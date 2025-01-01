- ChartId
SetInteger
Facilita el acceso a las funciones del API MQL5 ObjectSetInteger() cambia las propiedades integer (tipos bool, char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, datetime, color) enlazadas a una instancia de la clase gráfica. Hay dos versiones distintas para llamar a esta función:
Establecer el valor de la propiedad sin utilizar un modificador
|
bool SetInteger(
Parámetros
prop_id
[in] ID propiedades de tipo integer del objeto.
value
[in] nuevo valor de las propiedades integer
Establecer el valor de la propiedad indicando el modificador
|
bool SetInteger(
Parámetros
prop_id
[in] ID propiedades de tipo integer del objeto.
modifier
[in] Modificador (índice) de la propiedad integer.
value
[in] nuevo valor de las propiedades integer
Valor de retorno
true - si se ejecuta correctamente, false - si no se puede cambiar la propiedad integer.
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CChartObject::SetInteger