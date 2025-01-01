CChartObject

CChartObject ist eine Basisklasse für die Klassen von grafischen Objekten in der Standardbibliothek MQL5.

Beschreibung

Klasse CChartObject bietet allen ihren abgeleiteten Klassen den vereinfachten Zugriff auf die Funktionen API MQL5.

Deklaration

class CChartObject : public CObject

Kopf

#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CChartObject Direkte Ableitungen CChartObjectArrow, CChartObjectBitmap, CChartObjectBmpLabel, CChartObjectCycles, CChartObjectElliottWave3, CChartObjectEllipse, CChartObjectFiboArc, CChartObjectFiboFan, CChartObjectFiboTimes, CChartObjectHLine, CChartObjectRectangle, CChartObjectSubChart, CChartObjectText, CChartObjectTrend, CChartObjectTriangle, CChartObjectVLine

Gruppen der Klassenmethode

Attribute ChartId Erhält die ID des Charts, zu dem ein grafisches Objekt gehört Window Erhält die Nummer des Chartfensters, in dem ein grafisches Objekt sich befindet Name Erhält/setzt den Namen eines grafischen Objektes NumPoints Erhält die Anzahl der Ankerpunkte Füllung Attach Bindet ein grafisches Objekt des Charts SetPoint Setzt die Ankerpunktparameter Löschen Delete Löscht ein grafisches Objekt des Charts Detach Löst ein grafisches Objekt des Charts Verschiebung ShiftObject Die relative Verschiebung des Objekts ShiftPoint Die relative Verschiebung des Objektpunkts Objekteigenschaften Time Erhält/setzt die Zeitkoordinate eines Objektpunkts Price Erhält/setzt die Preiskoordinate eines Objektpunkts Color Erhält/setzt die Farbe eines Objekts Style Erhält/setzt den Linienstil eines Objekts Width Erhält/setzt die Linienbreite eines Objekts Background Erhält/setzt ein Flag der Objektzeichnung im Hintergrund Selected Erhält/setzt ein Flag der Objektwahl Selectable Erhält/setzt ein Flag der "Wählbarkeit" eines Objektes Description Erhält/setzt den Text eines Objekts Tooltip Erhält/setzt den Text von Tooltip eines Objekts Timeframes Erhält/setzt die Maske von Flags der Objektanzeige Z_Order Erhält/setzt die Priorität eines grafischen Objektes für Erhaltung eines Ereignisses von Mausklick auf den Chart CreateTime Erhält die Objekterstellungszeit Die Eigenschaften der Objektebenen LevelsCount Erhält/setzt die Anzahl der Objektebenen LevelColor Erhält/setzt die Farbe der Ebenelinie LevelStyle Erhält/setzt den Stil der Ebenelinie LevelWidth Erhält/setzt die Breite der Ebenelinie LevelValue Erhält/setzt den Wert der Ebene LevelDescription Erhält/setzt den Text einer Ebene Zugriff auf Funktionen API MQL5 GetInteger Erhält den Wert der Objekteigenschaft SetInteger Setzt den Wert der Objekteigenschaft GetDouble Erhält den Wert der Objekteigenschaft SetDouble Setzt den Wert der Objekteigenschaft GetString Erhält den Wert der Objekteigenschaft SetString Setzt den Wert der Objekteigenschaft Eingabe/Ausgabe virtual Save Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei virtual Load Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei virtual Type Virtuelle Identifizierungsmethode