de las propiedades double.

value

[in]  Nuevo valor de la propiedad double.

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si la propiedad double no se puede cambiar.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::SetDouble  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
//---
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- establece el valor del nivel del objeto gráfico  
      if(!object.SetDouble(OBJPROP_LEVELVALUE,i,0.1*i))  
        {  
         printf("Error al establecer la propiedad double %d",GetLastError());  
         return;  
        }  
     }  
  }  