Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosCChartObjectShiftPoint 

ShiftPoint

Desplaza el punto de ancla especificado del objeto gráfico.

bool  ShiftPoint(
   int       point,       // Número de punto
   datetime  d_time,      // Incremento de la coordenada temporal
   double    d_price      // Incremento de la coordenada del precio
   )

Parámetros

point

[in]  Número de punto de ancla.

d_time

[in]  Incremento de la coordenada temporal de todos los puntos de ancla.

d_price

[in]  Incremento de la coordenada de precio de todos los puntos de ancla.

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si el punto no se puede desplazar.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::ShiftPoint  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   datetime     d_time;  
   double       d_price;  
   //---  
   if(object.NumPoints()>0)  
     {  
      //--- desplazamiento del punto del objeto gráfico  
      object.ShiftPoint(0,d_time,d_price);  
     }  
  }  