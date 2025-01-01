GetDouble

Facilita el acceso a las funciones del API MQL5 ObjectGetDouble() obtiene los valores de las propiedades double (tipo float y double) del objeto gráfico, asignado a la instancia de la clase. Hay dos versiones distintas para llamar a esta función:

Obtener el valor de la propiedad sin hacer ninguna comprobación

double GetDouble(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int modifier=-1

) const

Parámetros

prop_id

[in] Identificador de las propiedades de tipo double.

modifier=-1

[in] Modificador (índice) de las propiedades double.

Valor de retorno

Si se ejecuta correctamente, devuelve el valor de la propiedad de tipo double; en caso de error, devuelve EMPTY_VALUE.

Obtener el valor de la propiedad llevando a cabo una comprobación

bool GetDouble(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int modifier,

double& value

) const

Parámetros

prop_id

[in] Identificador de las propiedades de tipo double.

modifier

[in] Modificador (índice) de las propiedades double.

value

[out] Referencia a una variable que almacena las propiedades de tipo double.

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si no se pueden obtener las características double.

Ejemplo: