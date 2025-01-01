DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosCChartObjectType 

Type

Obtiene el identificador de tipo de un objeto gráfico.

virtual int  Type() const

Valor de retorno

Identificador de tipo del objeto (0x8888 para CChartObject).

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::Type  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>   
//---   
void OnStart()   
  {   
   CChartObject object;
   //--- obtiene el tipo de objeto   
   int type=object.Type();   
  }   