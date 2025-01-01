DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosCChartObjectDelete 

Delete

Elimina de la gráfica un objeto gráfico enlazado.

bool  Delete()

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si la operación no se puede ejecutar.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::Delete
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- desvincula el objeto gráfico  
   if(!object.Delete()) 
     { 
      printf("Error al borrar el objeto"); 
      return
     } 
  } 