CChartObjectBitmap

La clase CChartObjectBitmap facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Bitmap".

Descripción

La clase CChartObjectBitmap proporciona acceso a las propiedades del objeto "Bitmap".

Declaración

   class CChartObjectBitmap : public CChartObject

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectBitmap

Métodos de la clase

Create

 

Create

Crea el objeto gráfico "Bitmap"

Propiedades

 

BmpFile

Obtiene/Establece la propiedad  "Nombre de archivo BMP"

X_Offset

Obtiene/Establece la propiedad "X_Offset"

Y_Offset

Obtiene/Establece la propiedad "Y_Offset"

Entrada/salida

 

virtual Save

Método virtual para escribir en un archivo

virtual Load

Método virtual para leer un archivo

virtual Type

Método virtual de identificación

