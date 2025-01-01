DokumentationKategorien
CChartObject ist eine Basisklasse für die Klassen von grafischen Objekten in der Standardbibliothek MQL5.

Beschreibung

Klasse CChartObject bietet allen ihren abgeleiteten Klassen den vereinfachten Zugriff auf die Funktionen API MQL5.

Deklaration

   class CChartObject : public CObject

Kopf

   #include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

Gruppen der Klassenmethode

Attribute

 

ChartId

Erhält die ID des Charts, zu dem ein grafisches Objekt gehört

Window

Erhält die Nummer des Chartfensters, in dem ein grafisches Objekt sich befindet

Name

Erhält/setzt den Namen eines grafischen Objektes

NumPoints

Erhält die Anzahl der Ankerpunkte

Füllung

 

Attach

Bindet ein grafisches Objekt des Charts

SetPoint

Setzt die Ankerpunktparameter

Löschen

 

Delete

Löscht ein grafisches Objekt des Charts

Detach

Löst ein grafisches Objekt des Charts

Verschiebung

 

ShiftObject

Die relative Verschiebung des Objekts

ShiftPoint

Die relative Verschiebung des Objektpunkts

Objekteigenschaften

 

Time

Erhält/setzt die Zeitkoordinate eines Objektpunkts

Price

Erhält/setzt die Preiskoordinate eines Objektpunkts

Color

Erhält/setzt die Farbe eines Objekts

Style

Erhält/setzt den Linienstil eines Objekts

Width

Erhält/setzt die Linienbreite eines Objekts

Background

Erhält/setzt ein Flag der Objektzeichnung im Hintergrund

Selected

Erhält/setzt ein Flag der Objektwahl

Selectable

Erhält/setzt ein Flag der "Wählbarkeit" eines Objektes

Description

Erhält/setzt den Text eines Objekts

Tooltip

Erhält/setzt den Text von Tooltip eines Objekts

Timeframes

Erhält/setzt die Maske von Flags der Objektanzeige

Z_Order

Erhält/setzt die Priorität eines grafischen Objektes für Erhaltung eines Ereignisses von Mausklick auf den Chart

CreateTime

Erhält die Objekterstellungszeit

Die Eigenschaften der Objektebenen

 

LevelsCount

Erhält/setzt die Anzahl der Objektebenen

LevelColor

Erhält/setzt die Farbe der Ebenelinie

LevelStyle

Erhält/setzt den Stil der Ebenelinie

LevelWidth

Erhält/setzt die Breite der Ebenelinie

LevelValue

Erhält/setzt den Wert der Ebene

LevelDescription

Erhält/setzt den Text einer Ebene

Zugriff auf Funktionen API MQL5

 

GetInteger

Erhält den Wert der Objekteigenschaft

SetInteger

Setzt den Wert der Objekteigenschaft

GetDouble

Erhält den Wert der Objekteigenschaft

SetDouble

Setzt den Wert der Objekteigenschaft

GetString

Erhält den Wert der Objekteigenschaft

SetString

Setzt den Wert der Objekteigenschaft

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Save

Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei

virtual Load

Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

 