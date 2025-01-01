DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosCChartObjectNumPoints 

NumPoints

Obtiene el número de puntos de ancla de un objeto gráfico.

int  NumPoints() const

Valor de retorno

Número de puntos que enlazan a un objeto gráfico conectado a una instancia de la clase. Si no hay ningún objeto conectado, devuelve 0.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::NumPoints
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- obtener el número de puntos de un objeto gráfico  
   int points=object.NumPoints(); 
  } 