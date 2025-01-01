ShiftPoint

Desplaza el punto de ancla especificado del objeto gráfico.

bool ShiftPoint(

int point,

datetime d_time,

double d_price

)

Parámetros

point

[in] Número de punto de ancla.

d_time

[in] Incremento de la coordenada temporal de todos los puntos de ancla.

d_price

[in] Incremento de la coordenada de precio de todos los puntos de ancla.

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si el punto no se puede desplazar.

Ejemplo: