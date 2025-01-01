- ChartId
NumPoints
Obtiene el número de puntos de ancla de un objeto gráfico.
int NumPoints() const
Valor de retorno
Número de puntos que enlazan a un objeto gráfico conectado a una instancia de la clase. Si no hay ningún objeto conectado, devuelve 0.
Ejemplo:
//--- ejemplo de CChartObject::NumPoints