Width (Método Get)

Obtiene la anchura de la línea del objeto gráfico.

int  Width() const

Valor de retorno

La anchura de la línea del objeto gráfico enlazado a una instancia de la clase. Si no hay ningún objeto enlazado, devuelve -1.

Width (Método Set)

Establece la anchura de la línea del objeto gráfico.

bool  Width(
   int  new_width      // Grosor
   )

Parámetros

new_width

[in]  Valor nuevo de la anchura de la línea.

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si la anchura no se puede cambiar.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::Width  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- obtiene la anchura del objeto gráfico   
   int width=object.Width();  
   if(width!=1)  
     {  
      //--- establece la anchura del objeto gráfico  
      object.Width(1);  
     }  
  }  