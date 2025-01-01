- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
GetString
Facilita el acceso a las funciones del API MQL5 ObjectGetString() obtiene los valores de las propiedades string, se enlaza a una instancia de la clase gráfica. Hay dos versiones distintas para llamar a esta función:
Obtener el valor de la propiedad sin hacer ninguna comprobación
|
string GetString(
Parámetros
prop_id
[in] Identificador de las propiedades string del objeto gráfico.
modifier=-1
[in] Modificador (índice) de las propiedades string.
Valor de retorno
Valor de la propiedad string.
Obtener el valor de la propiedad llevando a cabo una comprobación
|
bool GetString(
Parámetros
prop_id
[in] Identificador de las propiedades string del objeto gráfico.
modifier
[in] Modificador (índice) de las propiedades string.
value
[out] Referencia a una variable que almacena los valores de las propiedades string.
Valor de retorno
true - si se ejecuta correctamente, false - si no se puede obtener la propiedad string.
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CChartObject::GetString