CChartObjectArrow
La clase CChartObjectArrow facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Flecha".
Descripción
La clase CChartObjectArrow proporciona acceso a los descendientes de objetos "Flecha" a las propiedades comunes.
Declaración
|
class CChartObjectArrow : public CChartObject
Título
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CChartObjectArrow
Descendientes directos
CChartObjectArrowCheck, CChartObjectArrowDown, CChartObjectArrowLeftPrice, CChartObjectArrowRightPrice, CChartObjectArrowStop, CChartObjectArrowThumbDown, CChartObjectArrowThumbUp, CChartObjectArrowUp
Métodos de la clase
|
Creación
|
|
Crea el objeto gráfico "Flecha"
|
Propiedades
|
|
Obtiene/Establece la propiedad "Código de la flecha"
|
Obtiene/Establece la propiedad "Anclaje"
|
Entrada/salida
|
|
virtual Save
|
Método virtual para escribir en un archivo
|
virtual Load
|
Método virtual para leer un archivo
|
virtual Type
|
Método virtual de identificación
|
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos heredados de la clase CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
Ver también
Tipos de objetos, Modos de enlace de objetos, Objetos gráficos