CChartObject 是 MQL5 标准库中图表类型的图形对象的基准类。

描述

CChartObject 类可供其所有子类简便地访问 MQL5 API 函数。

声明

   class CChartObject : public CObject

标称库文件

   #include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

类方法

属性

 

ChartId

获取图形拥有者的图表 ID

Window

获取图表为图形的窗口数量

名称

获取/设置图形对象的名称

NumPoints

获取锚点数

分派

 

Attach

绑定一个图形图表

SetPoint

设置锚点

删除

 

删除

删除一个图形图表

Detach

注销一个图形图表

平移

 

ShiftObject

对象的相对移动

ShiftPoint

对象落点的相对移动

对象属性

 

Time

获取/设置对象落点的时间坐标

Price

获取/设置对象落点的价格坐标

Color

获取/设置对象的颜色

Style

获取/设置对象的线形

Width

获取/设置对象的线宽

BackGround

获取/设置绘制对象背景的标志

Selected

获取/设置图形对象的 "selected" 标志

Selectable

获取/设置对象可选择标志

描述

获取/设置对象的描述

Tooltip

获取/设置对象的提示

Timeframes

获取/设置对象的可视性标志掩码

Z_Order

获取/设置图表点击的优先权

CreateTime

获取对象创建时间

水平线对象的属性

 

LevelsCount

获取/设置水平线对象的数量

LevelColor

获取/设置水平线的颜色

LevelStyle

获取/设置水平线的线形

LevelWidth

获取/设置水平线的线宽

LevelValue

获取/设置水平线的位置

LevelDescription

获取/设置水平线的描述

访问 MQL5 API 函数

 

GetInteger

获取对象属性的值。

SetInteger

设置对象属性。

GetDouble

获取对象属性的值。

SetDouble

设置对象属性。

GetString

获取对象属性的值。

SetString

设置对象属性。

输入/输出

 

virtual Save

保存文件的虚方法

virtual Load

从文件读取的虚方法

virtual Type

标识的虚方法

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

 