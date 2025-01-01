- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
CChartObject
CChartObject è una classe base per le classi di oggetti grafici grafico della libreria Standard MQL5.
Descrizione
La Classe CChartObject fornisce l'accesso semplificato alle funzioni API MQL5 per tutti i suoi discendenti.
Dichiarazione
|
class CChartObject : public CObject
Titolo
|
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CChartObject
Discendenti diretti
CChartObjectArrow, CChartObjectBitmap, CChartObjectBmpLabel, CChartObjectCycles, CChartObjectElliottWave3, CChartObjectEllipse, CChartObjectFiboArc, CChartObjectFiboFan, CChartObjectFiboTimes, CChartObjectHLine, CChartObjectRectangle, CChartObjectSubChart, CChartObjectText, CChartObjectTrend, CChartObjectTriangle, CChartObjectVLine
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Attributi
|
|
Ottiene l'ID del chart a cui appartiene un oggetto grafico
|
Ottiene il numero di una finestra chart in cui si trova un oggetto grafico
|
Ottiene/Imposta il nome di un oggetto grafico
|
Ottiene il numero di punti di ancoraggio
|
Assign
|
|
Associa un oggetto grafico chart
|
Imposta i parametri del punto di ancoraggio
|
Delete
|
|
Elimina un oggetto grafico chart
|
Distacca un oggetto grafico chart
|
Shift
|
|
Lo slittamento relativo dell'oggetto
|
Lo slittamento relativo di un oggetto punto
|
Object properties
|
|
Ottiene/Imposta le coordinate temporali di un punto oggetto
|
Ottiene/Imposta la coordinata prezzo di un punto oggetto
|
Ottiene/imposta il colore dell'oggetto
|
Ottiene/Imposta lo stile dell'oggetto linea
|
Ottiene/Imposta la larghezza dell' oggetto llinea
|
Ottiene/Imposta la flag di disegnare un oggetto sullo sfondo
|
Ottiene/Imposta la flag "selezionato" di un oggetto grafico
|
Ottiene/Imposta la flag oggetto selezionabile
|
Ottiene/imposta il testo dell'oggetto
|
Ottiene/imposta il tooltip dell'oggetto
|
Ottiene/Imposta la maschera dell flag di visibilità oggetto
|
Ottiene/Imposta la priorità oggetto grafico per la ricezione di un evento di clic del mouse sul chart
|
Ottiene l'orario della creazione dell'oggetto
|
Proprietà del livello dell' oggetto
|
|
Ottiene/Imposta il numero di livelli dell'oggetto
|
Ottiene/Imposta il colore della linea del livello
|
Ottiene/Imposta lo stile della linea del livello
|
Ottiene/Imposta la larghezza della linea del livello
|
Ottiene/imposta il livello
|
Ottiene/Imposta il testo del livello
|
L'accesso alle funzioni API MQL5
|
|
Ottiene il valore della proprietà dell'oggetto
|
Imposta il valore della proprietà dell'oggetto
|
Ottiene il valore della proprietà dell'oggetto
|
Imposta il valore della proprietà dell'oggetto
|
Ottiene il valore della proprietà dell'oggetto
|
Imposta il valore della proprietà dell'oggetto
|
Input/Output
|
|
virtual Save
|
Metodo virtuale di scrittura su un file
|
virtual Load
|
Metodo virtuale di lettura da un file
|
virtual Type
|
Metodo virtuale di identificazione
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare