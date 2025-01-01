- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
GetDouble
Facilita el acceso a las funciones del API MQL5 ObjectGetDouble() obtiene los valores de las propiedades double (tipo float y double) del objeto gráfico, asignado a la instancia de la clase. Hay dos versiones distintas para llamar a esta función:
Obtener el valor de la propiedad sin hacer ninguna comprobación
|
double GetDouble(
Parámetros
prop_id
[in] Identificador de las propiedades de tipo double.
modifier=-1
[in] Modificador (índice) de las propiedades double.
Valor de retorno
Si se ejecuta correctamente, devuelve el valor de la propiedad de tipo double; en caso de error, devuelve EMPTY_VALUE.
Obtener el valor de la propiedad llevando a cabo una comprobación
|
bool GetDouble(
Parámetros
prop_id
[in] Identificador de las propiedades de tipo double.
modifier
[in] Modificador (índice) de las propiedades double.
value
[out] Referencia a una variable que almacena las propiedades de tipo double.
Valor de retorno
true - si se ejecuta correctamente, false - si no se pueden obtener las características double.
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CChartObject::GetDouble