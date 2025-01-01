DocumentaciónSecciones
LevelColor (Método Get)

Obtiene el color de la línea del nivel especificado de un objeto gráfico.

color  LevelColor(
   int  level      // Número de nivel
   ) const

Parámetros

level

[in]  Número de nivel.

Valor de retorno

Color de línea del nivel especificado del objeto gráfico enlazado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto enlazado o el objeto no tiene el nivel especificado, devuelve CLR_NONE.

LevelColor (Método Set)

Establece el color de la línea del nivel especificado del objeto gráfico.

bool  LevelColor(
   int    level,         // Número del nivel
   color  new_color      // Color nuevo
   )

Parámetros

level

[in]  Número de nivel.

new_color

[in]  Nuevo color de la línea del nivel especificado.

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si el color de la línea no se puede cambiar.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::LevelColor
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- obtiene el color del nivel del objeto gráfico  
      color level_color=object.LevelColor(i); 
      if(level_color!=clrRed
        { 
         //--- establece el color del nivel del objeto gráfico 
         object.LevelColor(i,clrRed); 
        } 
     } 
  } 