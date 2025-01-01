- ChartId
CChartObject
CChartObject ist eine Basisklasse für die Klassen von grafischen Objekten in der Standardbibliothek MQL5.
Beschreibung
Klasse CChartObject bietet allen ihren abgeleiteten Klassen den vereinfachten Zugriff auf die Funktionen API MQL5.
Deklaration
|
class CChartObject : public CObject
Kopf
|
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CChartObject
Direkte Ableitungen
CChartObjectArrow, CChartObjectBitmap, CChartObjectBmpLabel, CChartObjectCycles, CChartObjectElliottWave3, CChartObjectEllipse, CChartObjectFiboArc, CChartObjectFiboFan, CChartObjectFiboTimes, CChartObjectHLine, CChartObjectRectangle, CChartObjectSubChart, CChartObjectText, CChartObjectTrend, CChartObjectTriangle, CChartObjectVLine
Gruppen der Klassenmethode
|
Attribute
|
|
Erhält die ID des Charts, zu dem ein grafisches Objekt gehört
|
Erhält die Nummer des Chartfensters, in dem ein grafisches Objekt sich befindet
|
Erhält/setzt den Namen eines grafischen Objektes
|
Erhält die Anzahl der Ankerpunkte
|
Füllung
|
|
Bindet ein grafisches Objekt des Charts
|
Setzt die Ankerpunktparameter
|
Löschen
|
|
Löscht ein grafisches Objekt des Charts
|
Löst ein grafisches Objekt des Charts
|
Verschiebung
|
|
Die relative Verschiebung des Objekts
|
Die relative Verschiebung des Objektpunkts
|
Objekteigenschaften
|
|
Erhält/setzt die Zeitkoordinate eines Objektpunkts
|
Erhält/setzt die Preiskoordinate eines Objektpunkts
|
Erhält/setzt die Farbe eines Objekts
|
Erhält/setzt den Linienstil eines Objekts
|
Erhält/setzt die Linienbreite eines Objekts
|
Erhält/setzt ein Flag der Objektzeichnung im Hintergrund
|
Erhält/setzt ein Flag der Objektwahl
|
Erhält/setzt ein Flag der "Wählbarkeit" eines Objektes
|
Erhält/setzt den Text eines Objekts
|
Erhält/setzt den Text von Tooltip eines Objekts
|
Erhält/setzt die Maske von Flags der Objektanzeige
|
Erhält/setzt die Priorität eines grafischen Objektes für Erhaltung eines Ereignisses von Mausklick auf den Chart
|
Erhält die Objekterstellungszeit
|
Die Eigenschaften der Objektebenen
|
|
Erhält/setzt die Anzahl der Objektebenen
|
Erhält/setzt die Farbe der Ebenelinie
|
Erhält/setzt den Stil der Ebenelinie
|
Erhält/setzt die Breite der Ebenelinie
|
Erhält/setzt den Wert der Ebene
|
Erhält/setzt den Text einer Ebene
|
Zugriff auf Funktionen API MQL5
|
|
Erhält den Wert der Objekteigenschaft
|
Setzt den Wert der Objekteigenschaft
|
Erhält den Wert der Objekteigenschaft
|
Setzt den Wert der Objekteigenschaft
|
Erhält den Wert der Objekteigenschaft
|
Setzt den Wert der Objekteigenschaft
|
Eingabe/Ausgabe
|
|
virtual Save
|
Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei
|
virtual Load
|
Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei
|
virtual Type
|
Virtuelle Identifizierungsmethode
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare