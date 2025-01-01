DocumentaçãoSeções
CChartObject

CChartObject é uma classe base de objetos gráficos de tipo gráfico da biblioteca MQL5 padrão.

Descrição

A classe CChartObject proporciona o acesso simplificado para todos os seus descendentes para funções API MQL5.

Declaração

   class CChartObject : public CObject

Título

   #include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

Métodos de classe

Atributos

 

ChartId

Obtém a ID que pertence a um gráfico

Window

Obtém o número de janelas do gráfico

Name

obtém/define o nome de um objeto gráfico

NumPoints

Obtém o número de pontos de ancoragem

Assign

 

Attach

Vincula um gráfico

SetPoint

Define o ponto de ancoragem

Delete

 

Delete

Exclui um gráfico

Detach

Destacar um gráfico

Shift

 

ShiftObject

O movimento relativo do objeto

ShiftPoint

O movimento relativo do ponto do objeto

Propriedades do objeto

 

Time

Obtém/define as coordenadas de tempo do ponto de objeto

Price

Obtém/define a coordenada do preço do ponto de objeto

Color

obtém/define a cor do objeto

Style

Obtém/define o estilo de linha do objeto

Width

Obtém/define a largura do objeto de linha

BackGround

Obtém/define o flag desenhando o objeto em segundo plano

Selected

Obtém/define o flag "selecionada" de um objeto gráfico

Selectable

Obtém/define o flag selecionando o objeto

Descrição

Obtém/define o texto do objeto

Tooltip

Obtém/define a dica do objeto

Timeframes

Obtém/define a máscara dos flags para visualização do objeto

Z_Order

Obtém/define a prioridade de clicar num gráfico

CreateTime

Obtém a criação do objeto tempo

Níveis de propriedades do objeto

 

LevelsCount

Obtém/define o número de níveis de objeto

LevelColor

Obtém/define a cor do nível de linha

LevelStyle

Obtém/define o nivel de estilo de linha

LevelWidth

Obtém/define a largura do nível de linha

LevelValue

Obtém/define o nível

LevelDescription

Obtém/define o nível do texto

Acesso a funções API MQL5

 

GetInteger

Obtém o valor das propriedades de objetos

SetInteger

Define as propriedades do objeto

GetDouble

Obtém o valor das propriedades de objetos

SetDouble

Define as propriedades do objeto

GetString

Obtém o valor das propriedades de objetos

SetString

Define as propriedades do objeto

Entrada/saída

 

virtual Save

Método de entrada virtual no arquivo

virtual Load

Método virtual de leitura a partir de um arquivo

virtual Type

Método virtual de identificação

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

 