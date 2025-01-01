GetString

Facilita el acceso a las funciones del API MQL5 ObjectGetString() obtiene los valores de las propiedades string, se enlaza a una instancia de la clase gráfica. Hay dos versiones distintas para llamar a esta función:

Obtener el valor de la propiedad sin hacer ninguna comprobación

string GetString(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int modifier=-1

) const

Parámetros

prop_id

[in] Identificador de las propiedades string del objeto gráfico.

modifier=-1

[in] Modificador (índice) de las propiedades string.

Valor de retorno

Valor de la propiedad string.

Obtener el valor de la propiedad llevando a cabo una comprobación

bool GetString(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int modifier,

string& value

) const

Parámetros

prop_id

[in] Identificador de las propiedades string del objeto gráfico.

modifier

[in] Modificador (índice) de las propiedades string.

value

[out] Referencia a una variable que almacena los valores de las propiedades string.

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si no se puede obtener la propiedad string.

Ejemplo: