CChartObject
CChartObject é uma classe base de objetos gráficos de tipo gráfico da biblioteca MQL5 padrão.
Descrição
A classe CChartObject proporciona o acesso simplificado para todos os seus descendentes para funções API MQL5.
Declaração
|
class CChartObject : public CObject
Título
|
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
|
Hierarquia de herança
CChartObject
Descendentes diretos
CChartObjectArrow, CChartObjectBitmap, CChartObjectBmpLabel, CChartObjectCycles, CChartObjectElliottWave3, CChartObjectEllipse, CChartObjectFiboArc, CChartObjectFiboFan, CChartObjectFiboTimes, CChartObjectHLine, CChartObjectRectangle, CChartObjectSubChart, CChartObjectText, CChartObjectTrend, CChartObjectTriangle, CChartObjectVLine
Métodos de classe
|
Atributos
|
|
Obtém a ID que pertence a um gráfico
|
Obtém o número de janelas do gráfico
|
obtém/define o nome de um objeto gráfico
|
Obtém o número de pontos de ancoragem
|
Assign
|
|
Vincula um gráfico
|
Define o ponto de ancoragem
|
Delete
|
|
Exclui um gráfico
|
Destacar um gráfico
|
Shift
|
|
O movimento relativo do objeto
|
O movimento relativo do ponto do objeto
|
Propriedades do objeto
|
|
Obtém/define as coordenadas de tempo do ponto de objeto
|
Obtém/define a coordenada do preço do ponto de objeto
|
obtém/define a cor do objeto
|
Obtém/define o estilo de linha do objeto
|
Obtém/define a largura do objeto de linha
|
Obtém/define o flag desenhando o objeto em segundo plano
|
Obtém/define o flag "selecionada" de um objeto gráfico
|
Obtém/define o flag selecionando o objeto
|
Obtém/define o texto do objeto
|
Obtém/define a dica do objeto
|
Obtém/define a máscara dos flags para visualização do objeto
|
Obtém/define a prioridade de clicar num gráfico
|
Obtém a criação do objeto tempo
|
Níveis de propriedades do objeto
|
|
Obtém/define o número de níveis de objeto
|
Obtém/define a cor do nível de linha
|
Obtém/define o nivel de estilo de linha
|
Obtém/define a largura do nível de linha
|
Obtém/define o nível
|
Obtém/define o nível do texto
|
Acesso a funções API MQL5
|
|
Obtém o valor das propriedades de objetos
|
Define as propriedades do objeto
|
Obtém o valor das propriedades de objetos
|
Define as propriedades do objeto
|
Obtém o valor das propriedades de objetos
|
Define as propriedades do objeto
|
Entrada/saída
|
|
virtual Save
|
Método de entrada virtual no arquivo
|
virtual Load
|
Método virtual de leitura a partir de um arquivo
|
virtual Type
|
Método virtual de identificação
|
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare