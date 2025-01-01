DocumentazioneSezioni
CChartObject è una classe base per le classi di oggetti grafici grafico della libreria Standard MQL5.

Descrizione

La Classe CChartObject fornisce l'accesso semplificato alle funzioni API MQL5 per tutti i suoi discendenti.

Dichiarazione

   class CChartObject : public CObject

Titolo

   #include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

ChartId

Ottiene l'ID del chart a cui appartiene un oggetto grafico

Window

Ottiene il numero di una finestra chart in cui si trova un oggetto grafico

Name

Ottiene/Imposta il nome di un oggetto grafico

NumPoints

Ottiene il numero di punti di ancoraggio

Assign

 

Attach

Associa un oggetto grafico chart

SetPoint

Imposta i parametri del punto di ancoraggio

Delete

 

Delete

Elimina un oggetto grafico chart

Detach

Distacca un oggetto grafico chart

Shift

 

ShiftObject

Lo slittamento relativo dell'oggetto

ShiftPoint

Lo slittamento relativo di un oggetto punto

Object properties

 

Time

Ottiene/Imposta le coordinate temporali di un punto oggetto

Price

Ottiene/Imposta la coordinata prezzo di un punto oggetto

Color

Ottiene/imposta il colore dell'oggetto

Style

Ottiene/Imposta lo stile dell'oggetto linea

Larghezza

Ottiene/Imposta la larghezza dell' oggetto llinea

BackGround

Ottiene/Imposta la flag di disegnare un oggetto sullo sfondo

Selected

Ottiene/Imposta la flag "selezionato" di un oggetto grafico

Selectable

Ottiene/Imposta la flag oggetto selezionabile

Descrizione

Ottiene/imposta il testo dell'oggetto

Tooltip

Ottiene/imposta il tooltip dell'oggetto

Timeframes

Ottiene/Imposta la maschera dell flag di visibilità oggetto

Z_Order

Ottiene/Imposta la priorità oggetto grafico per la ricezione di un evento di clic del mouse sul chart

CreateTime

Ottiene l'orario della creazione dell'oggetto

Proprietà del livello dell' oggetto

 

LevelsCount

Ottiene/Imposta il numero di livelli dell'oggetto

LevelColor

Ottiene/Imposta il colore della linea del livello

LevelStyle

Ottiene/Imposta lo stile della linea del livello

LevelWidth

Ottiene/Imposta la larghezza della linea del livello

LevelValue

Ottiene/imposta il livello

LevelDescription

Ottiene/Imposta il testo del livello

L'accesso alle funzioni API MQL5

 

GetInteger

Ottiene il valore della proprietà dell'oggetto

SetInteger

Imposta il valore della proprietà dell'oggetto

GetDouble

Ottiene il valore della proprietà dell'oggetto

SetDouble

Imposta il valore della proprietà dell'oggetto

GetString

Ottiene il valore della proprietà dell'oggetto

SetString

Imposta il valore della proprietà dell'oggetto

Input/Output

 

virtual Save

Metodo virtuale di scrittura su un file

virtual Load

Metodo virtuale di lettura da un file

virtual Type

Metodo virtuale di identificazione

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

 