SetPoint

Establece las nuevas coordenadas del punto de ancla especificado del objeto gráfico.

bool SetPoint(

int point,

datetime new_time,

double new_price

)

Parámetros

point

[in] Número de punto de ancla.

new_time

[in] Valor nuevo de la coordenada temporal del punto de ancla especificado.

new_price

[in] Valor nuevo de la coordenada de precio del punto de ancla especificado.

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si no se pueden cambiar las coordenadas del punto.

Ejemplo: