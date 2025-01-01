GetInteger

Facilita el acceso a las funciones del API MQL5 ObjectGetInteger() obtiene las propiedades de tipo entero (tipo bool, char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, datetime, color) enlazadas a una instancia de la clase gráfica. Hay dos versiones distintas para llamar a esta función:

Obtener el valor de la propiedad sin hacer ninguna comprobación

long GetInteger(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int modifier=-1

) const

Parámetros

prop_id

[in] Identificador de las propiedades de tipo entero del gráfico.

modifier=-1

[in] Modificador (índice) de las propiedades integer.

Valor de retorno

Si se ejecuta correctamente devuelve el valor de la propiedad de tipo entero; en caso de error, devuelve 0.

Obtener el valor de la propiedad llevando a cabo una comprobación

bool GetInteger(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int modifier,

long& value

) const

Parámetros

prop_id

[in] ID propiedades de tipo integer del objeto.

modifier

[in] Modificador (índice) de la propiedad integer.

value

[out] Referencia a la variable que almacena los valores de las propiedades integer.

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si no se puede obtener la propiedad integer.

Ejemplo: