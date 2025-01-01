DocumentaciónSecciones
ChartId

Obtiene el identificador de la gráfica que tiene un objeto gráfico.

long  ChartId() const

Valor de retorno

Identificador de la gráfica. Si el objeto no se encuentra, devuelve -1.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::ChartId
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- obtiene el identificador de la gráfica del objeto gráfico  
   long chart_id=object.ChartId(); 
  } 