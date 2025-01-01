DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosCChartObjectTime 

Time (Método Get)

Obtiene la coordenada de tiempo del punto de ancla especificado de un objeto gráfico.

datetime  Time(
   int  point      // Número de punto
   ) const

Parámetros

point

[in]  Número de punto de ancla.

Valor de retorno

Coordenada de tiempo del punto de ancla especificado del objeto gráfico enlazado a una instancia de la clase. Si no hay ningún objeto enlazado o el objeto no tiene ese punto, devuelve 0.

Time (Método Set)

Establece la coordenada temporal del punto de ancla especificado de un objeto gráfico.

bool  Time(
   int       point,        // Número de punto
   datetime  new_time      // Hora
   )

Parámetros

point

[in]  Número de punto de ancla.

new_time

[in]  Valor nuevo de la coordenada temporal del punto de ancla especificado.

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si no se puede cambiar la coordenada temporal.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::Time  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //---  
   for(int i=0;i<object.NumPoints();i++)  
     {  
      //--- obtiene la hora correspondiente al punto del objeto gráfico   
      datetime point_time=object.Time(i);  
      if(point_time==0)  
        {  
         //--- establece la hora correspondiente al punto del objeto gráfico  
         object.Time(i,TimeCurrent());  
        }  
     }  
  }  