- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
CChartObject
CChartObject 是 MQL5 标准库中图表类型的图形对象的基准类。
描述
CChartObject 类可供其所有子类简便地访问 MQL5 API 函数。
声明
|
class CChartObject : public CObject
标称库文件
|
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
类方法
|
属性
|
|
获取图形拥有者的图表 ID
|
获取图表为图形的窗口数量
|
获取/设置图形对象的名称
|
获取锚点数
|
分派
|
|
绑定一个图形图表
|
设置锚点
|
删除
|
|
删除一个图形图表
|
注销一个图形图表
|
平移
|
|
对象的相对移动
|
对象落点的相对移动
|
对象属性
|
|
获取/设置对象落点的时间坐标
|
获取/设置对象落点的价格坐标
|
获取/设置对象的颜色
|
获取/设置对象的线形
|
获取/设置对象的线宽
|
获取/设置绘制对象背景的标志
|
获取/设置图形对象的 "selected" 标志
|
获取/设置对象可选择标志
|
获取/设置对象的描述
|
获取/设置对象的提示
|
获取/设置对象的可视性标志掩码
|
获取/设置图表点击的优先权
|
获取对象创建时间
|
水平线对象的属性
|
|
获取/设置水平线对象的数量
|
获取/设置水平线的颜色
|
获取/设置水平线的线形
|
获取/设置水平线的线宽
|
获取/设置水平线的位置
|
获取/设置水平线的描述
|
访问 MQL5 API 函数
|
|
获取对象属性的值。
|
设置对象属性。
|
获取对象属性的值。
|
设置对象属性。
|
获取对象属性的值。
|
设置对象属性。
|
输入/输出
|
|
virtual Save
|
保存文件的虚方法
|
virtual Load
|
从文件读取的虚方法
|
virtual Type
|
标识的虚方法
|
方法继承自类 CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare