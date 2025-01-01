DocumentaciónSecciones
Facilita el acceso a las funciones del API MQL5 ObjectSetInteger() cambia las propiedades integer (tipos bool, char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, datetime, color) enlazadas a una instancia de la clase gráfica. Hay dos versiones distintas para llamar a esta función:

Establecer el valor de la propiedad sin utilizar un modificador

bool  SetInteger(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER   prop_id,     // Identificador de la propiedad integer
   long                           value        // Valor
   )

Parámetros

prop_id

[in]  ID propiedades de tipo integer del objeto.

value

[in]  nuevo valor de las propiedades integer

Establecer el valor de la propiedad indicando el modificador

bool  SetInteger(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER   prop_id,      // Identificador de la propiedad integer
   int                            modifier,     // Modificador 
   long                           value         // Valor
   )

Parámetros

prop_id

[in]  ID propiedades de tipo integer del objeto.

modifier

[in]  Modificador (índice) de la propiedad integer.

value

[in]  nuevo valor de las propiedades integer

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si no se puede cambiar la propiedad integer.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::SetInteger  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- establece el nuevo color del objeto gráfico   
   if(!object.SetInteger(OBJPROP_COLOR,clrRed))  
     {  
      printf("Error al establecer la propiedad integer %d",GetLastError());  
      return;  
     }  
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- establece la anchura de los niveles  
      if(!object.SetInteger(OBJPROP_LEVELWIDTH,i,i))  
        {  
         printf("Error al establecer la propiedad integer %d",GetLastError());  
         return;  
        }  
     }  
  }  