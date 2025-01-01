DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosCChartObjectLevelStyle 

LevelStyle (Método Get)

Obtiene el estilo de línea del nivel especificado de un objeto gráfico.

ENUM_LINE_STYLE  LevelStyle(
   int  level      // Número de nivel
   ) const

Parámetros

level

[in]  Número de nivel.

Valor de retorno

Estilo de línea del nivel especificado del objeto gráfico enlazado a una instancia de la clase. Si no hay ningún objeto enlazado o el objeto no tiene el nivel especificado, devuelve WRONG_VALUE.

LevelStyle (Método Set)

Establece el estilo de línea del nivel especificado del objeto gráfico.

int  LevelStyle(
   int              level,     // Número de nivel
   ENUM_LINE_STYLE  style      // Estilo de línea
   )

Parámetros

level

[in]  Número de nivel.

style

[in]  Nuevo estilo de línea del nivel especificado.

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si el estilo no se puede cambiar.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::LevelStyle
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- obtiene el estilo del nivel del objeto gráfico  
      ENUM_LINE_STYLE level_style=object.LevelStyle(i); 
      if(level_style!=STYLE_SOLID
        { 
         //--- establece el estilo del nivel del objeto gráfico 
         object.LevelStyle(i,STYLE_SOLID); 
        } 
     } 
  } 