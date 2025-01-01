DocumentaciónSecciones
SetPoint

Establece las nuevas coordenadas del punto de ancla especificado del objeto gráfico.

bool  SetPoint(
   int       point,         // Número de punto
   datetime  new_time,      // Coordenada temporal
   double    new_price      // Coordenada de precio
   )

Parámetros

point

[in]  Número de punto de ancla.

new_time

[in]  Valor nuevo de la coordenada temporal del punto de ancla especificado.

new_price

[in]  Valor nuevo de la coordenada de precio del punto de ancla especificado.

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si no se pueden cambiar las coordenadas del punto.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::SetPoint  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   double       price;  
   //---  
   if(object.NumPoints()>0)  
     {  
      //--- establece el punto del objeto gráfico  
      object.SetPoint(0,CurrTime(),price);  
     }  
  }  