- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Z_Order (Método Get)
Obtiene el valor de la prioridad de clicar sobre un gráfico del objeto gráfico (CHARTEVENT_CLICK).
|
long Z_Order() const
Valor de retorno
Prioridad del objeto gráfico, enlazado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto enlazado, devuelve 0.
Z_Order (Método Set)
Establece la prioridad de clicar sobre un gráfico del objeto gráfico (CHARTEVENT_CLICK).
|
bool Z_Order(
Parámetros
value
[in] Nuevo valor de la prioridad de clicar en un gráfico del objeto gráfico (CHARTEVENT_CLICK).
Valor de retorno
true - si se ejecuta correctamente, false - si la propiedad no se puede cambiar.
Nota
Z_Order es la prioridad de un objeto gráfico para recibir eventos de click en un gráfico (CHARTEVENT_CLICK). La prioridad se puede incrementar estableciendo un valor mayor que 0 (valor predeterminado).