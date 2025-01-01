DocumentaciónSecciones
CChartObjectFiboTimes

La clase CChartObjectFiboTimes facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Zonas horarias de Fibonacci".

Descripción

Declaración

   class CChartObjectFiboTimes : public CChartObject

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectFiboTimes

Métodos de la clase

Create

 

Create

Crea el objeto gráfico "Zonas horarias de Fibonacci"

Entrada/salida

 

virtual Type

Método virtual de identificación

