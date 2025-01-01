DocumentaciónSecciones
Save

Guarda los parámetros del objeto en el archivo.

virtual bool  Save(
   int  file_handle      // Manejador del archivo
   )

Parámetros

file_handle

[in]  Manejador del archivo previamente abierto con la función FileOpen (...).

Valor de retorno

true - se se ejecuta correctamente, false - si hay un error.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::Save  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>   
//---   
void OnStart()   
  {   
   int          file_handle;   
   CChartObject object=new CChartObject;   
   //--- establece los parámetros del objeto   
   //--- . . .   
   //--- abrir archivo   
   file_handle=FileOpen("MiArchivo.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);   
   if(file_handle>=0)   
     {   
      if(!object.Save(file_handle))   
        {   
         //--- error al guardar el archivo   
         printf("Error al guardar el archivo: %d!",GetLastError());   
         FileClose(file_handle);   
         //---   
         return;   
        }   
      FileClose(file_handle);   
     }   
  }   