GetString

Facilita el acceso a las funciones del API MQL5 ObjectGetString() obtiene los valores de las propiedades string, se enlaza a una instancia de la clase gráfica. Hay dos versiones distintas para llamar a esta función:

Obtener el valor de la propiedad sin hacer ninguna comprobación

string  GetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING  prop_id,         // Identificador de la propiedad string
   int                          modifier=-1      // Modificador
   ) const

Parámetros

prop_id

[in]  Identificador de las propiedades string del objeto gráfico.

modifier=-1

[in]  Modificador (índice) de las propiedades string.

Valor de retorno

Valor de la propiedad string.

Obtener el valor de la propiedad llevando a cabo una comprobación

bool  GetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING  prop_id,      // Identificador de la propiedad string
   int                          modifier,     // Modificador
   string&                      value         // Enlace a la variable
   ) const

Parámetros

prop_id

[in]  Identificador de las propiedades string del objeto gráfico.

modifier

[in]  Modificador (índice) de las propiedades string.

value

[out]  Referencia a una variable que almacena los valores de las propiedades string.

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si no se puede obtener la propiedad string.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::GetString
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   string       value; 
   //--- obtiene el nombre del objeto gráfico por medio del método sencillo 
   printf("El nombre del objeto es '%s'",object.GetString(OBJPROP_NAME)); 
   //--- obtiene el nombre del objeto gráfico por medio del método clásico 
   if(!object.GetString(OBJPROP_NAME,0,value)) 
     { 
      printf("Error al obtener la propiedad string %d",GetLastError()); 
      return
     } 
   else 
      printf("El nombre del objeto es '%s'",value); 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- obtiene la descripción de los niveles por medio del método sencillo 
      printf("Nivel %d, descripción: '%s'",i,object.GetString(OBJPROP_LEVELTEXT,i)); 
      //--- obtiene la descripción de los niveles por medio del método clásico 
      if(!object.GetString(OBJPROP_LEVELTEXT,i,value)) 
        { 
         printf("Error al obtener la propiedad string %d",GetLastError()); 
         return
        } 
      else 
         printf("Nivel %d, descripción: '%s'",i,value); 
     } 
  } 