Z_Order (Método Get)

Obtiene el valor de la prioridad de clicar sobre un gráfico del objeto gráfico (CHARTEVENT_CLICK).

long Z_Order() const

Valor de retorno

Prioridad del objeto gráfico, enlazado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto enlazado, devuelve 0.

Z_Order (Método Set)

Establece la prioridad de clicar sobre un gráfico del objeto gráfico (CHARTEVENT_CLICK).

bool Z_Order(

long value

)

Parámetros

value

[in] Nuevo valor de la prioridad de clicar en un gráfico del objeto gráfico (CHARTEVENT_CLICK).

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si la propiedad no se puede cambiar.

Nota

Z_Order es la prioridad de un objeto gráfico para recibir eventos de click en un gráfico (CHARTEVENT_CLICK). La prioridad se puede incrementar estableciendo un valor mayor que 0 (valor predeterminado).