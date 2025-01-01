DocumentaciónSecciones
ShiftObject

Mueve un objeto gráfico.

bool  ShiftObject(
   datetime  d_time,      // Incremento de la coordenada temporal
   double    d_price      // Incremento de la coordenada del precio
   )

Parámetros

d_time

[in]  Incremento de la coordenada temporal de todos los puntos de ancla.

d_price

[in]  Incremento de la coordenada de precio de todos los puntos de ancla.

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si el objeto no se puede desplazar.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::ShiftObject  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   datetime     d_time;  
   double       d_price;  
   //--- desplazamiento del objeto gráfico  
   object.ShiftObject(d_time,d_price);  
  }  