CChartObject

CChartObject é uma classe base de objetos gráficos de tipo gráfico da biblioteca MQL5 padrão.

Descrição

A classe CChartObject proporciona o acesso simplificado para todos os seus descendentes para funções API MQL5.

Declaração

class CChartObject : public CObject

Título

#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

Hierarquia de herança CObject CChartObject Descendentes diretos CChartObjectArrow, CChartObjectBitmap, CChartObjectBmpLabel, CChartObjectCycles, CChartObjectElliottWave3, CChartObjectEllipse, CChartObjectFiboArc, CChartObjectFiboFan, CChartObjectFiboTimes, CChartObjectHLine, CChartObjectRectangle, CChartObjectSubChart, CChartObjectText, CChartObjectTrend, CChartObjectTriangle, CChartObjectVLine

Métodos de classe

Atributos ChartId Obtém a ID que pertence a um gráfico Window Obtém o número de janelas do gráfico Name obtém/define o nome de um objeto gráfico NumPoints Obtém o número de pontos de ancoragem Assign Attach Vincula um gráfico SetPoint Define o ponto de ancoragem Delete Delete Exclui um gráfico Detach Destacar um gráfico Shift ShiftObject O movimento relativo do objeto ShiftPoint O movimento relativo do ponto do objeto Propriedades do objeto Time Obtém/define as coordenadas de tempo do ponto de objeto Price Obtém/define a coordenada do preço do ponto de objeto Color obtém/define a cor do objeto Style Obtém/define o estilo de linha do objeto Width Obtém/define a largura do objeto de linha BackGround Obtém/define o flag desenhando o objeto em segundo plano Selected Obtém/define o flag "selecionada" de um objeto gráfico Selectable Obtém/define o flag selecionando o objeto Descrição Obtém/define o texto do objeto Tooltip Obtém/define a dica do objeto Timeframes Obtém/define a máscara dos flags para visualização do objeto Z_Order Obtém/define a prioridade de clicar num gráfico CreateTime Obtém a criação do objeto tempo Níveis de propriedades do objeto LevelsCount Obtém/define o número de níveis de objeto LevelColor Obtém/define a cor do nível de linha LevelStyle Obtém/define o nivel de estilo de linha LevelWidth Obtém/define a largura do nível de linha LevelValue Obtém/define o nível LevelDescription Obtém/define o nível do texto Acesso a funções API MQL5 GetInteger Obtém o valor das propriedades de objetos SetInteger Define as propriedades do objeto GetDouble Obtém o valor das propriedades de objetos SetDouble Define as propriedades do objeto GetString Obtém o valor das propriedades de objetos SetString Define as propriedades do objeto Entrada/saída virtual Save Método de entrada virtual no arquivo virtual Load Método virtual de leitura a partir de um arquivo virtual Type Método virtual de identificação