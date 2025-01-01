DocumentaciónSecciones
CChartObjectArrow

La clase CChartObjectArrow facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Flecha".

Descripción

La clase CChartObjectArrow proporciona acceso a los descendientes de objetos "Flecha" a las propiedades comunes.

Declaración

   class CChartObjectArrow : public CChartObject

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectArrow

Descendientes directos

CChartObjectArrowCheck, CChartObjectArrowDown, CChartObjectArrowLeftPrice, CChartObjectArrowRightPrice, CChartObjectArrowStop, CChartObjectArrowThumbDown, CChartObjectArrowThumbUp, CChartObjectArrowUp

Métodos de la clase

Creación

 

Create

Crea el objeto gráfico "Flecha"

Propiedades

 

ArrowCode

Obtiene/Establece la propiedad "Código de la flecha"

Anchor

Obtiene/Establece la propiedad "Anclaje"

Entrada/salida

 

virtual Save

Método virtual para escribir en un archivo

virtual Load

Método virtual para leer un archivo

virtual Type

Método virtual de identificación

